Модельный портфель зарубежных акций: результаты по итогам 40 недель работы

В начале марта колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей. Эту сумму мы, предположим, можем вложить на перспективу на один год. Автор составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал наблюдение. Каждые 2 недели в нашем издании выходит очередной обзор. Сегодня эксперт предлагает посмотреть, как изменилась стоимость сформированного модельного портфеля с 1 марта по 3 декабря этого года.

Последние две недели фондовые рынки США были в состоянии чрезвычайной волатильности и нервозности, основные индексы снизились по итогам недели, причем тот же Dow Jones завершает в минусе уже четвертую неделю подряд, а S&P 500 и Nasdaq в минусе уже две недели подряд. Опасения инвесторов вызывает распространение нового штамма коронавируса и дальнейшее влияние на восстановление экономик стран. Помимо этого, слабые данные с рынка труда повышают вероятность, что ФРС начнет сворачивать стимулирующую денежно-кредитную политику, которая была драйвером восстановления экономики США. Наш портфель, как следствие, замедлил рост, потеряв порядка 6% от своего объема две недели назад.



Как поживает портфель?



+ AMD: на момент закрытия рынка 03.12.2021 торговались по 144,01 доллара за акцию (примерно 10 728,74 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 59,5 доллара на акцию (+70,4%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 4 360,74 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 53 643,7 рубля. Плюс 21 803,7 рубля, или 68,47% .

на момент закрытия рынка 03.12.2021 торговались по 144,01 доллара за акцию (примерно 10 728,74 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 59,5 доллара на акцию (+70,4%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 4 360,74 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет . + NVIDIA : на момент закрытия рынка 03.12.2021 торговались по 306,93 доллара за акцию (примерно 22 866,28 рубля по курсу 74,5). Общая стоимость нашего пакета из 4 акций составляет 1 227,72 доллара (примерно 91 465,14 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 679,14 доллара на пакет (+124%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 50 130,14 рубля с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 91 465,14 рубля. Плюс 50 130,14 рубля, или 121,3% .

на момент закрытия рынка 03.12.2021 торговались по 306,93 доллара за акцию (примерно 22 866,28 рубля по курсу 74,5). Общая стоимость нашего пакета из 4 акций составляет 1 227,72 доллара (примерно 91 465,14 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 679,14 доллара на пакет (+124%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 50 130,14 рубля с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет . + Service Now Inc .: на момент закрытия рынка 03.12.2021 торговались по 613,11 доллара за акцию (примерно 45 676,7 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 79,65 доллара на акцию (+15%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 5 480,7 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет 45 676,7 рубля. Плюс 5 480,7 рубля, или 13,63% .

на момент закрытия рынка 03.12.2021 торговались по 613,11 доллара за акцию (примерно 45 676,7 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 79,65 доллара на акцию (+15%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 5 480,7 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет . — Palantir Technologies : на момент закрытия рынка 03.12.2021 торговались по 18,98 доллара за акцию (примерно 1 414 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы 10 акций по 23,90 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 4,92 доллара на акцию (-20,5%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 386 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет 14 140 рублей. Минус 3 860 рублей, или 21,4% .

на момент закрытия рынка 03.12.2021 торговались по 18,98 доллара за акцию (примерно 1 414 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы 10 акций по 23,90 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 4,92 доллара на акцию (-20,5%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 386 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет . + Tesla : на момент закрытия рынка 03.12.2021 торговались по 1 014,97 доллара за акцию (примерно 75 615,2 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы 1 акцию по 675,50 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 339,47 доллара на акцию (+50,25%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 24 716,2 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 75 615,2 рубля. Плюс 24 716,2 рубля, или 48,56% .

на момент закрытия рынка 03.12.2021 торговались по 1 014,97 доллара за акцию (примерно 75 615,2 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы 1 акцию по 675,50 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 339,47 доллара на акцию (+50,25%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 24 716,2 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет . + Alphabet Inc .: на момент закрытия рынка 03.12.2021 торговались по 2 840 долларов за акцию (примерно 211 580 рублей по курсу 74,5). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 818,09 доллара на акцию (+40,5%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 59 230 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 211 580 рублей. Плюс 59 230 рублей, или 38,9% .

на момент закрытия рынка 03.12.2021 торговались по 2 840 долларов за акцию (примерно 211 580 рублей по курсу 74,5). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 818,09 доллара на акцию (+40,5%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 59 230 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет . + EOG Resources : на момент закрытия рынка 03.12.2021 торговались по 85,99 доллара за акцию (примерно 6 406,25 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 12,07 доллара на акцию (+16,33%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 899,25 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет 115 312,5 рубля. Плюс 16 186,5 рубля, или 16,33% .

