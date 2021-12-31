«Тукай жаловался, что у татар мало праздников»

Доктор исторических наук Лилия Габдрафикова — о традициях, истории татарских зимних праздников и Нового года

Фото: Предоставлено Лилией Габдрафиковой (Карикатура на детский вечер в «Восточном клубе» из оренбургского журнала «Кармак», 1915 г. )

Когда речь заходит о татарских праздниках, первое, что приходит на ум, это Сабантуй. Однако существуют и традиционные зимние праздники, о которых вспоминают не так часто. Об их истории и о том, почему некоторые из них забылись, «Реальное время» узнало у доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилии Габдрафиковой.

Почему Сабантуй популярнее Нардугана и Науруза

— Когда речь заходит о татарских национальных праздниках, вспоминают в первую очередь Сабантуй, а вот зимним праздникам внимания не уделяют. Почему так происходит?

— Так сложилось, что Сабантуй активно поддерживался и в советское время, отсюда его прочная позиция в народном сознании и общественной жизни. А что касается других татарских праздников с языческими корнями, они не получили такой поддержки на высоком уровне. Более того, еще в дореволюционное время их вытеснила мусульманская культура.

Отношение к Сабантую тоже было неоднозначным. Просто в начале ХХ века, когда шло становление татарской культуры уже модернизированной формы, вспомнили и про Сабантуй — например, его проводили в городах. По сути, это привычное для того времени ярмарочное гуляние с некоторыми этническими особенностями. Я имею в виду соревнования типа скачек, курэша и т.д.

Фото: Нацмузей РТ

Так сложилось, что Сабантуй активно поддерживался и в советское время, отсюда его прочная позиция в народном сознании и общественной жизни

— Какие главные зимние татарские праздники вы бы выделили, как они отмечались и какова история их возникновения?

— У татар, как и у других тюркских народов, были такие зимние праздники, как Нардуган (он отмечался в декабре) и Науруз (его праздновали в марте). Но традиции их празднования были во многом утеряны уже в конце XIX века из-за сильной исламизации повседневной жизни. Оба праздника связаны с солнечными циклами, с переходом от одной природной стадии к другой. Когда-то они сопровождались народными гуляньями, разными пожеланиями здоровья и хорошего урожая, угощениями и т.д.

В принципе, все это очень схоже с началом Сабантуя, когда дети также ходили по домам и собирали подарки. Во время Нардугана встречались и ряженые. В некоторых регионах проживания татар на рубеже XIX—XX веков эти традиции начали перекликаться с празднованием Рождества или же Нового года. Видимо, влияло и тесное соседство с христианами. Аналогичные праздники есть и у финно-угорских народов.

Но тем не менее и эти трансформировавшиеся у татар в такие формы зимние гулянья имели самобытные тюркские корни.

— Какие татарские фольклорные традиции зимних праздников особенно выделяются?

— У каринских татар (они проживают в Удмуртии, Кировской области и некоторых районах Татарстана) была интересная традиция, связанная с началом нового года. Они старались, чтобы первым в дом вошел не абы кто, а человек успешный, у которого «легкая нога», т.е. приносящий удачу. Где-то в эти зимние дни готовили особые блюда, пекли блины и т.п., но эти традиции характерны и для других праздников.



Фото: Участники детского вечера в «Восточном клубе». Казань, 1914 г. Предоставлено Лилией Габдрафиковой

В 1913—1915 годах в Восточном клубе в Казани несколько раз проводили праздничные елки для детей. Подавалось это как праздник Мавлид

«Тукай жаловался, что у татар мало праздников»

— Как татары встречали новый год исторически? Менялись ли традиции с течением времени?

— Вряд ли можно говорить о «встрече нового года» в современном понимании, если мы говорим, например, о татарах XIX века. Ведь ориентиром для каких-то дат служил лунный календарь. В повседневной жизни татарина-мусульманина было вообще всего два праздника — Рамазан и Курбан, да еще пятница.

Еще Тукай жаловался, что у татар мало праздников, в отличие, например, от соседей. Может, поэтому его современники пытались как-то «притянуть» немного даты лунного календаря под зимние праздники. Например, в 1913—1915 годах в Восточном клубе в Казани несколько раз проводили праздничные елки для детей. Подавалось это как праздник Мавлид (день рождения пророка Мухаммада), хотя, конечно, по внешней форме они напоминали рождественские елки.

В этом смысле да, можно говорить о том, что одни традиции переплетались с другими, рождались новые вариации татарской культуры. Некоторые представители интеллигенции, конечно, обращали внимание и на 1 января. Например, в Казанской татарской учительской школе для студентов устраивали специальные вечера под новый год. Но надо понимать, что администрация школы проводила их с определенной целью, для большей интеграции студентов-татар в общеимперскую культуру. Об адаптации старинного Нардугана под народные гуляния в начале января я уже говорила, это уже другой вариант интеграции и изменения традиций.



Фото: Ринат Назметдинов

Еще Тукай жаловался, что у татар мало праздников, в отличие, например, от соседей. Может, поэтому его современники пытались как-то «притянуть» немного даты лунного календаря под зимние праздники

«Не совсем понятно, для чего возрождать обряды, если они уже ушли из повседневного мира»

— Как сохраняются традиции зимних праздников сегодня?

— Мне кажется, в современных условиях вообще трудно говорить о каком-то сохранении, это скорее какие-то искусственные праздники. На уровне общественно-культурных организаций есть, конечно, какой-то интерес к Наурузу, тем более этот праздник имеет официальный статус у некоторых других тюркских народов бывшего Советского Союза.

Но не могу судить, насколько это успешно отзывается в сердцах обычных татар, насколько они воспринимают его сейчас как настоящий праздник. Это уже вопрос к социологам.



— Сложно ли, на ваш взгляд, возрождать фольклорные традиции?

— Если они окончательно утеряны, не передаются из поколения в поколение в семье, то, конечно, сложно. Они теряют свой сакральный смысл, какую-то внутреннюю теплоту и превращаются просто в театральную мишуру.

Мне вообще не совсем понятно: для чего возрождать обряды, если они уже ушли из повседневного мира человека, если их нет в семье? Конечно, мы должны их изучать в научном плане, как часть нашего историко-культурного наследия. Но современный человек чаще всего живет либо в системе религиозных координат или же он атеист. Так для чего ему тогда языческие обряды? Ведь для людей XIX века и более ранних столетий эти обряды несли какой-то внутренний смысл, они верили в них. А как может облегчить забытый обряд жизнь человека в современных условиях? Это всего лишь театральная игра, не более.

Фото: Олег Тихонов

На уровне общественно-культурных организаций есть, конечно, какой-то интерес к Наурузу, тем более этот праздник имеет официальный статус у некоторых других тюркских народов

— Получается, у жителей Татарстана в последние годы совсем нет интереса к старинным традициям?

— У части общества, безусловно, есть интерес к историческому наследию: к своим корням, к местной истории. На фоне этого интереса развиваются какие-то новые формы дизайна, музыки и других видов искусства. Если это можно назвать просто интересом к историческим традициям, а не очередной стадией адаптации прошлого опыта и рождения новых форм, то да, интерес растет.