Рамиль Муллин: «С приходом СИБУРа на промышленной площадке и в городе будут серьезные изменения»

«Очень много вопросов, домыслов у нижнекамцев возникло с приходом СИБУРа. На прошлой неделе я встречался с руководством компании. Отметил серьезный подход к организации труда, подготовке кадров», — сообщил на «деловом понедельнике» глава исполкома НМР Рамиль Муллин. По его словам, СИБУР даст новый виток развития «Нижнекамскнефтехима», а значит, и всего региона. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Время покажет — это был хороший выбор»



На утренней планерке руководителей в нижнекамской мэрии зашла речь о дефиците рабочих кадров, подготовке специалистов.



В ближайшие 5—7 лет Татарстан все больше будет нуждаться в дополнительных рабочих кадрах. Дефицит вызван ростом требований к квалификации выпускников, а также несовпадением профессиональных навыков молодежи с их зарплатными ожиданиями.



Руководитель исполкома НМР Рамиль Муллин подчеркнул, что для привлечения кадров нужна своя программа арендного жилья. Кроме того, необходимо усилить взаимодействие между промышленными предприятиями и учебными заведениями, а производственную практику студенты должны проходить начиная со второго курса.



— Нам повезло, что мы имеем такие большие промышленные площадки, — сказал Рамиль Муллин, добавив, что и школьники, и нижнекамцы в целом должны чаще выезжать на производства. Благодаря этому можно узнать тонкости технологического процесса и понять, какие возможности открываются перед молодежью.

На утренней планерке руководителей в нижнекамской мэрии зашла речь о дефиците рабочих кадров, подготовке специалистов. Фото: e-nkama.ru

В качестве примера градоначальник привел СИБУР, в состав которого недавно вошел «Нижнекамскнефтехим». Он отметил, что в компании выстроена четкая стратегия по подготовке кадров, ведется серьезная работа со специалистами.



— В компании созданы хорошие условия труда, достойная зарплата. Средняя зарплата по СИБУРу достаточно высокая. Но это потребует и серьезного подхода к самому производству, подготовке и работе со специалистами. Необходимо соответствовать веянию времени, учиться, меняться. Время покажет — это был хороший выбор. С приходом СИБУРа на промышленной площадке и в городе будут серьезные изменения, направленные на улучшение качества жизни нижнекамцев, — подчеркнул Рамиль Муллин.



«Объединение имеет огромное значение для экономики России»



Более подробно о деятельности СИБУРа рассказала Эльвира Долотказина, помощник генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по работе с муниципальными органами. Она обозначила основные задачи, стоящие перед объединенной компанией, и перспективы развития.



— Состоявшееся объединение имеет огромное значение для экономики России, Татарстана и нашего города. Объединение позволило создать компанию, которая после реализации начатых проектов — Амурский ГХК, ЭП-600 НКНХ — войдет в пятерку крупнейших мировых производителей полиолефинов и каучуков, — сказала она.

Более подробно о деятельности СИБУРа рассказала Эльвира Долотказина, помощник генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по работе с муниципальными органами. Фото: e-nkama.ru

Главный мотив объединения — усиление конкуренции на мировых рынках и процессы консолидации в мировой нефтегазохимии. У объединенной компании будет больше возможностей для конкурентной борьбы, развития как несырьевого экспорта, так и внутреннего рынка, а также решения других задач национальной экономики.



— Для полноценной интеграции и эффективной работы обеим сторонам предстоит пройти через несколько этапов: знакомство, интеграцию общих практик, получение эффектов от объединения функций, создание новых правил, стандартов. Сегодня «Нижнекамскнефтехим» находится на активной стадии вхождения в объединенную компанию СИБУР. Идет взаимообмен практиками, — добавила она.



В фокусе внимания: промышленная безопасность и охрана труда, экологическая безопасность, новейшие разработки ученых, социальные вопросы. «Одна из базовых ценностей компании — это безопасность. Она так и называется: «Безопасность без компромиссов!», — отметила Эльвира Долотказина.



