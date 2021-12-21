«Рубин» в первой части чемпионата: кризис в игровой модели Слуцкого и безобразная защита

Хотя руководство заявляет, что ожидали сложностей

Для казанского «Рубина» нынешний сезон проходит не слишком удачно — десятое место в таблице, отрицательная статистика мячей и непонимание футболистов, чего от них хотят. Старые лидеры «Рубина» сдали по сравнению с прошлым сезоном, другие ушли, а новые ищут себя на поле? Что делать со слабой обороной и будет ли усиление? Ответы — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Лидеры «Рубина» не дают результат

Отставание «Рубина» от четвертого места, дающего право участия в еврокубках, составляет восемь очков, что на такой короткой дистанции, как оставшиеся 12 туров, вряд ли можно нагнать. Однозначного объяснения кризиса нет, но если сопоставлять игры казанцев, то по большей части матчей можно приписать одну общую проблему — беззубая атака.

Лидеры «Рубина» не показывают той игры, которая была в прошлом сезоне. Хвича и Деспот забили лишь по одному голу, и это один из основных показателей проблем «Рубина». От этой парочки ждали гораздо большего. Да, травмы сделали свое дело — серб сыграл в нынешнем сезоне лишь девять матчей, но травма случилась в октябре, а свой единственный мяч Деспотович забил в июле, то есть безголевая серия вряд ли является следствием травмы. Хвича тоже пропустил какое-то время на старте чемпионата из-за повреждения, но уже давно находится в строю, при этом игра его далека от лучших образцов Кварацхелии. Свой единственный гол, как и Деспот, грузин забил в июле в матче с тульским «Арсеналом», а после 2-го тура как отрезало.

За 18 туров «Рубин» забил 23 мяча, что является не самым плохим показателем в лиге. Тот же ЦСКА, идущий четвертым, забил 21 гол. Но «армейцы» и не пытаются делать из себя атакующую команду, а Леонид Слуцкий постоянно заявляет о своем желании играть от себя, но сделать этого пока не получается.

Лидер среди бомбардиров — датчанин Дрейер, на его счету семь голов. Фото rubin-kazan.ru

Лидер казанцев среди бомбардиров — датчанин Дрейер, на его счету семь голов, ближайший преследователь в команде Ин Бом, у которого 2 гола. Помимо Хвичи и Деспота среди лидеров «Рубина» не виден Сеяд Хакшабанович. Черногорец приходил в команду после трансфера Дениса Макарова в «Динамо» и также на фоне слухов об интересе к Хвиче со стороны ведущих европейских клубов. Хакшабанович должен был заменить лидеров «Рубина», но за прошедшие месяцы точно не показал себя как тот игрок, который поведет команду за собой. У Сеяда также один мяч в чемпионате, забитый в августе «Ахмату», а главный момент с черногорцем — это промах с пенальти в матче Лиги Конференций против «Ракува».

Атака «Рубина» сейчас — это группа индивидуально неплохих исполнителей, порой не знающих, что делать с мячом на поле. Хвича постоянно тянет одеяло на себя, Хакшабанович пытается играть на партнеров, но, не находя хороший вариант, вынужден упрощать игру, Деспот не набрал форму после травмы. Вот и получается, что Слуцкий, имея хороший подбор исполнителей, понятия не имеет, что с ними делать.

У «Рубина» большие проблемы в обороне — необходимо усиление

Если про атаку «Рубина» можно сказать «слабо», то оборона казанцев характеризуется как просто «плохо». Единственный в составе «Рубина», к кому нет претензий — это Илья Самошников. Илья дорос до уровня сборной и, если бы не травма, продолжал бы успешно играть как за национальную команду, так и за свой клуб. Но с ноября месяца Самошников находится в лазарете, и его позицию закрывает Александр Зуев. Справляется он с переменным успехом, хотя в целом относительно неплохо выполняет свою работу.

