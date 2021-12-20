Бизнес-аккаунт дня: челнинская компания по созданию инсталляций и арт-объектов

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 220-я

Практически в каждом городе Татарстана можно увидеть объекты, созданные дизайнерами и мастерами набережночелнинской компании «Изделика». Ее бизнес-аккаунт в сети Instagram стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению профиля дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Чтобы сделать города красивее

Уже пять лет челнинская компания «Изделика» — постоянный участник различных республиканских программ по благоустройству территорий в населенных пунктах Татарстана. На ее счету порядка 30 проектов, реализованных в парках, скверах, во дворах, где появились различные малые архитектурные формы. Например, оригинальные металлические скамейки, изготовленные фирмой, украшают сегодня Фестивальный бульвар Казани. Замочная скважина установлена на набережной Камы нижнекамского поселка Красный Ключ.

Дизайнеры и мастера компании создали десятки различных конструкций из металла — скамеек, фонарей, урн, авторских инсталляций. Компания сотрудничает не только с крупными заказчиками, но и берет в работу индивидуальные проекты.

Сегодня аналитический разбор аккаунта компании по благоустройству городов провела команда казанского digital-агентства Yield’s Trail. Агентство специализируется на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.



В имя профиля — направление деятельности, чтобы вас смогли найти новые клиенты

Аккаунт производит приятное впечатление, оформлен в едином стиле. Зеленый цвет — объединяющий визуальное оформление.

Шапка профиля строится на основании формулы — пришел + увидел + купил. В нашем случае «купил» меняем на «подписался», так как срок решения о покупке длительный. Чтобы аккаунт соответствовал формуле, нужно доработать имя и описание профиля.

Аватар смотрится в визуальном оформлении хорошо. Но он лучше бы выполнял свою задачу, если бы на нем было графическое изображение или фото продукции. Например, скамейка. Можно сказать, что слишком примитивно. Но в данном случае — более эффективно.

Имя профиля индексируется в поиске Instagram. Используйте в имени направление деятельности, чтобы новые клиенты смогли вас найти. Сейчас в качестве имени выбрано название торговой марки компании. Это неверно — достаточно того, что оно есть в нике. Если пользователь знает о вас и будет искать вас по названию компании, то здесь сработает ник. Но те, кто не знает вас, а ищет компанию, которая занимается благоустройством территорий, будет вводить другой запрос.

Описание профиля, как известно, ограничено 150 символами. Поэтому, чтобы дать максимум информации пользователю и зацепить его внимание, не занимайте описание контактной информацией. Задача описания — рассказать о деятельности компании, показать ее отличие от конкурентов и объяснить пользователю, почему он должен выбрать именно вашу компанию.

Перейдя на сайт, находишь много интересной информации. Но не каждый пользователь перейдет из профиля в Instagram на сайт компании. Для начала его нужно заинтересовать. Дайте в описании информацию через цифры. Компания уже более 5 лет на рынке — не скрывайте возраст от пользователей. Можно дать информацию о количестве выполненных проектов, их у компании немало. Рекомендуем фразу с сайта — «Мы более пяти лет благоустраиваем города и поселки» — вынести в описание. Добавьте в описание информацию об оборудовании для организации велодвижения.

Если позволит количество символы, то добавьте информацию о том, что компания — участник президентских программ «Парки и скверы», «Благоустройство дворовых территорий», «Год водоохранных зон» и других. Также можно добавить информацию о режиме работы и географии доставки вашей продукции.

Удержать аудиторию однотипными постами не получится

В актуальное рекомендуем добавить не просто отдельные виды продукции, а успешные большие кейсы. Желательно использовать не просто фото с телефона, а делать профессиональные фотосессии с каждого завершенного крупного проекта. Эти фото можно использовать не только в Instagram, но в презентациях для клиентов и на сайте.

Фото с телефона все же лучше использовать только для stories, чтобы показывать объекты в процессе работы. Тема аккаунта достаточно сложная и найти интересный контент для вовлечения аудитории непросто. Продукцию компании покупают нечасто и держать аудиторию в аккаунте длительное время однотипными постами про результаты работ не получится.

Фото и видео с объектов в процессе работы в stories и reels помогут разнообразить контент. Как вариант, можно использовать фото и видео о жизни объектов, выполненных ранее. Это придаст живости и покажет качество выполняемых компанией работ. Было бы интересно делать короткие видеоролики с участием сотрудников компании.

Посты профиля получают комментарии, на которые нужно всегда отвечать, даже если это просто эмоджи. Это важно как для подписчиков, так и для алгоритмов Instagram.

Хештеги получили очередной пик популярности. Они используются в профиле, но размещаются в комментариях. Если по каким-то причинам вы не хотите использовать хештеги в посте, то можете их скрыть совсем — для это есть специальный прием. Информацию о нем можно найти в интернете либо за советом обратиться к специалистам.

У аккаунта 689 подписчиков и 411 подписок. Учитывая специфику профиля, большого количества подписчиков не требуется — аудитория компании достаточно узкая. Поэтому рекомендуем максимально сократить количество подписок аккаунта. Большое количество подписок может негативно повлиять на охваты профиля.

При таком количестве подписчиков средняя вовлеченность в аккаунте 2,8% — это низкий показатель. Увеличить его поможет работа над контентом.

Рекомендуем подобрать инфлюенсеров в вашей сфере и договориться с ними на совместные эфиры. Это поможет привлечь новую заинтересованную аудиторию, а также увеличить показатель вовлеченности подписчиков.

