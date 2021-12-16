«Работали от Калининграда до Камчатки»: в Казань прислали дело ОПС лжериелторов

МВД объявило организатором сообщества 27-летнего казанца, закрыв кол-центры в Татарстане, Башкирии и Чувашии

Фото: скриншот видео МВД Чувашии

Сегодня перед Вахитовским райсудом Казани предстанут 25 фигурантов уголовного дела о сдаче внаем несуществующих квартир. В потерпевших — жители 67 регионов страны, включая Москву, Смоленскую область, Башкирию, города Сибири и Дальнего Востока. Лидером ОПС силовики считают казанского предпринимателя Марса Кашапова. В уголовном деле — больше тысячи томов, которые прислали в Казань из Чебоксар. «Реальное время» выяснило, почему суды Чувашии отказались рассматривать это дело и как Кашапов в СИЗО стал злостным нарушителем ПДД.

Версия МВД: «Каждой лжехозяйке было от 30 до 60 звонков в день»



На будущей неделе казанскому бизнесмену Марсу Кашапову исполнится 28 лет. Последние 2 года он — под стражей. 3 октября 2019 года Кашапова повязали в Казани сотрудники МВД Чувашии при содействии коллег из Росгвардии, увезли в Чебоксары и там по решению суда водворили в СИЗО.

Арестант продолжает числиться директором и владельцем казанского агентства недвижимости «Аренда» с пропиской на улице Баки Урманче и компании «Мир» на Карбышева со специализацией по созданию и использованию информационных ресурсов и баз данных. Согласно «СПАРК-Интерфакс», за прошлый год кашаповские микропредприятия заплатили налоги на 154 тысячи рублей. В 2015—2018 годах обвиняемый в качестве ИП занимался оказанием информационных и посреднических услуг в сфере аренды недвижимости в башкирском городке Янаул, затем вернулся в Татарстан и под крышей нового ИП пытался создать риелторское агентство.

Кашапова обвиняют в организации преступного сообщества, 174 эпизодах мошенничества в его составе, а также легализации преступных доходов и незаконном создании (реорганизации) юрлица. По данным источников «Реального времени», вину бизнесмен не признает и полагает, что занимался предпринимательской деятельностью в рамках договоров — то есть в гражданско-правовой сфере.

В проведении обысков и задержаний одновременно в трех регионах страны — Чувашии, Башкортостане и Татарстане — участвовали почти 150 полицейских из Чувашии и Марий Эл при поддержке Росгвардии. Скриншот видео: МВД Чувашии

По версии обвинения, Кашапов с ближайшими соратниками с 2017 года выстроил преступную сеть кол-центров, которые наживались на больном для россиян квартирном вопросе. Одни, как считают силовики, размещали в сети объявления о сдаче квартир с евроремонтом и загородных домов в аренду почти по сказочно привлекательным ценам, другие принимали звонки от клюнувших на красивые (скачанные с Авито) фотографии и убеждали клиентов срочно заключить договор на риелторские услуги и перевести деньги, третьи разыгрывали по телефону роль хозяек тех самых объектов, назначали встречу, но не являлись, а потом отключали телефоны. Претензии разочарованных клиентов менеджеры футболили словами — услуга оказана.

— Они сразу требовали перевод, иначе не предоставляли номер хозяйки, — рассказывала в полиции одна из потерпевших, вспоминая безуспешные попытки вернуть уплаченную сумму. — Я им объясняла, что осталась без денег, с ребенком на руках и без крыши над головой... со слезами. Они отвечали — якобы стараются.

«Каждой лжехозяйке было от 30 до 60 звонков в день, номера постоянно менялись», — поделился один из оперативников МВД Чувашии. Разработкой сети занимались сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью, а в проведении обысков и задержаний одновременно в трех регионах страны — Чувашии, Башкортостане и Татарстане — участвовали почти 150 полицейских из Чувашии и Марий Эл при поддержке Росгвардии.

Действия силовиков координировали в Главном управлении угрозыска МВД РФ. Ведь лжериелторы работали по всей России — Калининград, Камчатка, Москва, Белгородская, Псковская, Ростовская, Ленинградская, Томская, Свердловская, Кемеровская области. Дела по этой истории были возбуждены в 67 регионах страны, в том числе в Марий Эл, Карачаево-Черкесии и Дагестане.

На старте полицейские делились оперативной информацией — дневной доход кол-центров ОПС доходил до 600 тысяч рублей. На финише ущерб потерпевших оказался значительно скромнее — порядка 1 млн рублей. Ведь за услугу лжериелтора люди отдавали в среднем порядка 4—7 тысяч рублей, и далеко не все обманутые заявили в полицию о происходящем. В итоге вместо тысяч предполагаемых потерпевших в деле оказались самые принципиальные — 161 человек на 67 регионов!



