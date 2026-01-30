Рамиль Тухватуллин: «У нас есть ощущение, что мы делаем большое кино о великом человеке»

В Казани завершили съемки фильма о Шигабутдине Марджани

Рамиль Тухватуллин вернулся в кино спустя 18 лет. Фото: Динар Фатыхов

Несмотря на разрыв мениска левого колена, актер Кариевского театра Булат Гатауллин завершил съемки в качестве исполнителя главной роли богослова Шигабутдина Марджани в российско-узбекистанском фильме «Учитель». На этой неделе работа закончилась в Казани, в Доме татарской книги, где один из режиссеров Рамиль Тухватуллин изобразил Марджани в возрасте. В Казани премьера ожидается на фестивале «Алтын минбар» в сентябре, а вот в Узбекистане картину покажут раньше.

Бухара — Самарканд — Казань

Уроженец современного Атнинского района, сын муллы Шигабутдин Марджани в 1838 году уехал учиться в Бухару и Самарканд, а в 1848 вернулся домой, чтобы в 1850-м стать имам-хатыбом мечети, которая теперь носит его имя.

Этому периоду его жизни посвящен полуторачасовой фильм «Учитель». К картине готовились три года — в частности, в 2024-м «Татаркино» подписало меморандум с «Узбеккино». Предполагалось, что съемки начнут летом прошлого года, но в итоге они стартовали 25 декабря в Бухаре. Главную роль исполнил актер Театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева Булат Гатауллин.

Оператором-постановщиком фильма стал преподаватель ташкентского филиала ВГИК Умид Маликов. А вот режиссеров у фильма два. Со стороны Узбекистана это 43-летний Илхом Мухаммадиброхимов. Ранее он снял картину «Умар Камолиддин», посвященную просветителю ислама в Китае Сайиду Аджалу.

Фильм о Марджани случился не только благодаря субсидии Минкульта РФ, но и при помощи проекта «Тирик тарих», в рамках которого создаются фильмы, посвященные великим деятелям, внесшим вклад в развитие истории Узбекистана. Среди них и Марджани.

Эгамберды Рахимов и Булат Гатауллин. предоставлено пресс-службой «Татаркино»

Со стороны Татарстана режиссером стал Рамиль Тухватуллин («Зулейха», «Дилемма», «Орлы», «Золотая суббота», 16+), до того взявший в кинематографе паузу на 18 лет.

— «Зулейха», видимо, оказала влияние, — поясняет Тухватуллин. — После ее просмотра ко мне обратились узбекские коллеги. Скажем так, скромно: если у тебя не хватает знаний, за такой фильм браться не стоит.

Картину снимали 18 дней. 11 из них — в Узбекистане, с участием около 400 человек. Среди них, например, Анвар Картаев, в прошлом году ставший лауреатом Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Он сыграл роль книжника, открывающего Марджани мир исламских знаний.

Знаменитая единственная фотография Марджани. взято с сайта commons.wikimedia.org (общественное достояние)

Для Булата Гатауллина съемки стали испытанием, он получил серьезную травму, но мужественно завершил работу, на этой неделе у него операция.

В день, когда команда общалась с журналистами, заканчивали работу в Казани. Мемориальная квартира Шарифа Камала превратилась в фотоателье, куда Марджани приходит в 1874-м сделать знаменитую фотографию, которая изменит отношение многих мусульман к этому виду искусства. Возрастного богослова сыграл со спины сам Тухватуллин, это его единственное появление на экране.

Миляуша Айтуганова, Абдрауф Жураев, Умид Маликов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кто будет смотреть?

Над фильмом, помимо указанных компаний, работает «Фильм Фьюжн ПРО» на базе ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм».

— У нас многонациональная страна, думаю, что аудитории достаточно. Личность героя многим интересна, — коротко отметил его директор Олег Мамадасимов.

Продюсер фильма от Татарстана Миляуша Айтуганова добавила, что в первую очередь создатели фильма хотят обратиться к мусульманской аудитории. Ее потенциал доказал киргизский фильм «Рай под ногами матерей», который собрал 80 млн рублей, сейчас выходит его продолжение.

— Я думаю, что Шигабутдин Марджани привлечет аудиторию, которая интересуется историей, исламом — в России и за рубежом, — указала Айтуганова. — Когда мы показывали в Ираке «Ибн Фадлана» и я начала рассказывать, что мы собираемся снимать фильм про Марджани, зал встал. Его личность известна во всем мире. Конечно, мы будем переводить фильм и на другие языки.

— Мы настолько глубоко в материале, мы настолько полюбили, что делаем, что мы где-то уже субъективны, — рассуждал Тухватуллин, — но у нас есть ощущение, что мы делаем большое кино о великом человеке. Личность такого масштаба продолжает играть позитивную роль в формировании правильного понимания об исламе.

Олег Мамадасимов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Планируется продолжение?

Притом что фильм повествует о первой части жизни Марджани, в разговоре Тухватуллин то и дело говорил о его деятельности в Казани:

— Он мог себе позволить ходить в шикарных шубах, ездить на фаэтонах с прекрасными лошадьми, которые строили как «Мерседес». Его спрашивали: почему вы так нескромно живете? А он отвечал: а почему я не могу, я этому так долго учился. Он мог вступить в полемику с купцами. Это была многогранная личность. У него было свое «я». Он понимал, кто он такой.

Для татар Марджани, безусловно, личность великая, притом что значительная часть его трудов не переведена на современный татарский. Он заложил основы татарской истории, был одним из тех, кто вообще продвигал этноним «татары». Преподавал в Татарской учительской школе, первом светском учебном заведении для татар. О его личности дает представление сборник памяти Марджани, изданный в 1915 году Газизом Губайдуллиным при содействии отца купца Салиха Губайдуллина, воспоминания брата имама — Садретдин-хазрата.

Съемки в этнографическом музее «Татар авылы» в Зеленодольском районе. предоставлено пресс-службой «Татаркино»

Так что авторы не скрывают, что надеются на сиквел: «Была встреча на верхних этажах. Нам сказали — вы должны этим фильмом доказать, что у нас есть вера в будущее кинематографии».

Первый показ в Казани планируется в рамках фестиваля «Алтын минбар» в начале сентября. Будет премьера и в Москве. Как отметил продюсер Абдрауф Жураев, в Узбекистане фильм покажут раньше, в формате закрытой презентации, в апреле или мае.