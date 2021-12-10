«Омикрон»: 5 шагов, которые помогут его избежать

И 10 шагов, которые нужно предпринять немедленно

Фото: Максим Платонов

Бустерная доза Pfizer и BioNTech обеспечивает высокий уровень защиты от «омикрона», сообщили в фармкомпаниях. Между тем по итогам исследований нового штамма COVID-19 по-прежнему много противоречивых данных. Что необходимо предпринять в первую очередь для сдерживания инфекции, а чего делать нельзя, в своей статье для международного издания The Conversation пишет декан факультета медицинских наук, профессор вирусологии, директор исследовательского отдела SAMRC по вакцинам и инфекционным заболеваниям Университета Витватерсранда Шабир А. Мадхи. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

Более трансмиссивный, чем Delta

Южная Африка с возмущением отреагировала на запреты на поездки, впервые введенные Великобританией, наложенные на нее после новостей о том, что ее группа по надзору за геномикой обнаружила новый вариант вируса SARS-CoV-2. Группа по надзору за геномикой в Южной Африке отслеживает изменения в SARS-CoV-2 с момента начала пандемии.

Новый вариант, обозначенный как B.1.1.529, был объявлен Всемирной организацией здравоохранения вариантом, вызывающим обеспокоенность, и получил название Omicron.

Мутации, выявленные в Omicron, вызывают теоретические опасения, якобы этот вариант может быть немного более трансмиссивным, чем вариант Delta, и иметь пониженную чувствительность к активности антител, вызванной прошлой инфекцией или вакцинами, по сравнению с тем, насколько хорошо антитело нейтрализует главный родовой вирус.

Поскольку вакцины различаются по величине индуцируемых нейтрализующих антител, степень, в которой вакцины скомпрометированы в предотвращении инфекций, вызванных «омикроном», вероятно, будет отличаться, как и в случае с бета-вариантом.

Вакцина Astra Zeneca не защищала от легкой и умеренной бета-версии COVID-19 в Южной Африке, но демонстрировала высокий уровень защиты от госпитализации, вызванной бета- и гамма-вариантами в Канаде. Фото: wikipedia.org

Однако, поскольку вакцины также вызывают Т-клеточный ответ против разнообразного набора эпитопов, что, по-видимости, важно для предотвращения тяжелой формы COVID-19. Вполне вероятно, что они по-прежнему будут обеспечивать сопоставимую защиту от тяжелой формы заболевания, вызванного «омикроном», особенно при сравнении с другими вариантами.

То же самое наблюдалось в отношении вакцины Astra Zeneca. Несмотря на то, что она не защищала от легкой и умеренной бета-версии COVID-19 в Южной Африке, она по-прежнему демонстрировала высокий уровень защиты (80% эффективности) от госпитализации, вызванной бета- и гамма-вариантами в Канаде.

Из-за появления нового варианта мы учитываем несколько шагов, которые правительства предпринимать не должны ни в коем случае.

Чего делать нельзя

Во-первых, нельзя без разбора вводить дополнительные ограничения, за исключением массовых собраний в помещении. В Южной Африке за последние три волны не удалось снизить уровень инфицирования, учитывая, что 60—80% людей были инфицированы этим вирусом, как показывают данные серологических исследований и моделирования. В лучшем случае экономически вредные ограничения только увеличивают период времени, в течение которого произошло заражение, примерно на 2-3 недели.

Это неудивительно в контексте Южной Африки, где способность придерживаться высоких уровней ограничений неудобна для большинства населения, а соблюдение режима обычно на низком уровне.

Во-вторых, не стоить вводить запреты на поездки внутри страны (или за границу). Независимо от этого вирус будет распространяться, как это было в прошлом. Наивно полагать, что введение запрета на поездки в нескольких странах остановит импорт того или иного варианта. Этот вирус распространится по всему миру, если вы не островное государство, которое отключит остальной мир.

Возможно, большего результата можно было бы достичь с помощью строгих программ скрининга при выезде и въезде для выявления потенциальных случаев и обязательной вакцинации. Фото: Максим Платонов

Отсутствие отчетов о вариантах из стран с ограниченными возможностями по секвенированию не означает отсутствие варианта. Кроме того, если запреты на поездки не будут наложены на все другие страны, которые по-прежнему разрешают поездки со странами из «красного списка», вариант прямо или косвенно все равно попадет в страны, вводящие избирательные запреты на поездки, возможно, немного задержав его.

Кроме того, к моменту введения запрета вариант, скорее всего, уже будет распространен. Это уже очевидно из случаев сообщения об «омикроне» из Бельгии от человека, не имеющего связи с кем-либо из Южной Африки, а также случаев в Израиле, Великобритании и Германии.

Все запреты на поездки в страны, включенные в «красный список», неизбежно отменяются. Возможно, большего результата можно было бы достичь с помощью строгих программ скрининга при выезде и въезде для выявления потенциальных случаев и обязательной вакцинации.

В-третьих, не стоит утверждать нормативные акты, которые не могут быть реализованы или не подлежат исполнению в местных условиях. И не надо делать вид, будто люди их придерживаются. Это включает в себя запрет на продажу алкоголя, где при этом невозможно эффективно контролировать черный рынок.

