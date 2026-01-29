Миллиард в год на программу развития ИИ, обновление системы оповещения и новая киберугроза

С чем выступил на своей первой коллегии новый глава Минцифры Татарстана Илья Начвин

Фото: Артем Дергунов

«Наша цель — чтобы к 2030 году искусственный интеллект работал в каждой отрасли Татарстана. Будет сформирована новая культура государственного управления — где искусственный интеллект берет на себя рутину, а человек принимает решения», — заявил на своей первой коллегии в качестве главы Минцифры Татарстана Илья Начвин, презентуя масштабную программу развития ИИ на ближайшие пять лет. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил принять ее уже в первом квартале. Есть и другие вопросы, которые предстоит решать новому министру — расширение системы видеонаблюдения с распознаванием лиц, установка новой системы оповещения, проведение интернета в деревни и расширение точек Wi-Fi. С какими итогами Минцифры закончило 2025-й и что предстоит ведомству в ближайшие годы — в материале «Реального времени».

Дебют Начвина и визит Хайруллина в родные стены

Прошедшая коллегия Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана стала дебютом для его главы Ильи Начвина. В октябре 2025-го он сменил на этом посту Айрата Хайруллина. Тот не забыл родное ведомство и вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым осмотрел выставку цифровых достижений республики.

— Айрат, вы рядом, — поблагодарил Хайруллина глава республики на коллегии и отметил, что многие проекты в области информатизации были начаты и реализованы по инициативе именно экс-главы Минцифры.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

100 умных камер уже есть, дальше — больше

Пару слов о выставке. В числе представленных проектов — отечественная система видеонаблюдения с распознаванием лиц. В конце 2025-го Минцифры вместе с МВД по РТ завершила ее первый этап. «Разработано ядро и подключено 100 умных камер. Задача на 2026 год — увеличить количество и расширить функционал», — заявил Илья Начвин.

Рустам Минниханов заявил, что эту работу надо продолжать.

— В принципе, если взять 15—20 лет назад, эти преступления мы ни в коей мере никогда бы не раскрыли. Повышение их эффективности — это очень серьезная задача, — заметил раис Татарстана.

Новая киберугроза

Остается актуальной тема кибератак на государственные ресурсы в Татарстане. В прошлом году их число выросло вдвое — до 1,5 млн случаев в 2025 году. Илья Начвин назвал новую угрозу — это атаки на критическую инфраструктуру.

— Необходимо срочно внедрить сертифицированные средства защиты, провести аудит с «белыми хакерами» и контролировать удаленный доступ. Нам совместно с Министерством промышленности, Министерством транспорта, Министерством здравоохранения и их отраслевыми предприятиями необходимо обеспечить исполнение этих мер, — предостерег министр.

В целом прирост кибератак наблюдается ежегодно, заявил Илья Начвин, отвечая на вопрос «Реального времени». «Мы опытная республика и в этом отношении у нас было много мероприятий», — сказал он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Говоря о потенциальном ущербе глава Минцифры Татарстана заявил, что оценить его в денежном эквиваленте будет неправильно.

— Представьте, что Центр обработки данных перестанет работать. Парализуется полностью вся транспортная сеть и связь. В принципе парализуется вся деятельность городов. Мы ни с кем связаться не сможем, ни навигацию выстроить на остановке. Оценить в рублевом эквиваленте однозначно неправильно, это будут колоссальные убытки как прямые, так и косвенные, — подытожил министр.



Интернет — в каждую деревню...

В 2025 году операторы связи установили 1 082 базовые станции. План на этот год — более 1 100 точек, озвучил Илья Начвин.

Интернет и связь в прошлом году появились в 159 селах. «Однако до сих пор в республике остаются села с населением менее 500 человек без мобильного интернета», — пожурил министр.

Позже эту тему в своем выступлении поднял глава Кукморского района Сергей Димитриев и предложил довести высокоскоростной интернет до всех малонаселенных пунктов республики. Его поддержал Рустам Минниханов.

— Проводить интернет мы должны не только в города и крупные населенные пункты. Вообще надо постараться дойти до деревень, если мы хотим сохранить их, — заявил раис Татарстана.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Продолжается расширение сети точек Wi-Fi для доступа в интернет в период введения режима «Беспилотная опасность», в том числе и в парках, однако этого недостаточно, обратил внимание Илья Начвин. По его словам, необходимо установить их на остановках транспорта, рынках, возле поликлиник и МФЦ.

О нехватке заявил и Рустам Минниханов: «Очень хорошо показывает себя в общественных местах Wi-Fi, но его явно не хватает».



... а ИИ — в каждую отрасль Татарстана

Одной из главных тем коллегии стал искусственный интеллект. Как заявил Илья Начвин, сегодня ИИ является главным полем технологической конкуренции. Лидерами в этом направлении являются США и Китай, а вот Россия в глобальном рейтинге зрелости ИИ находится только на 30-м месте. У нас и расходы на инфраструктуру ниже — $8 млрд против $459 млрд у США и $136 млрд у Китая, и специалистов меньше — 1% против 18% и 47% соответственно.