А вот по остальным позициям в защите есть вопросы. Например, правый фланг, который в последнее время защищал Михаил Костюков, стал проблемой для «Рубина». Костюков часто ошибается и вообще не является профильным защитником, поэтому усиление этой позиции сейчас смотрится приоритетным для подопечных Леонида Слуцкого. Из-за слабого фланга обороны казанцы не имеют вариативности в атаке, в полузащите справа действует Бакаев, но он почти не получает помощи от Костюкова, из-за этого в «Рубине» виден крен в сторону левого фланга, где при здоровом Самошникове создавалась львиная доля моментов у чужих ворот.

Единственный в составе «Рубина», к кому нет претензий, — это Илья Самошников. Фото rubin-kazan.ru

Да и в центре защиты недочетов достаточно. По сути, в распоряжении Слуцкого сейчас есть лишь два центральных защитника — это Уремович и Тальби. Из-за лимита Сильвие Бегич был вынужден отправиться в аренду в Самару, а на его место как раз и пришел марокканец. И резервным вариантом для главного тренера стал Абильдгор — Оливер перемещался из опорной зоны в центр защиты и по плану тренера должен был отвечать за продвижение мяча из обороны. Но датчанин никогда не славился хорошим пасом, а сделал репутацию себе как разрушитель атак соперника, так что этот эксперимент вряд ли можно назвать удачным.

Да и к паре Уремович — Тальби тоже немало вопросов. При слабой, но относительно неплохой атаке у Рубина отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 23 против 27. Хуже дела обстоят только у команд, находящихся в зоне стыковых матчей и стоящих на вылет. На ноль «Рубин» в нынешнем сезоне сыграл всего четыре раза, два из них — это первые два тура, а дальше начались сложности. Так что зона центрального защитника тоже напрашивается на усиление, либо есть вариант продать кого-то из иностранцев и в следующем сезоне рассчитывать на Бегича в обойме, тем более что в «Крыльях Советов» проявляет себя он совсем неплохо.

Сайманов: «Итоги первой части сезона ожидаемые»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов назвал итоги первой части чемпионата для своей команды ожидаемыми. «Итоги первой части сезона оцениваю как ожидаемые, у «Рубина» были проблемы по ходу чемпионата. Сейчас мы планируем трансферы, ищем, кем можно усилиться в зимнее трансферное окно».

Получается, руководство казанского клуба было готово к некоему переходному сезону, хотя выглядит это не совсем логично на фоне попадания в еврокубки впервые за долгое время. Произошла большая ротация состава, но вряд ли в головах у руководителей «Рубина» были мысли о настолько низкой позиции, особенно когда проект новой команды в Казани только начинался, а отсчет этого можно брать как раз-таки с прихода Леонида Слуцкого. С другой стороны, логично, что приход сразу нескольких игроков на ключевые позиции в клубе не может сразу гарантировать стабильного результата — в случае «Рубина» нестабильность затянулась до зимы.

Рустем Сайманов назвал итоги первой части чемпионата для своей команды ожидаемыми. Фото: Максим Платонов

А вот слова об усилении в зимнее трансферное окно внушают оптимизм. Учитывая специфику российского чемпионата, а точнее погодные условия нашей страны, зимняя пауза даже важнее, чем межсезонье, поскольку пауза длится даже дольше. Команды РПЛ умудряются провести сразу три сбора перед рестартом чемпионата, так что «Рубин» вполне может сделать ставку на зимнее трансферное окно и подыскать себе достойное усиление. Кто придет на какие позиции пока неясно, но уже есть предметный разговор о трансфере Александра Ломовицкого из московского «Спартака». Хороший фланговый игрок, но это трансфер в атаку, а что же Рубин будет делать с обороной? Есть ветеран Игнатьев, но он не играет большую часть сезона. Есть молодой Нижегородов, но это слабый внутренний ресурс, поэтому трансферы необходимы.

Ну и можно задуматься о достойном конкуренте Деспоту. Онугха находится в «Рубине» на правах аренды и игра Германа не гарантирует ему опцию выкупа, а с Иваном Игнатьевым все просто — ему пытаются найти новую команду. Вот и получается, что в команде лишь один стабильный нападающий, и тот сейчас не в лучших кондициях, поэтому скаутам и селекционному отделу казанцев необходимо рассмотреть несколько интересных кандидатур, но с учетом ситуации «Рубина» с легионерами новичок, судя по всему, будет с российским паспортом.