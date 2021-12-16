Казанцы своими силами восстанавливают самую старую деревянную мечеть в городе

Реставрация мусульманского храма «Раджаб» обойдется в 32 млн рублей, более половины деревянных элементов памятника требуют замены

Фото: Айдар Сагиров

Начавшаяся летом реставрация самой старой деревянной мечети Казани «Раджаб» в Ягодной слободе приостановлена до весны. Здание не только обновят, но и вернут ему исторический облик, в частности уберут реечную обшивку «елочкой», которую оно получило уже в советское время. Восстановление будет сложным — 60% деревянных элементов культового здания подлежат замене, полностью разрушен фундамент, кроме того, необходимо собрать более 20 млн рублей, поскольку работы идут за счет пожертвований. Подробности — в материале «Реального времени».

Отложили до весны

Работы по восстановлению культового сооружения, построенного еще знаменитым купцом, промышленником и меценатом Иваном Алафузовым для своих рабочих-мусульман, начались в конце августа этого года. Поскольку здание является объектом культурного наследия регионального значения, до этого была проведена государственная историко-культурная экспертиза проектной документации, и 28 августа 2021 года Комитет РТ по охране ОКН выдал разрешение на реставрацию.

Имам мечети Булат хазрат Сафаров рассказал «Реальному времени», что со здания был снят минарет, полностью разобрана наружная обшивка «елочка», появившаяся уже в советское время, а также внутренние стены — до сруба. В настоящий момент очищаются обгоревшие части бревен. Рабочим приходилось перебрать вручную каждый кирпичик и каждую дощечку, начиная от фундамента и заканчивая крышей и складывать их отдельно для сдачи на экспертизу.

В этом году планировалось еще укрепить фундамент, но из-за долгой подготовки документов, связанной в том числе со смертью прежнего имама мечети Миннавхата Сагирова и необходимостью их переоформления и ожидания экспертизы, эти работы придется отложить до наступления тепла.

Поскольку здание является объектом культурного наследия регионального значения, до этого была проведена государственная историко-культурная экспертиза проектной документации. Фото из акта экспертизы

— Мы должны сохранить сруб, которому 111 лет. Главная наша задача — укрепить фундамент. Мы хотели это сделать до наступления зимы, но к сожалению, не получилось. Теперь эти работы отложим до весны, так как в заморозки лучше этого не делать, фундамент должен отстояться полгода. Прежний фундамент из кирпича полностью разрушился, поэтому будем заливать новый, — пояснил Булат хазрат.

Реставрация будет непростой — в середине прошлого века здание горело. Экспертиза установила, что около 60% деревянных элементов непригодны и подлежат замене. Специалисты также отметили перекосы частей несущих конструкций здания, косвенно свидетельствующие о неравномерных осадках фундаментов, износ бутового фундамента, неудовлетворительное состояние крыши, окон, дверей, а также коммуникаций.

Кроме того, эксперты рекомендовали установить по периметру кованое ограждение с двустворчатыми воротами, убрать поздние хозяйственные постройки и благоустроить территорию, вынеся за пределы строения комнату для омовений с туалетом.

Всем миром

Как следует из паспорта объекта, заказчиком реставрации храма является Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм», генподрядчиком — ИП Сафиуллин, разрабатывала проект и ведет авторский надзор компания «Строй Мир Реконструкция», которая занималась реставрацией одного из зданий Казанской консерватории, а также корпусов КГАСУ. Работы планируется закончить к октябрю 2022 года.

Эксперты оценили стоимость воссоздания мечети «Раджаб» в 32 млн рулей. Но это в ценах 2020 года. Поскольку летом стоимость стройматериалов взлетела в два, а то и в три раза, то к этой сумме можно смело плюсовать как минимум 30%, считает руководство храма.

Эксперты оценили стоимость воссоздания мечети «Раджаб» в 32 млн рулей. Фото из акта экспертизы

Как рассказал помощник имама мечети «Раджаб» Айдар Сагиров, восстановление древнего храма идет за счет пожертвований. Треть от требуемой суммы дают спонсоры, которые просят себя не называть. Еще 1,5 млн рублей собрали прихожане. Объявлен сбор средств среди мусульманской уммы всего Кировского района, и в мечети рады любой сумме садака.

Нашли старинные издания

Во время подготовки храма к реставрации, когда разбирали документы, были найдены старинные книги и тетради с записями предыдущих имамов.

— Большинство изданы после 1910 года, но есть и 1902, 1904 годов. Больше половины — это газеты и журналы того времени, остальное — книги, учебники, написанные на старотатарском языке. Есть и старинные издания Корана, но из-за того, что они сильно обгорели, трудно сказать, какого они года, тем более что на Коранах дата издания не указывалась, — поясняет Булат хазрат.

Несмотря на то что «Раджаб» сейчас закрыта на реставрацию, службы здесь не прекращаются. Они переместились в строительный вагончик, который тоже предоставили спонсоры.

— К нам очень много людей приходит, особенно на пятничный намаз. Мечеть расположена рядом с офисными зданиями, жилых домов там немного, поэтому люди приходят днем. А на пятничный намаз мест даже не хватает. 50-60 человек с трудом размещаются в помещении 6 на 6 метров. Хотя условия у нас хорошие, очень уютно, — говорит Булат хазрат.

Вид льнопрядильной мануфактуры торгового дома Алафузова. Конец 1860-х. Фото: А.А. Рончевский / chronograph.livejournal.com

От Заводской — к «Раджаб»

История мечети берет начало с 1897 года, когда в существовавшем на тот момент фабричном доме льнопрядильной фабрики Ивана Алафузова для рабочих-татар администрация торгово-промышленного общества устроила молельню, выделив на это 3 тысячи рублей. Тогда на казанских предприятиях в Ягодной слободе работали около 30—40% татар. Для них были открыты и русско-татарские классы при фабрично-заводском училище.

Официальный мусульманский приход при предприятиях Алафузова был образован указом Казанского губернского правления 2 октября 1910 года, тогда же здание приобрело обновленный вид. Муллой был избран крестьянин деревни Старая Кулатка Хвалынского уезда Саратовской губернии (сейчас это Ульяновская область) Хисамутдин Яфаров, учившийся в Амирхановском медресе при мечети «Иске Таш» в Ново-Татарской слободе. За службу он получал жалование в 300 рублей.

Через год при мечети открылась школа. Изначально храм назывался по-другому — мечеть Ягодной слободы, Заводская, Пятивременная (Бишвакытлы мәчет).

В 1930 году мечеть закрыли постановлением Президиума ТатЦИКа. Здание было превращено в общежитие-пансионат ЖКУ. Тогда у него появился кирпичный цоколь. После пожара в середине XX века сруб пришлось пересобирать заново.

После обращения верующих, при поддержке руководства Казанского льнокомбината, 24 мая 1993 года здание передали в пользование общины Кировского района «Раджаб». Тогда мечеть получила свое новое название. В 2013 году она была признана объектом культурного наследия регионального значения.