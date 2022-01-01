Видеоопрос: «Какие у вас приняты застольные новогодние традиции?»
Новогодние приметы и традиции прочно укоренились в жизни людей. Праздничный стол уже невозможно представить без оливье, селедки под шубой, бутербродов с красной икрой и вазы с мандаринами. «Реальное время» узнало у жителей Казани, какие блюда у них были на новогоднем застолье.
— Что у вас обычно на новогоднем столе? Вы придерживаетесь традиций и готовите оливье и селедку под шубой или у вас приняты другие застольные новогодние обычаи? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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