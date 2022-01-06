День в истории: смерть Рудольфа Нуриева, перепись населения СССР, захват Капитолия в США

Чем примечательна дата 6 января?

Сегодня, 6 января, православные христиане встречают Рождественский сочельник. В этот день в разные годы и столетия в качестве гимна Российской империи приняли гимн «Боже, царя храни!», прошла вторая Всесоюзная перепись населения СССР и произошел захват Капитолия США. 6 января родились английский король Ричард II, национальная героиня Франции Жанна д’Арк, русский православный богослов XIX века митрополит Филарет, русский композитор и пианист Александр Скрябин, писатель, классик татарской драматургии, герой труда Галиасгар Камал, американский поэт, историк, лауреат Пулитцеровской премии Карл Сэндберг. Умерли изобретатель шрифта для слепых Луи Брайль, основоположник генетики Грегор Мендель, 26-й президент США Теодор Рузвельт, русский советский писатель-фантаст Александр Беляев и великий танцовщик Рудольф Нуриев. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Смерть Рудольфа Нуриева и рождение Галиасгара Камала

6 января (по новому стилю) 1879 года в семье кустаря-меховщика в Казани родился будущий основоположник татарской драматургии и один из отцов татарского национального театра — Галиасгар Камал. Он получил неплохое образование: учился в последовательно в трех медресе, изучал русский язык и русскую драматургию. В 1901 году выпускал газету «ТӘРӘККЫЙ» («Прогресс») и организовал издательство «МӘГАРИФ» («Просвещение»). Потом Камал работал в различных татарских газетах и журналах, с 1900 года писал пьесы (которые стали основой татарского драматического репертуара на первый десяток лет существования национального театра). Первой его пьесой стал «БӘХЕТСЕЗ ЕГЕТ» (»Несчастный юноша»), она была опубликована в 1900 году. В качестве актера и драматурга Камал участвовал в работе театральной труппы «САЙЯР» («Странствующий»). А еще переводил на татарский язык русских и иностранных классиков — стал одним из основоположников художественного перевода на татарский. К примеру, благодаря ему по-татарски заговорили герои гоголевских «Женитьбы» и «Ревизора», «Грозы» Островского, «На дне» Горького... Умер он в 1933 году, будучи Героем Труда, народным драматургом Татарской АССР. А детище Камала, Татарский академический театр, с 1939-го носит его имя.

Галиаскар Камал и его вторая жена Асма в 1918 году. Источник: 24smi.org

6 января 1993 года умер великий танцовщик, которого называли «летающим татарином» — Рудольф Нуриев. В роду артиста были татары и башкиры. Его мать, Фарида Нуриева, родилась в деревне Татарское Тюгульбаево (ныне Алькеевский район РТ). Незадолго до смерти, весной 1992 года, артист приезжал в Казань по приглашению директора Татарского оперного театра Рауфаля Мухаметзянова. Здесь Нуриев дирижировал балетами «Ромео и Джульетта» и «Щелкунчик». 6 января 1993 года Нуреев умер от осложнений СПИДа. А в 2018 году в столице Татарстана торжественно открыли первый в России памятник великому артисту. Его увековечили в историческом центре Казани, в сквере у Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля.



Фото: kazan-opera.ru

В 2018 году в Татарстане рано утром произошла трагедия: загорелся частный жилой дом. В этом страшном пожаре погибли три человека — мужчина и двое его сыновей. Мать семейства была на работе. В доме не было газа, отапливали его жильцы электрическими обогревателями. Поэтому пожарные установили, что пожар случился из-за нарушения правил устройства и монтажа электрического оборудования.



Манифест об окончании Отечественной войны 1812 года и вторая Всесоюзная перепись населения СССР

В 1834 году в качестве гимна Российской империи приняли гимн «Боже, царя храни!», который написал композитор Алексей Львов на слова Василия Жуковского. Закрытый конкурс на новый гимн государства император Николай I объявил годом ранее. В отличие от предыдущего («Молитва русских», которая исполнялась на мотив британского гимна), он должен был показать не роль Бога, а роль царя в государственной власти. Одобренный императором гимн Российской империи был официально представлен широкой публике 6 января 1834 года. Официально его утвердили немного позже — 12 января.

