Победы на всех фронтах: КГЭУ подводит итоги года

В 2021 году у студентов Энергоуниверситета появилось новое 20-этажное общежитие-свечка, по комфортности не уступающее четырехзвездочным отелям. Оно было построено с существенным опережением графика, да еще и удостоилось статуса лучшего общественного здания Казани. Достижения вуза в сфере образования и науки были не менее масштабные и впечатляющие: высокие позиции в международных рейтингах, успешная аккредитация и расширение международного сотрудничества. Самые яркие результаты года ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов озвучил на итоговой пресс-конференции.

Быть в «Приоритете»

Энергетический университет удачно дебютировал в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Вуз презентовал стратегию развития на 2021–2030 годы и стал победителем базовой части гранта от федерального Министерства науки и высшего образования. Ключевая цель плана развития КГЭУ «Приоритет-2030» — подготовка высококвалифицированных кадров и инновационных решений для энергетики и смежных отраслей экономики. На реализацию намеченного университет будет ежегодно получать 100 млн рублей.

В 2022 году ректор и его команда планируют подать еще одну заявку в рамках ПСАЛ «Приоритет-2030» и побороться за победу в треке «Территориальное и отраслевое лидерство». Там еще более высокий уровень требований к вузам-конкурсантам, но и призовой фонд значительно выше — 500 млн рублей.

Энергетический университет стал победителем базовой части гранта программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»

Рейтинги

Рейтинги вузов — важный инструмент поддержания высокого качества образования и здоровой конкуренции между учебными заведениями. И за высокими строками престижных рейтингов стоит титаническая научная и менеджерская работа, по достоинству оцененная жюри.

В этом году Казанский энергоуниверситет вошел в международный рейтинг THE University Impact Rankings, который ранжирует ведущие университеты мира по степени их активности в реализации целей устойчивого развития.

Также в 2021 году КГЭУ впервые попал в международный рейтинг вузов QS EmergingEurope&Central — Asia (EECA) University Rankings 2022 и занял 401 место среди 1500 вузов в рейтинге развивающихся стран Центральной Европы и Азии.

Кроме того, КГЭУ пробился в премьер-лигу предметного Национального агрегированного рейтинга от Гильдии экспертов в сфере профессионального образования, учитывающего результаты сразу шести предметных рейтингов.

У студентов энергоуниверситета появилось новое 20-этажное общежитие-свечка, по комфортности не уступающее четырехзвездочным отелям

Комфортное общежитие

В подарок на 1 сентября иногородние студенты энергоуниверситета получили четвертое общежитие — шикарное 20-этажное здание прямо на территории университета. На открытии присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов, благодаря которому строительство объекта было включено в 2017 году в федеральную целевую программу.

Общежитие было сдано с существенным опережением сроков. На получение акта ввода в эксплуатацию отводилось время до 31 мая 2022 года, но руководство вуза сделало все, чтобы учебный 2021/22 год студенты-неказанцы уже смогли провести в комфортных бытовых условиях.

Здание не только функционально, но и служит архитектурной доминантой Казани. Венчающая его «корона» и оригинальная подсветка усиливают эстетику и инновационность проекта. Как результат, общежитие признано лучшим общественным зданием по итогам городского архитектурного конкурса.

Великолепным видом на Кремль и Казанку, открывающимся из окон новостройки, уже наслаждаются 300 учащихся. Еще 180 — ждут заселения в ближайшее время.

Из нового общежития открывается красивый вид на Казанку и исторические достопримечательности

Подтверждение лицензии

В июле 2021 года Казанский энергетический университет успешно прошел государственную аккредитацию. Тем самым было подтверждено, что все образовательные программы по 45 направлениям подготовки (21 направление бакалавриата, 13 магистерских программ и 11 программ подготовки аспирантов) соответствуют федеральным образовательным стандартам. Для вуза это своеобразный экзамен, который требует тщательной подготовки.

В ходе аккредитации университет продемонстрировал высокое качество своих обучающих программ и получил бессрочную лицензию на образовательную деятельность. Далее комиссиями будут проводиться лишь ежегодные мониторинги качества образования.

Увеличение бюджетных мест

В этом году КГЭУ почти вдвое увеличил количество бюджетных мест по всем направлениям. Всего на бюджетные места с очной формой обучения было зачислено 1045 человек (конкурс составил 3 человека на место), с заочной формой обучения — 120 (на бюджетное место в среднем было по 2 претендента).

Большую часть бюджетников-первокурсников составляют татарстанцы (617) и жители Башкортостана (165). На учебу также приехали выпускники со всего Поволжья и Урала. Расширить географию абитуриентов во многом позволило то, что приемная кампания в 2021 году впервые прошла с применением новой электронной площадки суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг.