на момент закрытия рынка 03.12.2021 торговались по 85,99 доллара за акцию (примерно 6 406,25 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 12,07 доллара на акцию (+16,33%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 899,25 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет . + Albemarle Corporation ( ALB ): на момент закрытия рынка 03.12.2021 торговались по 251,47 доллара за акцию (примерно 18 734,5 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы 1 акцию по 236,74 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 14,73 доллара на акцию (+6,22%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 1 310,5 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Albemarle теперь составляет 18 734,5 рубля. Плюс 1 310,5 рубля, или 7,52% .

на момент закрытия рынка 03.12.2021 торговались по 251,47 доллара за акцию (примерно 18 734,5 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы 1 акцию по 236,74 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 14,73 доллара на акцию (+6,22%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 1 310,5 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Albemarle теперь составляет . + Lattice Semiconductor Corporation ( LSCC ): на момент закрытия рынка 03.12.2021 торговались по 74,25 доллара за акцию (примерно 5 531,6 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы 3 акции по 61,87 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 12,38 доллара на акцию (+20%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 977,97 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Lattice Semiconductor теперь составляет 16 594,8 рубля. Плюс 2 933,9 рубля, или 21,5%.

на момент закрытия рынка 03.12.2021 торговались по 74,25 доллара за акцию (примерно 5 531,6 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы 3 акции по 61,87 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 12,38 доллара на акцию (+20%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 977,97 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Lattice Semiconductor теперь составляет + L ivent Corporation ( LTHM ): на момент закрытия рынка 03.12.2021 торговались по 27,85 доллара за акцию (примерно 2 074,8 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы 7 акций по 24,87 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 2,98 доллара на акцию (+12%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 244,37 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Livent теперь составляет 14 523,6 рубля. Плюс 1 710,6 рубля, или 13,35% .

на момент закрытия рынка 03.12.2021 торговались по 27,85 доллара за акцию (примерно 2 074,8 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы 7 акций по 24,87 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 2,98 доллара на акцию (+12%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 244,37 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Livent теперь составляет . + Monolithic Power Systems Inc ( MPWR ): на момент закрытия рынка 03.12.2021 торговались по 544,62 доллара за акцию (примерно 40 574 рублей по курсу 74,5). Приобрели мы 1 акцию по 488,33 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 56,29 доллара на акцию (+11,53%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 4 633 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Monolithic Power Systems теперь составляет 40 574 рубля. Плюс 4 633 рубля, или 13% .

на момент закрытия рынка 03.12.2021 торговались по 544,62 доллара за акцию (примерно 40 574 рублей по курсу 74,5). Приобрели мы 1 акцию по 488,33 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 56,29 доллара на акцию (+11,53%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 4 633 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Monolithic Power Systems теперь составляет . + ON Semiconductor Corporation ( ON ): на момент закрытия рынка 03.12.2021 торговались по 64,05 доллара за акцию (примерно 4 771,7 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы 7 акций по 44,36 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 19,69 доллара на акцию (+44,4%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 1 506,8 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции ON Semiconductor теперь составляет 33 401,9 рубля. Плюс 10 547,6 рубля, или 46,15% .

на момент закрытия рынка 03.12.2021 торговались по 64,05 доллара за акцию (примерно 4 771,7 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы 7 акций по 44,36 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 19,69 доллара на акцию (+44,4%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 1 506,8 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции ON Semiconductor теперь составляет . + NXP Semiconductors NV (NXPI): на момент закрытия рынка 03.12.2021 торговались по 227,12 доллара за акцию (примерно 16 920,4 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы 1 акцию по 208,12 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 19 долларов на акцию (+9,13%).



В рублях (курс укрепился) мы прибавляем в моменте 1 623,58 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции NXP Semiconductors теперь составляет 16 920,4 рубля. Плюс 1 623,58 рубля, или 10,61% .

После покупок новых акций и продажи депозитарных расписок Hyundai Motor Company у нас оставался (и остается на текущую дату) свободный баланс в размере 540,34 доллара (примерно 40 255,33 рубля по курсу 74,5 на 03.12.2021).

Промежуточные результаты:

В рублевом эквиваленте наш портфель, на момент его формирования 01.03.21 составлял 494 192 рубля. Сорок недель спустя мы видим его рост до 788 438 рублей. Промежуточно фиксируем прирост в 294 246 рублей, или 59,54%.

Надо отметить, что это цифры в рублях (если, условно, все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу).

В долларах, наш портфель на момент формирования составлял 6 558,93 доллара. Сорок недель спустя 10 583,07 доллара. Промежуточно фиксируем прирост в 4 024,14 доллара, или 61,35%.

Благодаря снижению котировок акций практически всех эмитентов из нашего портфеля настал хороший момент использовать наш свободный остаток в размере 540,33 доллара на приобретение дополнительных акций в портфель. Нынешняя волатильность продлится еще неделю-две, до появления более подробных данных по новому штамму и прояснения дальнейших шагов ФРС. Помимо этого, возможно, стоит рассмотреть выход из акций Palantir Technologies, не боясь зафиксировать минус, дольше в них оставаться не имеет смысла, этот эмитент стабильно в минусе.

Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам, и для чистоты эксперимента было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.

Артур Сафиулин