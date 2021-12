Дым без огня

Как выбрать дымоход и от чего это зависит

Без дымохода не обходится ни один загородный дом, оснащенный печью, камином или газовым котлом. Именно эта конструкция выводит на улицу продукты горения из топки и обеспечивает горение топлива за счет формирования тяги. Под печи и котлы с разным типом топлива подходят разные виды дымоходов: это зависит от многих факторов. Разбираемся, с чего начать выбор дымохода, и какие они бывают в принципе.

От чего зависит выбор материала для дымохода

Главный фактор, по которому мы выбираем дымоходы, — вид топлива, которое сжигается в топке или котле. Это может быть природный газ или солярка, уголь или дрова, опилки или торф. У всех этих материалов разная температура и химический состав отходящих газов.

Поэтому, выбирая котел, в первую очередь, надо ориентироваться на температуру отходящих газов: материал должен выдерживать температуру выше нее. Так, дровяная печь генерирует отходящие газы от 350 до 650° C, котел на пеллетах — до 250° C, газовый котел — до 200° C, дизельный котел — ° C, а твердотопливный (угольный) котел — до 700° C. На эти данные и надо опираться.

Второй важный параметр — стойкость материала к коррозии. Некоторые виды топлива, сгорая генерируют пары серной и соляной кислот. Материал должен быть устойчивым к их воздействию. Так что есть три класса дымоходов по устойчивости к соединениям серы. Первый — для газовых котлов, второй — чтобы отводить дым от дров, и третий — под печи и топки на угле, торфе и дизельном топливе.

Третий фактор — много ли конденсата будет образовываться в дымоходе.

Четвертый фактор — по наличию тяги: есть дымоходы, которые будут работать на естественной тяге, а есть те, которые ставятся к котлам с наддувом.

Получается, что дровяные печи, камины твердотопливные котлы требуют дымохода из материала, который выдерживает рабочую температуру выше 700° C, а при возгорании сажи должен устоять и при 1000° C. Сюда подойдет кирпичный дымоход.

Если дома стоит газовый котел — используется самый популярный на сегодняшний день вариант — металлическая труба. Она должна выдержать температуру в 200° C.

Котел на жидком топливе потребует материал, который выдерживает до 250° C, а если это дизельное топливо, то потребуется еще и устойчивость к агрессивной кислотной среде.

Фото: remoo.ru

Кирпичные трубы для дымоходов

Это материал на сегодняшний день не самый популярный. Но, пожалуй, самый традиционный. Его строят внутри стены здания. Обязательно нужно утеплить те участки кирпичного дымохода, которые приходятся на неотапливаемые помещения. Иначе дымовые газы внутри будут охлаждаться.

Чтобы собрать такой дымоход, понадобится красный полнотелый кирпич марки не ниже М150. Кладут его, как обычно, на известковый раствор.

Преимущество такого решения — долговечность и жароустойчивость (именно такие дымоходы выбирают для самых горячих отводимых газов, они выдерживают до 800° C). Некоторым нравится и эстетика кирпичных труб. Еще один важный плюс — пожаробезопасность.

Для чего подходит: для печей и каминов на дровах.

Для чего не подходит: для жидкотопливных и газовых котлов, пеллетных и твердотопливных пиролизных котлов. При работе с таким топливом труба быстро разрушается, потому что отходящие газы здесь негорячие, а потому быстро конденсируются на стенках. Результат — постоянное увлажнение поверхности, а с учетом высокого содержания агрессивных соединений в этом конденсате кирпич разрушается.

Но выход есть: если кирпичный дымоход очень хочется, то внутрь него можно поместить стальную или керамическую трубу, которая решит вопрос.

К минусам кирпичных дымоходов относится накопление сажи на стенках (кирпич шершавый, на нем оседают частички). Недаром когда-то существовала многочисленная профессиональная армия трубочистов. А если сажа копится — обязательно ухудшается тяга за счет сужения просвета дымохода.

Фото: k-dom74.ru

Стальной дымоход

Газовые и твердотопливные котлы удобнее всего оснащать отводящей трубой из стали. Правда, она должна быть нержавеющей, жаропрочной и кислотостойкой (чтобы нивелировать химическое воздействие отходящих газов). Нержавейка выдерживает до 500° C. При выборе такого дымохода надо обратить внимание на толщину стали: она должна быть не ниже 0,6 мм.

Стальной дымоход — это не одна труба, а своеобразный «конструктор» в сборке, состоящий из прямых участков и фасонных элементов (отводов, тройников, переходников). Как уже было сказано выше, такой дымоход можно встроить в кирпичный.

Преимущества стальных дымоходов заключаются, во-первых, в простоте и скорости монтажа (фундамент делать не надо, элементы легко стыкуются друг с другом). Во-вторых, за счет заменяемости элементов, их легко ремонтировать (одну трубу вынул, другую вставил). В-третьих, на гладкой внутренней поверхности трубы не скапливается сажа, чистить такую поверхность легко, и тяга сохраняется.

Как у любого другого решения, есть тут и недостатки. Стальные трубы не самые дешевые и имеют невысокую жаростойкость (к дровяной печи такую сложно приладить). Есть несколько разновидностей стальных дымоходов, о которых мы поговорим в одной из следующих статей.

Фото: stroyka-gid.ru

Керамический дымоход

Керамические трубы — универсальные, долговечные и устойчивые к химическим агентам. Внутренняя их поверхность гладкая, так что тут контакт трубочиста тоже не будет являться обязательным в вашей записной книжке. Керамический дымоход выдерживает температуру до 650° C (так что их можно использовать и для твердотопливных котлов).

Правда, чтобы смонтировать керамическую трубу, нужно возвести под нее специальный канал (к примеру, из бетонных блоков с пустотами). Вокруг трубы оборачивают слой (или несколько) утеплителя из минваты. Бетонные блоки с пустотами подходят, потому что керамическому дымоходу нужна вентиляция, ведь труба может впитывать влагу.

Иногда, чтобы исключить необходимость организации канала под керамический дымоход, производители сразу предлагают вариант, заключенный в стальной корпус.

Фото: stroyka-gid.ru

Асбестоцементные трубы (и чем они плохи)

Асбестоцементные трубы — популярный в прошлом вариант. Многие склоняются к нему до сих пор, ведь этот способ — один из самых дешевых. И для дачи он действительно вполне подойдет. Но минусов больше. Вот основные.

Температура, которую выдерживают такие трубы, не высока: до 300° C. Так что некоторые виды топлива вам уже заранее будут не подходить.

Шершавая поверхность асбестоцемента задерживает массу сажи. И если она загорится, то стенки дымохода могут быть повреждены (материал не самый прочный, по сравнению с кирпичом).

Материал этот поддается агрессивному химическому воздействию — конденсат от отходящих газов мало того, что выпадает на стенках, так еще и впитывается в трубу, продолжая свою «диверсию».

Кроме того, стыки таких труб очень сложно сделать герметичными.