Желание выпускников обучаться именно в КГЭУ вызвано и тем, что здесь открылись новые образовательные программы, отвечающие трендам и вызовам времени. Среди них: «Автономные энергетические системы. Водородная и электрохимическая энергетика», «Электромобильный и беспилотный транспорт», «Инженерия искусственного интеллекта» и другие.

В этом году КГЭУ почти вдвое увеличил количество бюджетных мест по всем направлениям

Научные достижения

В КГЭУ создается новая уникальная лаборатория «Умные наноматериалы для повышения энергоэффективности». Это проект молодых ученых, которые выиграли грант Президентской программы исследовательских проектов. Начиная с 2021 года и до 2023-го на исследования в лаборатории будет ежегодно выделяться по 14,9 млн рублей из федерального бюджета. Возглавит молодежную исследовательскую лабораторию КГЭУ итальянский ученый с мировым именем, исследователь энергосберегающих технологий Умберто Берарди.

Университет активно реализует исследовательские проекты по развитию зеленой энергетики. По заказу правительства Республики Татарстан, провели мониторинг зон с повышенным ветропотенциалом для строительства ветряных электростанций.

Еще один инновационный проект КГЭУ — мобильные зарядные комплексы для электромобилей с интегрированной системой накопления электроэнергии. Такой зарядный комплекс можно перевозить на грузовом транспорте туда, где неперспективна прокладка кабеля для стационарных ЭЗС. Разработка КГЭУ позволит зарядить электромобиль за 20-30 минут буквально в чистом поле.

Инновационный проект КГЭУ — мобильные зарядные комплексы для электромобилей с интегрированной системой накопления электроэнергии — не раз презентован на отраслевых выставках

Научные достижения неразрывно связаны с учебным процессом, с передачей знаний и навыков студентам. Так, в июне 2021 года кандидат технических наук, доцент кафедры «Технологии в энергетике и нефтегазопереработке» КГЭУ Регина Исхакова стала победителем городского конкурса «Лучший молодой преподаватель Казани -2021».

Международное сотрудничество

Даже в условиях пандемии, вуз не теряет связь с другими странами, но даже наращивает международное сотрудничество.

На сегодняшний день с участием КГЭУ созданы и успешно работают 5 консорциумов, в которые входят научные организации, университеты, индустриальные партнеры из России и зарубежья.

В частности, КГЭУ является куратором со стороны России в Консорциуме технического образования России и Казахстана, а также входит в Российско-Кыргызский консорциум технических университетов.

На базе вуза проводится множество крупномасштабных научных форумов, в том числе международных. В феврале состоялся Международный симпозиум «Устойчивая энергетика и энергомашиностроение — 2021: SUSE-2021». А в сентябре в рамках мероприятий Международного форума KazanDigitalWeek 2021 в стенах КГЭУ провели II Международную научно-техническую конференцию «Smart Energy Systems 2021» (SES-2021).

Планы на пятилетку

Незадолго до пресс-конференции прошли выборы ректора, по итогам которых Эдвард Абдуллазянов был переизбран на третий срок. И, говоря с журналистами о планах, Эдвард Юнусович затрагивал не только наступающий 2022 год, но и все грядущее пятилетие.

Эдвард Абдуллазянов переизбран ректором КГЭУ на третий срок

Большой пласт работы будет связан с цифровой трансформацией вуза: подготовкой кадров и технологических решений, востребованных в условиях цифровизации большой энергетики.

В планах руководства — улучшить позиции в рейтингах THE и QS. Также появилась задача войти в международный рейтинг «Три миссии университета». Это московский международный рейтинг вузов, который дает объективную оценку трем ключевым миссиям университета: образованию, науке и практическому взаимодействию с обществом.

В современных реалиях для КГЭУ важно закрепить за собой статус «Университет 3.0», где в образовательной и научно-исследовательской функции добавляется предпринимательство, то есть запуск стартапов на базе новых знаний и технологических продуктов.

В приоритетах КГЭУ — основание Центров по развитию интеллектуального электротранспорта и зарядной̆ инфраструктуры, «зеленой энергетики», цифровых распределительных систем мониторинга ЛЭП, а также Института атомной и тепловой энергетики.

Также ректор мечтает подарить студентам новый спорткомплекс с бассейном. Для этой цели готовится проект реконструкции принадлежащего вузу здания по ул. Голубятникова. Студенты вуза уже сейчас успешно выступают на федеральных и мировых первенствах. Наличие собственной спортивной базы поможет им одержать еще больше побед.

«Это пока мечты, но есть свежие примеры, когда наши самые смелые мечты исполнились!» — оптимистично заметил Эдвард Абдуллазянов.

Партнерский материал