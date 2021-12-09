Как поссорились Лэйна и Диля Нигматуллина из-за Алсу Хисматуллиной

Роман в инстаграм-постах об авторском праве в РТ

Фото: Илья Репин

Песня «Миләшләрем», хит 90-х в исполнении Алсу Хисамиевой, стала поводом для словесной перепалки в инстаграм-постах между певицей Лэйной (Гузель Кадыровой), ее продюсером Гузелией и другой звездой татарской эстрады Дилей Нигматуллиной. Подробнее о конфликте и спорах об авторском праве — в материале «Реального времени».

Как Зуфар абый песни продавал



Команда певицы Лэйны, известной по песне «Малай на белом барсе», выиграла суд против другой исполнительницы Дили Нигматуллиной за нарушение прав на песню «Миләшләрем» (музыка — Зуфара Хайрутдинова, слова — Мударриса Шакирова). Согласно решению суда, ответчица должна выплатить 70 000 рублей за то, что исполняла эту композицию на своих концертах. Диля Нигматуллина сообщила об этом подписчикам в сториз.

Алсу Хисамиева — «Миләшләрем» (1994)

В четверг, 2 декабря, в инстаграме leyna_ka появился следующий пост (орфография и пунктуация автора сохранены):

«НУ ЗАЧЕМ ГОВОРИТЬ НЕ ПРАВДУ?



Друзья, вы согласны если в вашу машину сядет неизвестный вам человек с аргументом, что он классно смотрится в этой машине и должен ехать с вами?



Я просто удивлена как вы — Диля (@dilyanig), манипулируете и обманываете свою аудиторию, своих друзей/коллег. Вы зачем так делаете? Мы не хотели публично выяснять отношения с Дилей Нигматуллиной, но после этого видео я не могу молчать.



В ноябре 2020 года, Диля исполнила на одном мероприятии песню «Милэшлэрем», права на исполнения которые находятся у нас. У нас есть доказательства, что Диля исполняла эту песню и моя команда связалась с ней и пригласила на встречу. ДИЛЯ ПРИШЛА НА ВСТРЕЧУ И ИЗВИНИЛАСЬ! Но это не все! На встрече юрист моей команды задал Диле вопрос, дает ли она согласие на запись разговора встречи, на что она ответила «Да». В процессе разговора Диля узнала, что права на песню «Милэшлэрем» принадлежат нам, но! Ей об этом уже сообщала мой бывший директор Айгуль на одном из мероприятий. Я не буду рассказывать все подробности разговора, но скажу главное: 1. Диля подтвердила, что исполняла песню на том мероприятии из-за которого мы позвали ее на встречу 2. Она извинилась, добавив, что якобы не знала о том, что права у нас 3. Она пообещала больше не исполнять эту песню. Мой юрист показал ей подтверждающие документы что авторские права находятся у нас. Мы оформили сделку с композитором, оплатили гонорар сделки, вложили деньги. Многие приобретают права на песню в мировом, русском и татарском шоу-бизнесе. Это обычная практика и на нашем месте любой другой мог также получить права на какую-нибудь известную песню. И да, важный момент. Изначально песню «Милэшлэрем» пела НЕ Диля Нигматуллина, поэтому она тоже в своем роде эту песню перепела! И я не отрицаю того факта, что в будущем кто-то другой будет петь эту песню. И ЭТО НОРМАЛЬНО! Красивая песня всегда должна жить и радовать людей! В разных исполнениях от разных артистов!



Моя команда потребовала минимальную денежную компенсацию за нарушений авторских прав в размере 10 000 рублей, на что Диля ответила, что ей нужно подумать. Спустя время юрист написал ей сообщение, где спросил о ее решении. «3акалебетесь» ... закалебемся мы что-то с нее вытаскивать в суде. Так ответила Диля. А главное, она СНОВА в переписке с юристом дала обещание, что больше НЕ будет исполнять песню. И да, претензии в ее адрес с нашей стороны все еще она считает не уместными, — добавила Диля.



Диля нарушила авторские права, обещала больше не исполнять эту песню, претензии наши в ее адрес не уместны, и вообще мы закалебемся что-то с нее вытаскивать в суде...



На этой ноте мы и расстались (мы так думали) и знаете что? МЫ НЕ ПОДАЛИ НА НЕЕ В СУД! Мы просто отпустили эту ситуацию, не требовали с нее выплаты компенсации за нарушение авторских прав и решили, что она действительно все осознала (обещание же дала). 2020 год прошел.... Наступил 2021 год



ЧТО. БЫЛО.ДАЛЬШЕ? Хотела бы я у вас спросить, но этот не тот случай и шоу. Диля исполнила ЕЩЕ РАЗ эту песню на одном из мероприятий! Вот это было удивление у нас! После 1-го нарушения авторских прав, встречи, обещания больше не исполнять, извинения — она пошла и СНОВА это сделала! #oopsididitagaing»

На следующий день, 3 декабря, споры об авторском праве продолжились в аккаунте продюсера Лэйны — Гузелии — guzelyi:



«Начнем с того, что до суда была договоренность с Дилей @dilyanig, что та больше никогда не будет исполнять данную песню. После, Диля снова поет эту песню на мероприятиях , нарушая все договоренности и обещание. Спустя время, поняв, что с данным исполнителем смысла договариваться нет, был подан иск о нарушении авторских прав, который вынес решение в пользу Лэйны и суд решил взыскать штраф с Дили. Так как, правообладателем по закону является именно Лэйна!!!!



А после подписчики Дили от нее узнают, что бедной и несчастной певице все все все запрещают, судят ее, а она не знала что нельзя было петь, вот совсем нельзя, даже разочков 5-6 на концертах.



