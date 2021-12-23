Климент Колесников выступил в роли Деда Мороза с мешком подарков

Татарстан остался без медалей, поскольку в сборной не было спортсменов

В Абу Даби завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде, где Россия заняла четвертое место в общем медальном зачете. ЧМ стал последним стартом нынешнего сезона, беспрецедентно насыщенного и предваряющего не менее сложный сезон 2022 года. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин подводит итоги 2021 года в одном из самых медалеемких олимпийских видов спорта.

Что происходит в мире?

Сборная России стала четвертой в общем медальном зачете ЧМ по плаванию на короткой воде, который завершился в Абу-Даби.

Мужские команды взяли золото на дистанции 4х100 м кролем и в комбинированной эстафете 4х50 м. Две золотые медали в личных заплывах Климента Колесникова (100 м комплексным стилем, 50 м на спине). Два серебра у мужской сборной в эстафетах 4х50 м и 4х200 м кролем. Серебряными призерами также стали в личных соревнованиях Колесников (100 м на спине), Александр Щеголев (200 м кролем), Анастасия Кирпичникова (800 м кролем), Илья Бородин (400 м комплексом) и Евгения Чикунова (200 брассом). Бронза у Андрея Минакова (100 м баттерфляем), Марии Каменевой (100 м комплексом) и российских команд в смешанной эстафете 4х50 м кролем и в комбинированной эстафете 4х100 м.



Первое место в общем зачете турнира у сборной США, которая завоевала 9 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей. Вторыми идут канадцы (7-6-2), следом — итальянцы (5-5-6).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде — это такой предрождественский праздник плавания, который, если честно, позволяет многим ВИП-пловцам решить проблемы олимпийского сезона. Когда неудачная подводка к главному старту четырехлетия, болезнь, фальстарт могли помешать отличиться на Олимпиаде, спортсмену предоставляется второй шанс. Сейчас это бросалось в глаза, когда в Абу Даби чествовали лучших спортсменов года, среди которых были пловцы Калеб Дрессел из США и австралийка Эми Маккеон.



Мужские команды взяли золото на дистанции 4х100 м кролем и в комбинированной эстафете 4х50 м. Фото: FINA /Getty images/ Istvan Derencsenyi

При этом никто из лауреатов ФИНА не стартовал в Абу Даби, предоставив это право неудачникам Токио-2020, представителям стран «второго мира» и сборной России практически в полном составе. В Абу Даби напомнили о себе суперзвезды Раноми Крамовидодьо из Голландии, южноафриканец Чад ле Кло, японец Дайа Сето, которых не было на пьедестале почета в Токио. Сейчас отличились пловцы стран «второго мира» беларус Илья Шиманович, израильтянка Анастасия Горбенко, литовец Данас Рапшис, Феликс Аубек из Австрии, где плавание развито не столь широко. И практически в полном составе бились за медали российские сборники, у которых нет и не могло быть перерыва.

При этом надо заметить любопытную деталь. Если на домашнем чемпионате Европы в Казани забойщицами в медальном зачете у России выступили девушки, то в ОАЭ доминировали мужчины, в числе которых солировал Климент Колесников, выступавший в роли плавательного Деда Мороза с мешком подарков для федерации плавания. Плюс серебро Александра Щеголева вольным стилем (200 метров), Ильи Бородина в комплексном плавании (400 метров) бронза Андрея Минакова в баттерфляе (100 метров). Вклад девушек в нее выглядел гораздо скромнее, серебро завоевали Анастасия Кирпичникова на 800 метров вольным стилем и Евгения Чикунова в брассе (200 метров). При этом состав у России был близок к оптимальному. Вернулись в сборную Илья Бородин, Михаил Вековищев и Андрей Минаков, и не было только Евгения Рылова, который снялся еще с ЧЕ в Казани.

Что творится в России?

В Абу Даби удивил наш «пострел» Климент Колесников, который везде поспел и практически всюду преуспел. Золото на спине (50 метров), серебро на спине (200 метров), плюс победа тем самым, в том числе в комплексном плавании, где он выиграл золото на дистанции 100 метров. Это неудивительно, поскольку Колесников лидирует сразу в двух плавательных стилях — кроле и на спине, но достаточно редкое для нашего плавания явление. Так, например, казанская пловчиха Яна Мартынова до сих пор является рекордсменкой России на 400 метров комплексным плаванием, удерживая его уже 13 лет.

— Мне кажется, что это самое сложное в плавании, сложнее даже 1500 метров вольным стилем, поскольку там плывешь в одном стиле, а тут приходится переключаться, где необходимо не просто проплыть, а удерживать высокую скорость при изменении техник плавания, это крайне сложно. Не случайно, до сих пор в России никто не приблизился к моим секундам, и, увы, после моих трех Олимпиад, мы не участвовали ни в Рио, ни в Токио. В мужском плавании есть Илья Бородин, в женском сейчас появилась Анастасия Сорокина, которая приближается к моим секундам, устанавливая новые рекорды по юниоркам.

