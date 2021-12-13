Героев «гоблинской» битвы ждет посадка на семь лет?

Зеленодольская драка года в 65 томах дошла до суда вместе с кражей из логоцентра Wildberries

Фото: Ирина Плотникова

В Зеленодольске стартовал процесс по делу о самой масштабной драке уходящего года. По данным МВД Татарстана, в январском побоище с монтажками участвовали 45 человек из группировок «Чайники» и «Карломарксовские». На скамье подсудимых — 19 предполагаемых активистов, еще двое объявлены в розыск, дела остальных выделены в отдельное производство. Как выяснило «Реальное время», причастность к ОПГ и драке полностью признает лишь один из обвиняемых, еще один считает себя потерпевшим, а трое заявляют о самозащите.

В обвиняемых — токарь, слесарь и мастер леса



Из 19 подсудимых лишь двое пришли на суд сами — менеджер продаж Искандер Загидуллин и мастер леса, он же студент-пятикурсник КНИТУ-КАИ Азат Низамеев. Эти парни находятся под подпиской о невыезде. Чтобы завести в зал и разместить в двух «аквариумах» остальных подсудимых конвою понадобилось время.

По версии обвинения, все фигуранты состоят в двух группировках криминальной направленности, однако в «аквариумах» предполагаемые «Чайники» и «Карломарксовские» находятся рядом. В первом, более вместительном, на лавках в три ряда разместили десятерых, во втором устроились семеро. Ведут себя вполне мирно.

Старшему — 27, младшему — 18. У большинства за плечами — девять классов и средне-специальное образование. О высшем заявил лишь Денис Салов, мастер цеха механического учета с зеленодольского оборонного предприятия. Эдуард Ахмадуллин назвался водителем спецтехники, Даниил Данилов — слесарем-сборщиком окон, Артур Галялютдинов — токарем.

Семеро на момент задержаний числились студентами Зеленодольского механического и Волжского строительно-промышленного колледжей. Часть уже отчислены, как Никита Соколов и Кирилл Вершинин.

Всем подсудимым предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением насилия, а также предметов, используемых в качестве оружия, в составе организованной группы.

Речь о попавшей на видео драке с металлическими прутами, которая произошла в ночь с 8 на 9 января 2021 года в центре Зеленодольска — у входа в кафе «GO/Блин» («Гоблин»). Обошлось без жертв. Однако МВД и Росгвардия объявили о проведении тотальной «зачистки» города-спутника Казани от молодежных группировок. По данным полиции, за прошлый год зеленодольскими подростками совершены 62 кражи, 10 грабежей, 8 угонов, три разбоя и убийство.

Общак, игра в футбол и «мобильные отряды»

По данным «Реального времени», причиной январского конфликта стала словесная перепалка в компании, отмечавшей в том самом заведении приезд общего знакомого из Москвы. Парни сцепились языками и в итоге решили доказать, кто круче.

В оглашенном на суде обвинении причиной массовой драки был назван «ничтожный повод», раскрывать который помощник Зеленодольского прокурора Ренат Муллануров не стал. Зато отметил — в результате пострадали ряд неустановленных членов группировок, а также пять обвиняемых из «Чайников», трое из «Карломарксовских» и еще два человека, которые вообще не участвовали в драке. Один из таких очевидцев получил удар по темени, результат которого эксперты оценили как легкий вред здоровью. Повреждения остальных — ссадины, кровоподтеки, рубцы от ударов и кровоизлияния в мягких тканях, по мнению медиков, не повлекли кратковременного расстройства здоровья или незначительной утраты трудоспособности.

Со слов гособвинителя, указанные группировки мало чем отличались — обе создавались для совершения преступлений, а также поддержки и расширения сфер влияния, в обеих была четкая иерархия и «дежурные мобильные группы» — для оперативного разрешения конфликтов, возникающих у какого-либо участника группировки. В обеих, как считают силовики, «с целью повышения моральных и физических качеств» были обязательны занятия спортом и совместная игра в футбол. Имелся у каждой и «общак».

Со слов гособвинителя, указанные группировки мало чем отличались — обе создавались для совершения преступлений, а также поддержки и расширения сфер влияния

Согласно обвинению, в месяц с каждого «чайника» требовалось вносить не менее 300 рублей. Сумму поборов в «Карломарксовских» следствие не конкретизировало. Зато установило — в эту группировку входили не меньше 27 человек разных возрастов, а местом сходок служил зеленодольский стадион «Авангард». В свою очередь «Чайники» собирались в здании «Шиномонтажа» на улице Карла Маркса и там же, по версии полицейских следователей, хранили часть своего арсенала — металлических прутов, которые потом использовали на «гоблинской» битве. К слову, в эту группировку, по оценке силовиков, входило не меньше 80 участников.

Как сообщил суду гособвинитель Муллануров, со стороны «Чайников» в драке участвовали Ахмадуллин, Соколов, Баранов, Муфтахов, Нуруллин, Мусин, Галялютдинов, Хуснуллин, Вершинин, Хамидуллин, Загидуллин, Чекмарев, Фатыхов, Гатиятов (ныне объявленный в федеральный розыск) и неустановленные лица в количестве не менее 10 человек. Орудия преступления в багажниках пяти машин установленных участников. Аналогичным образом поступили и оппоненты из «Карломарксовских», к которым следствие причисляет Коткова, Низамеева, Данилова, Салова, Мансурова, Забирова, Бикмухаметова (объявлен в федеральный розыск) и еще не меньше 14 неустановленных соучастников.

