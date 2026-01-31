Платный въезд, как в Сингапуре, и пересадка на трамвай: как решают транспортную проблему

На ежегодной коллегии Миндортранса РТ сделали первые наброски к мастер-плану будущей транспортной стратегии

Фото: Артем Дергунов

Сделать общественный транспорт в Казани качественным и удобным, поручил раис Татарстана в ходе коллегии Миндортранса республики. Рустам Минниханов привел в пример Сингапур, где перед покупкой автомобиля нужно получить право на его приобретение, а въезд в город платный. По его мнению, если не пойти по этому пути, транспортные проблемы не решить. Татарстан добился заметного прогресса в строительстве дорог и развязок, но перемещаться в городах по-прежнему сложно. Снизить транспортную нагрузку на дорожную сеть Казани помогут старые-новые проекты. В 2027 году вокруг города начнется строительство железнодорожного кольца с перехватывающими парковками, также построят дублер Оренбургского тракта по территории Лаишево. Что еще есть в резерве у властей — в материале «Реального времени».

Зри в корень транспортных проблем

Пожалуй, впервые на ежегодной коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ отчитывались не только о километрах новых дорог, миллионах перевезенных пассажиров и запуске новых логистических центров. За этой сухой статистикой всегда упускалось самое важное: как жителям городов и населенных пунктов вовремя уехать и быстро приехать до назначенного места. Это то, что волнует каждого человека, но стратегического подхода до сих пор ни разу не озвучивали. Выявить корень транспортных проблем решились здесь и сейчас.



— Каждую неделю мы собираем дорожников, хвалим — ругаем. Но нам надо обратить внимание на пассажирские перевозки. Вот они как-то немножко факультативные у нас, — указал на явный перекос в планировании Рустам Минниханов.

По его мнению, необходимо иметь четкое представление о транспортном развитии региона, потому что «одними развязками» проблему транспортной доступности не решить.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Но перед этим первое слово предоставили министру транспорта и дорожного хозяйства РФ Андрею Никитину. Он подключился по видео-конференц-связи строго в назначенное время и зачитал с экрана не общую приветственную речь, а изложил вполне конкретную программу действий. Этого мало кто ожидал. Все-таки федеральные чиновники обходятся нейтральными фразами, а тут проявилось блестящее знание дорожной программы Татарстана.

Сначала он похвалил республику за то, что, имея большую протяженность автомобильных дорог в 40 тысяч км, власти находят возможности содержать их в нормативном состоянии. «Около 73% местных дорог находятся в нормативном состоянии, что является одним из лучших показателей по стране», — указал он. В этом году, по его словам, республика получит на эти нужды 12,5 млрд рублей.

Дублер Оренбургского тракта, обход Сокуров и ремонт М-7

Масштабные проекты запланированы на федеральных трассах. Так, к 2026 году планируется завершить первый этап строительства дублера Оренбургского тракта, который пройдет по территории Лаишевского района. Всего в нем запланировано пять этапов. Проект реализуется на условиях ГЧП. Параллельно ведется реконструкция федеральной дороги Р-239 «Казань — Оренбург — Акбулак» до границы с Республикой Казахстан, включая обход поселка Сокуры на участке с 20-го по 43-й километр.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Продолжится капитальный ремонт федеральной трассы М-7 «Волга» (Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа) с увеличением количества полос на участке с 15-го по 28-й километр.

МАК «Казань» построит терминал для региональных рейсов

Затем особое внимание он уделил реконструкции Международного аэропорта Казань. К 2026 году здесь планируется ввести в эксплуатацию четвертый терминал. Министр связал этот проект с предстоящим форумом «Казань — Исламский мир», где вопросы развития транспортных коридоров станут одной из ключевых тем обсуждения.

Позже стало известно, что терминал будет рассчитан на прием 5,7 миллиона пассажиров на региональных линиях. Это освободит терминалы 1 и 1А, которые будут перепрофилированы под международные рейсы. Техническое задание для аэропорта уже находится в разработке с учетом передовых мировых стандартов, сообщил Фарит Ханифов. Судя по всему, споры еще не утихли. «Ваши замечания о загруженности и сложности работы аэропорта справедливы. Мы обязательно учтем их при формировании новых технических заданий», — добавил он, повернувшись к Рустаму Минниханову.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Интересно, что пассажиропоток аэропорта по итогам 2025 года сократился на 0,3%. Видимо, сыграли свою роль ограничения. Ведь в предыдущие 4 года поток увеличился примерно на четверть: с 4,6 миллиона пассажиров в 2021 году до 6,1 миллиона в 2024 году.