Источник: vperedsp.ru

В 1813 году был издан манифест Александра I об окончании Отечественной войны между Российской и Французской империями. Как известно, нашествие Наполеона на Европу захлебнулось в России. Император Франции потерял на российских просторах более полумиллиона солдат и потерпел сокрушительный разгром (хотя и взял Москву, чего больше после него не удавалось ни одному захватчику). Основными причинами поражения Наполеона историки называют суровые климатические условия России, ее огромную территорию, блестящую тактику главнокомандующего русской армией Кутузова и других генералов и, конечно же, героизм русских солдат и офицеров.



В 1937 году прошла вторая Всесоюзная перепись населения СССР — единственная в истории Советского Союза и России, которая прошла за один день. Работали на ней 1 250 000 счетчиков. В программу переписи были включены: пол, возраст, национальность, родной язык, религия, грамотность, название учебного заведения, состояние в браке и др. Первые предварительные результаты стали известны 24 января. По ним численность населения СССР составила 156 млн человек. Под исключение попали спецконтингент НКВД и армии, а также пассажиры поездов и пароходов. Окончательные подсчеты показали результат в 162 млн человек. Но полученные данные оказались значительно ниже, чем ожидалось. Позднее сообщалось, что численность населения составила уже 165 млн человек. Организацию процедуры в итоге признали неудовлетворительной. Новую перепись назначили на январь 1939 года.



Обработка полученных в ходе переписи данных. Фото: wikipedia.org

Открытие экзопланеты, подобной Земле, и захват Капитолия

В 1912 году Нью-Мексико стал 37-м по счету штатом США. Сегодня здесь проживает более 2 млн человек. Столица его — Санта-Фе, а крупнейший город — Альбукерке. Площадь штата — 315 194 кв. м. По его территории расстилается очень разнообразный ландшафт: от широких пустынь и изрезанных лавовых полей до высоких снежных горных пиков. Люди здесь жили еще 10 тысяч лет назад: именно в этом штате нашли окаменелые человеческие следы с такой датировкой. А еще в этих краях жили мамонты и гигантские ленивцы. В новое время тут, в Лос-Аламосе, создавалось ядерное оружие, и в 1945 году местная пустыня стала полигоном для испытания ядерного оружия.

Источник: wikipedia.org

В 1992 году самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика объявила свою независимость. Этому событию предшествовал почти четырехлетний армяно-азербайджанский конфликт, в результате которого погибло множество людей, и еще десятки тысяч с обеих сторон границы стали беженцами. 6 января 1992 года парламент НКР первого созыва принял Декларацию «О государственной независимости Нагорно-Карабахской Республики». Но между ней и Азербайджаном продолжаются столкновения. Военные действия активизировались в 2020 году, и это был самый кровопролитный конфликт после Карабахской войны в 1994 году. 10 ноября 2020 было подписано трехстороннее заявление между Арменией, Азербайджаном и Россией. Военные действия прекратились, также было установлено, что Армения должна вернуть оставшиеся оккупированные территории, окружающие Нагорный Карабах.

В 2015-м открыли экзопланету с самым высоким индексом подобия Земле — Kepler-438b. Она находится на расстоянии 470 световых лет от Солнца. Параметры Kepler-438b очень схожи с земными. Также эта экзопланета находится в области своей звездной системы, где условия близки к земным — не слишком далеко, не слишком близко, в той зоне, которую ученые называют зоной Златовласки. Однако британские ученые выяснили, что на Kepler-438b попадает мощное излучение от звезды — красного карлика Kepler-438. Супервспышки, происходящие на ней, гораздо мощнее, чем те, что появляются на Солнце. Таким образом, теории о возможности жизни на Kepler-438b вызывают сомнения.

Источник: scientificrussia.ru

В 2021 году у здания Капитолия США начался митинг, переросший в вооруженное столкновение. Протестующими были сторонники 45-го президента США Дональда Трампа, который несколькими месяцами ранее проиграл президентские выборы и уступил пост главы США Джо Байдену. Митингующие поддерживали попытки Трампа аннулировать результаты выборов. Они прорвались через службу безопасности и на несколько часов заняли часть Капитолия США. Также штурм сорвал совместную сессию Конгресса, которая занималась подсчетом голосов выборщиков и официального оформления победы Джо Байдена на выборах. В ходе митингов на территории Капитолия были обнаружены самодельные взрывные устройства. В результате столкновений погибли несколько человек. Десятки людей получили тяжелые ранения. Штурм Капитолия назвали госизменой и внутренним терроризмом.