В Абу Даби удивил наш «пострел» Климент Колесников, который везде поспел и практически всюду преуспел. Фото: FINA /Getty images/ Istvan Derencsenyi

Если говорить об обоих стартах на короткой воде в Казани и в Абу Даби, то их пропустили только Юлия Ефимова, Михаил Довгалюк, Мартин Малютин, Кирилл Пригода, Антон Чупков, и татарстанец Александр Красных. Остальные сборники, как стартанули весной в Казани на чемпионате страны, отборочном перед Олимпиадой, затем отличились на предолимпийском чемпионате Европы, затем Токио-2021, далее чемпионат Европы на короткой воде воде в Казани, который опять же нельзя пропустить, наконец, Абу Даби. Не пловцы, а батарейки одной известной фирмы.

С одной стороны — можно только порадоваться физическим и моральным силам наших пловцов, поскольку спортсмены живут в парадигме: лучше соревноваться, чем тренироваться. С третьей — в следующем году нагрузка на сборную по плаванию выдастся не менее глобальная. Впервые в один год планируется провести чемпионат Европы по плаванию, чемпионат мира на короткой воде , запланированный в Казани, и перенесенные с 2021 года чемпионат мира в Фукуоке, и Универсиаду. Плюс чемпионат России, отборочный для определения состава сборной страны. А ротация в составе сборной, как мы видим, минимальная. Почему?

После такой «борьбы за мир» камня на камне не останется

Может быть потому, что уже десять последних лет каждый старт российских пловцов проходит на фоне «кровопролитной подковерной борьбы», которая безостановочно ведется в российском плавании. До недавнего времени у нас было, как минимум, три центра силы, каждая из которых претендовала на руководство плаванием. Сейчас представитель одной из конкурирующих сторон — Алексей Власенко — под следствием. Но два с половиной года он делился своим видением по развитию плавания в стране в интервью «Реальному времени»,

— Специально дистанцируюсь от плавания, не имея к нему никакого отношения. Но я бы очень осторожно относился к прогнозам. Там есть тенденция, когда выигрывают второстепенные соревнования, как я говорю, первенство ЖЭКа, и кричат об этом. А у нас главные старты... Олимпиада, ЧМ, ЧЕ. Вот там надо выигрывать.

В унисон этому мнению вторил только что Александр Попов, четырехкратный олимпийский чемпион, в ответ на просьбу прокомментировать олимпийские итоги Токио-2020.

— У нас две золотые медали, завоеванные одним пловцом Женей Рыловым. Столько же было на Олимпиаде в Рио. Плюс серебряные, бронзовые медали. Прогресс налицо?

В целом, короткое общение с Поповым выглядело примерно также, как у другого четырехкратного олимпионика Владимира Сальникова в Токио. Только там на Сальникова велась натуральная атака, а здесь была предпринята робкая попытка разобраться в положении дел, пресеченная фразой — «Давайте не будем углубляться».

Создается впечатление, что каждый из легендарных пловцов ведет себя, как персонаж Охотника, из советского фильма «Обыкновенное чудо», видевшего в каждом собеседнике глупца и завистника, который роет ему яму. Сальников комплектует сборную звездами под завязку на каждый старт, чтобы как можно большим количеством медалей «нарисовать» как можно более красивую картину в годовом отчете, а конкуренты критикуют то их количество, то качество, то уровень стартов, на котором они были завоеваны. В итоге, как говорится в старом советском анекдоте: после такой борьбы за мир, камня на камне не останется.

А что в Татарстане?

В этом плане надо, без всякой лести, выразить огромное уважение позиции спортивного руководства Татарстана, которое умудряется сохранить нейтралитет в этой необъявленной войне. Татарстан предоставляет свои спортивные объекты всем желающим, поступая, как завещал Мао Цзедун: «пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ».

К отсутствию пловцов на чемпионате мира, ранее высказывал президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров: «Наш клуб — это клуб высших достижений, но у нас на прошедшем чемпионате России не было медалей в первый раз за долгие годы. Скоро мы должны будем отчитываться перед спонсорами за прошедший год, а чем? Нам нужно понять — чего мы хотим. Или надо сейчас показывать результаты, или работать вдолгую, с прицелом на следующую Олимпиаду. Нужно отдавать себе отчет — за что платить деньги?»

Неправильно говорить, что в Абу Даби совсем не было представителей Татарстана. Синхронистка Светлана Ромашина, красовалась на торжественной церемонии в умопомрачительном платье, в то время, как в казанском бассейне «Буревестник» проводился турнир ее имени. Параллельно с чемпионатом мира прошел Фестиваль водных видов спорта, в рамках которого разыгрывался командный турнир FINA по прыжкам в воду, в котором выступала член СК ВВС «Синтез» Мария Полякова, а также состоялся квалификационный турнир FINA по хайдайвингу, в котором стартовала Лейла Салямова.

Джаудат Абдуллин