В-четвертых, не откладывайте и не создавайте препятствий для поддержки людей с высоким уровнем риска. Правительство должно обеспечить взрослых старше 65 лет дополнительной дозой вакцины после того, как им уже сделают две прививки. То же самое относится и к другим группам риска: людям с трансплантацией органов или людям с онкологическими заболеваниями и на химиотерапии, людям с любым другим видом основного иммунодефицитного состояния.

Вакцины первого поколения очень эффективны для защиты от тяжелой формы COVID-19, но менее предсказуемы для защиты от инфекции и легкой формы заболевания. Фото: twitter.com/PowerUSAID

Южная Африка не должна игнорировать рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые рекомендуют ревакцинальные дозы для групп высокого риска. На данный момент следует отменить приоритетность вакцинации детей раннего возраста однократной дозой.

В-пятых, прекратите продавать концепцию коллективного иммунитета. Этого не произойдет и, как это ни парадоксально, подорвет доверие к вакцинам. Вакцины первого поколения очень эффективны для защиты от тяжелой формы COVID-19, но менее предсказуемы для защиты от инфекции и легкой формы заболевания из-за уменьшения количества антител и продолжающихся мутаций вируса. Вакцинация по-прежнему незначительно снижает передачу, что по-прежнему имеет большое значение, но вряд ли приведет к «коллективному иммунитету» в нашей жизни.

Вместо этого мы должны говорить о том, как адаптироваться и научиться жить с вирусом.

Существует также список вещей, которые следует учитывать с появлением варианта Omicron, независимо от того, вытесняет ли он вариант Delta.

Что делать?

Во-первых, убедитесь, что медицинские учреждения подготовлены не только на бумаге, но и на самом деле укомплектованы персоналом, средствами индивидуальной защиты, кислородом и так далее.

В Южной Африке 2 000 интернов и будущих врачей общей практики ждут подтверждения о зачислении на 2022 год. Мы не можем снова столкнуться с недостаточно подготовленными медицинскими учреждениями.

Во-вторых, обеспечьте ревакцинацию всем взрослым, получившим однократную дозу вакцины. Это необходимо для повышения защиты от COVID-19 в тяжелой форме. Одна доза вакцины J&J снизила количество госпитализаций из-за варианта Delta в Южной Африке на 62% среди медицинских работников Южной Африки, тогда как две дозы вакцины Astra Zeneca в целом имели более 80—90% защиты от тяжелого заболевания.

Нужно продолжать усилия по уменьшению числа невакцинированных и недостаточно иммунизированных. Фото: Максим Платонов

Исследования подтверждают, что схема из двух доз вакцины Johnson & Johnson лучше защищает от госпитализации, чем однократная доза. А если вам нужна долговечность защиты, вам нужно ее усилить, что можно сделать с помощью другой дозы Johnson & Johnson.

Очевидно, что тип иммунных ответов от гетерологичного подхода AZ или JJ с последующими мРНК-вакцинами, такими как Pfizer/Biontech, индуцирует лучшие нейтрализующие и клеточно-опосредованные иммунные ответы, чем две дозы нереплицирующихся векторных вакцин.

В-третьих, внедрить паспорта вакцины для входа в любое закрытое пространство, где собираются другие люди, включая церкви и общественный транспорт. В настоящее время можно выбрать вакцинацию, однако этот выбор имеет последствия. Даже если вакцины лишь незначительно сокращают передачу инфекций, которые они предотвращают, исключения у вакцинированного человека представляют меньший риск передачи другим людям, чем инфекция у невакцинированного и ранее неинфицированного человека.

В-четвертых, продолжать усилия по уменьшению числа невакцинированных и недостаточно иммунизированных. Это должно включать в себя специальные целевые программы работы с населением.

В-пятых, немедленно повышайте значение риска для групп старше 65 лет и других людей с иммунодепрессивными состояниями. Поэтому основная цель вакцинации должна заключаться в сокращении тяжелых заболеваний и смертности. Это требует целевых стратегий в отношении того, кому отдавать приоритет.

Пагубное косвенное воздействие на экономику, общество, образование угрожает превзойти прямое воздействие COVID в Южной Африке. Фото: reuters.com

В-шестых, поощряйте ответственное поведение, отличайте проявление безответственности со стороны меньшинства.

В-седьмых, отслеживайте наличие койко-мест на региональном уровне, чтобы принять решение о региональных действиях, чтобы избежать переполнения учреждений. Более высокие уровни ограничений должны быть адаптированы к ситуации, когда мы ожидаем переполнения медицинских учреждений. Поскольку частота госпитализаций обычно отстает от показателей инфицирования в сообществе на 2-3 недели, отслеживание показателей заболеваемости и госпитализаций может предсказать, какие учреждения и регионы могут оказаться под угрозой.

Это позволит более целенаправленно подходить к введению ограничений, чтобы снизить ожидаемую нагрузку на медицинские учреждения на 2-3 недели раньше запланированного срока. Это не повлияет на общее количество госпитализаций. Но он растянет его на более длительный период времени и сделает его более управляемым.

В-восьмых, научитесь жить с вирусом и получите целостный взгляд на прямые и косвенные последствия пандемии для средств к существованию. Пагубное косвенное воздействие на экономику, общество, образование, психическое здоровье и другие последствия для здоровья кувалдного подхода к борьбе с продолжающейся пандемией угрожает превзойти прямое воздействие COVID в Южной Африке.

В-девятых, следите за наукой и не искажайте ее из соображений политической целесообразности.

В-десятых, учитесь на ошибках прошлого и будьте смелыми в следующих шагах.