Она сообщила, что СИБУР имеет высокие стандарты в области экологичности производства и охраны окружающей среды. Компания продолжит модернизацию производств, работу в области экологичности продукции, снижение выбросов парниковых газов, негативного воздействия на окружающую среду, а также просветительскую деятельность.



Отдельно была затронута тема качественной подготовки специалистов для производства. В этом направлении уже начата совместная работа. В качестве примера Эльвира Долотказина привела прошедший на базе колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева этап II Отраслевого чемпионата PetroChemSkills 2021 по стандартам WorldSkills, организатором которого стал СИБУР.



Нижнекамск принимал у себя более 70 конкурсантов и экспертов из Томска, Тюмени, Тобольска, Казани, Воронежа, Кстово и Нижнекамска.



Во всех городах своего присутствия СИБУР реализует программу «Формула хороших дел». В ее рамках у Нижнекамска будет возможность реализовать социальные инициативы в 2022 году. Уже в этом году 74 заявки от организаций бюджетной сферы города и некоммерческих организаций были направлены на грантовый конкурс «Формула хороших дел» и еще около 20 заявок — на конкурс волонтерских проектов.

СИБУР имеет высокие стандарты в области экологичности производства и охраны окружающей среды. Фото: e-nkama.ru

Реализуются совместные мероприятия в подшефных школах. В рамках автопробега «Чистая страна», который проходил в 10 городах России, был организован экоурок на тему ответственного потребления и раздельного сбора отходов. Стартовала акция «Пластик, сдавайся!» в шести учебных заведениях. Школьники будут соревноваться в сдаче пластиковых бутылок на переработку и получать за это призы.



Молодежь «Нижнекамскнефтехима» активно включилась в корпоративную интеллектуальную онлайн-игру «Знатоки СИБУРа». В финале нефтехимики завоевали второе место. Обмен опытом и практиками идет и между профсоюзными организациями СИБУРа и «Нижнекамскнефтехима». Все, что было предусмотрено коллективным договором, сохраняется.



«Думаю, что мы найдем общий язык»



Повышение производительности труда — это основа роста экономики, подчеркнула спикер.



— Ввод инновационных технических и организационных решений, применение современных технологий производства и бизнеса позволят работать более эффективно. Это будет сопровождаться организационными изменениями, — сообщила Эльвира Долотказина.



Один из известных и эффективных механизмов повышения производительности труда — передача части функций, которые сейчас осуществляются силами внутренних подразделений или дочерних компаний группы в руки крупнейших профильных операторов, которые смогут заниматься этими вопросами более эффективно, развивая профильные компетенции сотрудников таких функционалов, высвобождая ресурсы персонала НКНХ.



Работники смогут реализовать свой потенциал, получив возможность профессионального роста в рамках вертикального или горизонтального движения, войдя в команды вновь создаваемых промышленных объектов «Нижнекамскнефтехима» или иных предприятий СИБУРа.



— Набор персонала в инвестиционные проекты будет осуществляется первоочередно переводом работников действующих производств, как это уже не раз бывало на «Нижнекамскнефтехиме». Все эти вопросы открыто обсуждаются на корпоративных встречах, форумах, которые проходят в рамках объединенной компании, — сообщила Эльвира Долотказина.

Работники смогут реализовать свой потенциал, получив возможность профессионального роста в рамках вертикального или горизонтального движения. Фото: e-nkama.ru

Завершая еженедельную планерку руководителей, глава исполкома НМР Рамиль Муллин выразил уверенность в том, что с приходом СИБУРа «Нижнекамскнефтехим», как и в целом вся республика, получит новый виток развития.



— Очень важно, что пришли профессионалы. Подход к делу достаточно серьезный — это развитие новых производственных площадок, социальной политики и других проектов. Я думаю, что мы найдем общий язык в рамках того соглашения, которое было подписано с участием президента Татарстана, — подытожил градоначальник.