Хочу отметить до поста Дили никто и не знал об устном договоре, о суде, это дела административные, зачем это всем? Мы не хотели и не хотим делать ПИАР на этом! Мы разве что-то опубликовали? Даже когда суд выиграли!!! Мы ничего не публиковали! Именно Диля начала весь этот публичный спор, привлекая своих подписчиков и вводя их в заблуждение, чтобы они начали писать негатив у Лейны на страничке. Ты, взрослая женщина пошла против ребенка? Серьезно? Молодец! Ты знаешь сколько сейчас поступает негатива в ее адрес? А за что? Что ты обманываешь своих подписчиков, друзей? Манипулируешь ими, себя жертвой делая? Если ты хочешь и дальше публично скандалить, то каждое новое дело в суде за нарушение авторских прав и клевету с твоей стороны будут публиковаться в соцсетях с соответствующими комментариями!»

«Не волнуйся, она поет в совершенно другом стиле, а твое исполнение другое»



В тот же день, 3 декабря, со стороны певицы Дили Нигматуллиной в ее аккаунте dilyanig были даны разъяснения ситуации (пост на татарском, публикуем в переводе):

«Хочу пояснить ситуацию с песней «Миләшләрем »!



В 2014 году я получила разрешение на исполнение песни от Зуфара Хайрутдинова и начала работу над аранжировкой. Мы не заключали никаких договоров. Раньше мы, в целом, пели, договорившись на честном слове. Песня была зарегистрирована в РАО, и я отчисляла проценты с каждого концерта. Обе стороны довольны.



Мне так нравилось петь эту песню! Но что бы это ни было, для меня это все еще была кавер-версия, ретро-песня, а не МОЯ песня. Потому что я выросла, слушая песни той эпохи. Самые первые песни, которые я спела, были из репертуара Алсу Хисамиевой! На концертах я то же самое говорила!



Однажды в интернете появился новый клип на песню «Миләшләрем»! Совершенно в другом стиле! Меня факт этот не мог оставить равнодушной. Я позвонила композитору песни и спросила об этом. Зуфар абый сказал: не волнуйся, она поет в совершенно другом стиле, а твое исполнение другое. У каждого своя аудитория! Он сказал: «Пой, и пусть она поет!».



Каждый певец пел «Миләшләрем» в своем стиле! Еще в феврале 2020 года Зуфар абый пригласил меня на свой концерт. Там он сказал: «Если хватит времени, споешь и мою «Миләшләрем!» (наша переписка на карусели)!

Однажды продюсеры певицы предъявили мне претензию! По их словам, я продолжала исполнять песню «Миләшләрем», несмотря на несколько предупреждений, и они потребовали от меня денежную компенсацию. Я в шоке! Какое предупреждение? Как?



Я быстро звоню Зуфару абый: что это? Вы же сказали, что я могу петь! Зуфар абый начал меня успокаивать! Неет, говорит, не волнуйся! Это нереально! Кто уж подает ради этого в суд. Я поверила! Ведь он же глава РАО!



А в реальности, оказывается, нельзя!!! Он продал им песню со всеми правами! И я не знаю, почему он мне так ответил!



Затем я познакомилась с продюсерами новой певицы (ситуация, которая случилась год назад). Мне показали договора! Песня, действительно, их! Верно! Но я этого не знала! Я НЕ ЗНАЛА!!! Мне никто не сказал! На встрече я сказал, что все поняла. Я сказал, что больше не буду исполнять эту песню! Вроде, договорились.



Но на меня все равно подали в суд! 18 ноября был суд! Я не была в суде, потому что уведомление до меня не дошло! По прописке, похоже, пришло, в Марий Эл... Без меня приняли решение! Вот так, друзья! Никогда не думала, что такое случится из-за такой «безобидной» ретро-песни! Я никого не виню, не жалуюсь, не сержусь! Я просто констатирую факты! И да, спасибо всем коллегам и друзьям за поддержку! Прямо до слез!!!»

Диля Нигматуллина также опубликовала скриншоты переписки с командой Лэйны.

В понедельник, 6 декабря, аккаунт tatarclips дал репост с закрытой страницы m.alsou.m, где ситуацию прокомментировала сторона одного из авторов песни:

«Добрый вечер. Меня зовут Шакирова Алсу, я дочь автора песни «Миләшләрем» Шакирова Мудариса. Увидев ваши посты про разборки, двух певиц, по поводу авторских прав песни «Миләшләрем» мы были очень удивлены.



Прошу выставить пост с обращением моего папы, АВТОРА текста данной песни, чтобы люди перестали заниматься ерундой и зарабатывать друг на друге деньги. Мой папа ни копейки не получил за эту песню, а здесь люди, которые вообще никакого отношения к песне не имеют, пытаются навариться и хайпануть.



Будем благодарны за внимание»

Тогда же в аккаунте Лэйны команда певицы ответила на этот пост:

«Уважаемая Шакирова Алсу. Композитор Зуфар Хайрутдинов передал нам авторские права на мелодию Милэшлрем и права на текст. В Договоре передачи авторских прав указано, что композитор является единственным правообладателем мелодии и текста песни Милэшлэрем и передает нам исключительные права в полном объеме. Поэтому по закону полный объем прав на песню Милэшлэрем принадлежит нам. Если между со-авторами имеется спор о праве, то он находится вне зоны нашей компетенции. Поэтому, ваше высказывание о том, что я не имею отношения к песне Милэшлэрем не соотносятся с оформленными, юридическими документами».