К реконструкции готовится и аэропорт Бегишево в Нижнекамске. Здесь пройдет обновление взлетно-посадочной полосы.



— У нас сегодня взлетка передана в федеральную собственность, и мы планируем уже в 2026 году начать ремонтные работы по капитальному ремонту и светосигнального оборудования, — сообщил Ханифов.

Железнодорожное кольцо с парковками и выход на трамвай

Казань переживает бум пассажирских перевозок. По итогам года общественным транспортом было перевезено 413 млн пассажиров, еще 8,5 млн — пригородным железнодорожным транспортом, сообщил Ханифов. Чтобы снизить нагрузку на улично-дорожную сеть Минтранс форсировал работы по проекту железнодорожного кольца вокруг Казани.



— Одним из перспективных социально значимых проектов в сфере железнодорожного транспорта является организация кольцевого железнодорожного сообщения в городе Казани. Мы с нетерпением ждем реализации первого этапа, который предусматривает строительство третьего пути на участке между станциями Юдино и Дербышки, а также съезда в районе станции Новое Аракчино, — заявил министр.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Реализация данного этапа позволит организовать надежную и комфортную связь между аэропортом, железнодорожными вокзалами Казань-1 и Казань-2, а также городским транспортом (метро, автобус, трамвай, троллейбус). Кроме того, появится возможность направлять пригородные поезда со стороны Ижевска прямым ходом до аэропорта Казани. Создание такой единой транспортной связи будет востребовано как жителями Казани, так и гостями из близлежащих регионов.

В непосредственной близости от пассажирских посадочных платформ будут строиться перехватывающие парковки. Таких точек будет 25. Их будут строить в течение пяти лет, первые — в направлении Арска. «Главное, люди смогут активно использовать пригородные электрички и без личных автомобилей добираться с комфортом до центра Казани», отметил глава Миндортранса РТ.

Другой способ снизить нагрузку на дорожную сеть — расширить маршруты для трамвайного движения, считает Ханифов. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев старается развивать транспорт в этом направлении. В городе поставили на маршруты трамваи 26-летней давности после ремонта и собираются приобретать новые. Но тут нужна помощь республики.

предоставлено пресс-службой АИР

Мэр автограда попросил помощи в реализации строительства главной магистрали — проспекта Московский. Первая очередь помогла создать вдоль него новостройки, где проживает более 25 тысяч человек. «Теперь назрела необходимость второй очереди проспекта — на 50 тысяч человек, есть вся необходимая проектно-сметная документация. Уважаемый Андрей Сергеевич, надеюсь, вы нас слышите, просим поддержать инициативу. Этот проект жизненно важен для развития города. Это улучшит транспортную доступность новых территорий. Ежегодно город строит 300—350 тысяч кв. м жилья», — обратился к министру Наиль Магдеев.

— Во всех мегаполисах продолжают бороться с заторами. Нет городов, которые победили пробки. Но упор надо делать на развитие городского транспорта. С такой материально-технической базой я не могу убедить пассажиров в том, что у меня хороший общественный транспорт, — заявил директор Института экономики транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин.

По его мнению, инвестиций в расширение дорожной сети всегда будет не хватать, так как жители городов любят комфорт и покупают автомобили. Это показал опыт Москвы и Баку, сообщил он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Баку — шикарный город. Когда меня сопровождал вице-премьер, я говорю: «А где ваш общественный транспорт?». Вот этот момент они упустили, — заметил Минниханов.

Он считает, что без ограничительных мер не обойтись. «В Сингапуре вы не можете купить автомобиль. Вы покупаете право на покупку автомобиля, а потом уже покупайте автомобиль. И въезд в город полностью платный. И сумма платежа зависит от того, сколько пассажиров в машине. Без этого, если мы этот путь не пройдем, будем сидеть в своих автомобилях и дожидаться, когда все это рассосется», — сокрушался он.