Вопрос журналиста: «Кто кого?» — арестованные оставили без ответа. По данным источников «Реального времени», побоище с монтажками было не первым в истории Зеленодольска, просто раньше не попадало в кадр.

По данным источников «Реального времени», побоище с монтажками было не первым в истории Зеленодольска, просто раньше не попадало в кадр

Адвокат о подзащитном: «Он всю драку лежит без сознания»

На заседании четверо обвиняемых в причастности к действиям группировки «Чайники» заявили отказ от госзащитников. Суд удовлетворил эти ходатайства, согласившись с представителем прокуратуры, что инкриминируемое преступление не относится к категории тяжких. К слову, по ч. 2 ст. 213 УК РФ фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.

После оглашения обвинения примерно половина подсудимых заявили — согласны с ним лишь частично. «Признаю нанесение ударов из личных неприязненных отношений. Орггруппу не признаю, оружия и других предметов у меня не было», — пояснил Эдуард Абдуллин. «Находился по этому адресу, с кем-то дрался, не помню с кем, не признаю орггруппу», — продолжил сосед по «аквариуму» Никита Соколов. «Признаю, что я был по данному адресу и все», — выступил следом Илья Баранов.

Адвокат Кристина Савельева в защиту Ахмадуллина назвала обвинение неконкретизированным, размытым и богатым на надуманные доводы, не основанные на материалах дела. По ее мнению, никакой конкретики в пользу организованной группы кроме признаков таковой в обвинении не указано — ни даты образования группировки, ни ее лидера, ни организатора преступления, ни роли ее клиента Ахмадуллина, ни указаний — когда участники группы договорились о совершении преступления. Эту позицию Савельевой поддержали еще ряд адвокатов.

Часть подсудимых заявили — вину не признают полностью. «В массовой драке я не участвовал. Стоял в стороне. В моих действиях не было какого-то преступного умысла», — заявил подсудимый Даниил Данилов. «Я там был, и только», — сообщил Алмаз Нуруллин.

Эту позицию Савельевой поддержали еще ряд адвокатов

Не признает вину и Александр Мансуров. Его адвокат со ссылкой на материалы дела дает понять — роль определена неверно: «Бьют его — он теряет сознание и всю драку лежит без сознания...»

«Мои действия не носили противоправного характера. Да я там был — я попытался защитить себя и свою жизнь», — выступил Денис Салов. Со слов защитника Евгения Крюкова, его клиент — сотрудник режимного предприятия, живет вдали от «мест обитания» «Чайников» и «Карломарксовских» и в тот вечер отдыхал вместе с женой в кафе. «Вышел покурить, вернулся — ему попало. Он дал сдачу — сидит год под стражей...»

Слова находящегося под подпиской о невыезде Азата Низамеева удивили многих арестованных: «Я там находился, но противоправных действий не совершал. Считаю, что данное обвинение необоснованно». Адвокат Марина Ганеева пояснила слова подзащитного: «Его действия квалифицированы вообще неверно. Он действительно там находился, но разнимал дерущихся. Отнимал у кого-то палку, но лишь для того, чтобы ее выкинуть — это видно на видеозаписи». Уже после заседания защитник уточнила — на распространенном в Сети отрезке записи подтверждения этим словам нет, но они есть на оригинале.

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Второй обвиняемый, находящийся на воле, Искандер Загидуллин был единственным, кто полностью согласен с версией следствия: «Вину признаю полностью. Комментировать тут не буду».

Кража у Wildberries и срок от прокурора за стрельбу на Высокой Горе

Среди 19 подсудимых двое ранее судимы. Алмаз Забиров в октябре 2000-го получил условный срок 3 года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а Нияз Хуснуллин в июле текущего года приговорили к 350 часам обязательных работ за кражу из логоцентра Wildberries в технополисе «Новая Тура». Согласно приговору, Хуснуллин, работая кладовщиком складского комплекса в логоцентре, вместе с напарником в ноябре 2020 года совершил со склада кражу шести новых мобильных телефонов Xiaomi Redmi Note 9s. Напарник помог их вынести и спрятать у грузовых ворот, а потом сдал по своему паспорту в комиссионку за 48 тысяч рублей. Реальную цену похищенных телефонов потерпевшая компания оценила в 77,9 тысячи рублей.

Нюанс в том, что напарником осужденного Хуснуллина по делу о краже силовики считают его предполагаемого соратника из «Чайников» Ришата Мусина. Ему кроме основного обвинения за хулиганство предъявлен еще и эпизод с кражей.

Ожидается, что на следующем заседании суд перейдет к допросу потерпевших и свидетелей.

Тем временем в Татарстане близится к финалу судебный процесс по делу о драке со стрельбой на Высокой Горе в июне прошлого года. Из 15 обвиняемых на старте процесса под стражей находились двое. Теперь и им заменили реальный арест домашним. В прениях гособвинитель запросил для фигурантов сроки от 1 года и 10 месяцев до 3 лет лишения свободы. Максимальный срок, как уточнили в пресс-службе суда, прокурор просил для 33-летнего Георгия Рубцова, который, по версии следствия, не только участвовал в потасовке у высокогорского ТЦ «Айсберг», но и стрелял из пистолета в асфальт.