Все расследуемые по стране дела объединили в одно производство на базе дела МВД Чувашии. В начале октября дело на тысячу томов поступило в Ленинский райсуд Чебоксар, однако уже в ноябре было отправлено в Казань.

Как арбитраж защитил бизнес-репутацию Кашапова

На территории Ленинского района столицы Чувашии было совершено лишь четыре инкриминируемых фигурантам преступления, тогда как по 92 эпизодам зачисления средств потерпевших на банковский счет обвиняемого Кашапова производились, по версии следствия, из офисов на территории Вахитовского района Казани. Кроме того, местом создания ОПС сторона обвинения также указала столицу Татарстана. А суд обратил внимание на то, что и 14 обвиняемых являются татарстанцами.

В конце ноября дело ОПС принял к производству судья Вахитовского райсуда Казани Алмаз Мухаметшин. Он принял решение соединить с основным делом еще одно — в отношении трех досудебщиц, полностью признавших вину в причастности к аферам в составе ОПС. По данным «Реального времени», речь идет о Татьяне Тарасовой, Лейле Султановой и Ирине Васильевой.

В конце ноября дело ОПС принял к производству судья Вахитовского райсуда Казани Алмаз Мухаметшин. Фото: Максим Платонов

Полный список обвиняемых представлен на сайте суда. В нем «Реальному времени» удалось обнаружить директора информагентства «Результат» Ангелину Якупову. Договоры этой фирмы стали вещдоками в деле.

Предварительное слушание по делу должно состояться уже сегодня. Правда, по данным «Реального времени», извещения о назначенной дате пока получили не все адвокаты подсудимых. Так что по существу рассмотрение этого резонансного дела начнется, вероятно, уже в 2022 году.

К слову, в настоящее время в производстве Вахитовского райсуда Казани находится аж четыре дела по 210-й статье УК РФ. И два из них после назначения судьи Алмаза Ахметжанова председателем Камско-Устьинского райсуда в ближайшее время стартуют с нуля. Разбираться в преступлениях группировки «Тукаевские» поручено судье Алмазу Идрисову, а в аферах с выплатами декретных в Фонде соцстраха — Руфине Газизовой. При этом залов для рассмотрения таких масштабных дел в нормальных условиях для всех участников процесса в здании райсуда нет.

Что касается лжериелторов: лишенный свободы Марс Кашапов за это время угодил в список должников. По данным УФССП по РТ, на нем повисли 20 неоплаченных штрафов от 500 до 1000 рублей за 2020—2021 годы. Несложно догадаться, что все нарушения зафиксированы автоматикой и оформлены на владельца автомобиля, который после ареста хозяина оказался у родни или третьих лиц. Возможно, машину перепродали по доверенности, ведь, как сообщили «Реальному времени» в МВД Чувашии, у обвиняемого в организации ОПС еще на старте следствия арестовали имущество на 15 млн рублей.

По существу рассмотрение этого резонансного дела начнется, вероятно, уже в 2022 году. Скриншот видео: МВД Чувашии

У остальных фигурантов этого дела — подписка о невыезде. Кроме досудебщиц, вину в причастности к обману людей частично признают еще ряд подсудимых. Но они не считают себя участниками ОПС и считают надуманными претензии по статье 210 УК РФ. Есть и такие, кто настаивает на полной невиновности — мол, работали рядовыми менеджерами по трудовому договору за зарплату 10 тысяч рублей, принимали звонки, выполняли указание начальства и о своем участии в обмане даже не подозревали. Впрочем, по данным следствия, новички на этой работе довольно быстро «прозревали» — обманутые регулярно напоминали о себе.

За 7 месяцев до ареста Кашапова нашлись желающие побороться за его бизнес в правовом поле — в январе 2019-го Арбитражный суд Татарстана признал недостоверной информацию целого ряда сайтов, где «полоскали» ныне обвиняемого и его бизнес. На тот момент уголовного дела еще не было.

Согласно решению суда, недостоверным признано и сообщение телеграм-канала «Опер слил» с прямой речью анонима, который якобы сам принимал участие в обмане:

«В Казани существует помойная контора, которая обирает людей по всей России. Занимается она якобы сдачей квартир в аренду в разных регионах нашей страны. От Калининграда до Сахалина. Суть развода заключается в том, что берут деньги за якобы предоставляемые варианты квартир. В Татарстане не работают, боятся! Заставляют сотрудников вводить в заблуждение клиентов. Простажировавшись несколько дней, я ушел оттуда, не смог поступиться совестью и моралью. Работало порядка шести офисов, в каждом человек 10. Средний план по сдаче в месяц порядка 30 квартир. С клиентов в среднем берут 6-7 тысяч. Порядка 10 лямов выручка и 2000 обманутых ежемесячно».

По данным следствия, целенаправленно Татарстан обвиняемые действительно не «бомбили», но потерпевшие есть и здесь. Напомним, всего в этом деле статус потерпевших получил 161 человек.

«Реальное время» будет следить за ходом процесса.