Несмотря на это, у Татарстана уже есть хороший задел. Среди примеров — функционирование ИИ-помощника «Госпромпт». ИИ также помогает диагностировать болезни животных, искать нарушения в Казани и обрабатывать рентгенограммы для более точного и быстрого выявления заболеваний и патологий.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В республике разработали программу развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) на ближайшую пятилетку. Она включает четыре приоритетных направления:

Создание мощной инфраструктуры. Сейчас в государственном ЦОДе ИТ-парка работает только один мощный сервер, которого хватает меньше чем на треть государственных ИИ-проектов. В планах: закупать по три новых сервера в год для госнужд и запуск программы для бизнеса по приобретению и сдаче в аренду такие мощности татарстанским компаниям. Цель программы — увеличить вычислительные мощности в 30 раз, чтобы все в Татарстане могли использовать ИИ без зависимости от внешних поставщиков.

Сейчас в государственном ЦОДе ИТ-парка работает только один мощный сервер, которого хватает меньше чем на треть государственных ИИ-проектов. В планах: закупать по три новых сервера в год для госнужд и запуск программы для бизнеса по приобретению и сдаче в аренду такие мощности татарстанским компаниям. Цель программы — увеличить вычислительные мощности в 30 раз, чтобы все в Татарстане могли использовать ИИ без зависимости от внешних поставщиков. Подготовка кадров. Среди предложений — запуск ИИ-кружков в 100 школах с инженерной направленностью, организация повышении квалификации по искусственному интеллекту для всех учителей информатики, внедрение соответствующих программ в ИТ-колледжи, старт программы «Алгарыш — ИИ», по которой 100 лучшим студентам будут полностью оплачиваться обучение и проживание в ведущих мировых вузах по направлениям искусственного интеллекта. Меры затронут 90 тысяч школьников и студентов и 700 учителей.

Среди предложений — запуск ИИ-кружков в 100 школах с инженерной направленностью, организация повышении квалификации по искусственному интеллекту для всех учителей информатики, внедрение соответствующих программ в ИТ-колледжи, старт программы «Алгарыш — ИИ», по которой 100 лучшим студентам будут полностью оплачиваться обучение и проживание в ведущих мировых вузах по направлениям искусственного интеллекта. Меры затронут 90 тысяч школьников и студентов и 700 учителей. Внедрение ИИ в практическую плоскость. Речь идет о запуске ИИ-агентов в образовании, медицине, строительстве, сельском хозяйстве, экологии и т. д.

Речь идет о запуске ИИ-агентов в образовании, медицине, строительстве, сельском хозяйстве, экологии и т. д. Укрепление научной базы по ИИ. Предлагается с Академией наук Татарстана ежегодно создавать по две междисциплинарные ИИ-лаборатории на стыке искусственного интеллекта и ключевых отраслей республики с обязательным участием индустриальных партнеров.

— Наша цель — чтобы к 2030 году искусственный интеллект работал в каждой отрасли Татарстана. Будет сформирована новая культура государственного управления — где искусственный интеллект берет на себя рутину, а человек принимает решения, — поделился амбициозными задачами Илья Начвин.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал программу:

— Мы в первом квартале должны ее принять. Поэтому эту работу возьмите [на контроль]. Где только мы сейчас не используем: здравоохранение, в архивных делах. Вообще цифровизация образования, социальной сферы, строительства, агропромышленного комплекса — это очень важное направление. Давайте эту работу будем и дальше проводить.

Планируется, что на программу развития ИИ будет ежегодно тратиться около 1 млрд рублей, заявил глава Минцифры Татарстана журналистам. Самыми дорогими статьями расходов он назвал инфраструктуру и обучение .

1 600 новых сирен, 42 млрд рублей ИТ-ипотеки

Что еще сделали в цифровой отрасли Татарстана за 2025 год:

количество резидентов ИТ-парка выросло почти в два раза;

в республику переехали 34 компании с совокупной выручкой более 8 млрд рублей;

Татарстан вошел в топ-3 регионов по льготной ИТ-ипотеке — выдано в качестве кредитов 42 млрд рублей;

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

под землю убрано 54 км воздушных линий в рамках проекта «Чистое небо». Рустам Минниханов и Илья Начвин призвали активизировать работу в этом направлении;

обновили 30 почтовых отделений;

приняли программу прорывных ИТ-проектов с ежегодным финансированием в 1 млрд рублей;

поставлено 15 тыс. компьютеров в больницы, более 40 тыс. ноутбуков в школы и колледжи и т. д.

Планы Минцифры в 2026-м и последующие годы не менее масштабны. Вот главные из озвученных Ильей Начвиным:

установка до 2028 года 1 600 сирен на опорах связи по районам республики — уже появились 320 из них;

ремонт в 2026-м 100 почтовых отделений;

масштабирование опыта цифровизации Республиканской клинической больницы по стандарту HIMSS и т. д.

Планы, о которых «только про себя говорим»

По итогам коллегии раис Татарстана дал задание подготовить перечень поручений: «Если каждое министерство отвечает за какой-то свой блок, то Министерство цифровизации проникает везде. Если даже вот культура и архивная сфера не могут без этого».

Он призвал активизировать работу по внедрению мессенджера Max во все сферы: «Мы должны эту платформу по максимуму воплотить, и она должна быть одна. Мы с одной системы на вторую шарахаемся, значит, мучаемся. Поэтому надо наладить эту работу во всех сферах».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— И дальше у нас есть планы. Некоторые только про себя говорим, потому что враг тоже не дремлет. Поэтому информация закрытая, но будем пробивать, — заключил Рустам Минниханов.

