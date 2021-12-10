«Омикрон»: 5 шагов, которые помогут его избежать
И 10 шагов, которые нужно предпринять немедленно
Бустерная доза Pfizer и BioNTech обеспечивает высокий уровень защиты от «омикрона», сообщили в фармкомпаниях. Между тем по итогам исследований нового штамма COVID-19 по-прежнему много противоречивых данных. Что необходимо предпринять в первую очередь для сдерживания инфекции, а чего делать нельзя, в своей статье для международного издания The Conversation пишет декан факультета медицинских наук, профессор вирусологии, директор исследовательского отдела SAMRC по вакцинам и инфекционным заболеваниям Университета Витватерсранда Шабир А. Мадхи. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.
Более трансмиссивный, чем Delta
Южная Африка с возмущением отреагировала на запреты на поездки, впервые введенные Великобританией, наложенные на нее после новостей о том, что ее группа по надзору за геномикой обнаружила новый вариант вируса SARS-CoV-2. Группа по надзору за геномикой в Южной Африке отслеживает изменения в SARS-CoV-2 с момента начала пандемии.
Новый вариант, обозначенный как B.1.1.529, был объявлен Всемирной организацией здравоохранения вариантом, вызывающим обеспокоенность, и получил название Omicron.
Мутации, выявленные в Omicron, вызывают теоретические опасения, якобы этот вариант может быть немного более трансмиссивным, чем вариант Delta, и иметь пониженную чувствительность к активности антител, вызванной прошлой инфекцией или вакцинами, по сравнению с тем, насколько хорошо антитело нейтрализует главный родовой вирус.
Поскольку вакцины различаются по величине индуцируемых нейтрализующих антител, степень, в которой вакцины скомпрометированы в предотвращении инфекций, вызванных «омикроном», вероятно, будет отличаться, как и в случае с бета-вариантом.
Однако, поскольку вакцины также вызывают Т-клеточный ответ против разнообразного набора эпитопов, что, по-видимости, важно для предотвращения тяжелой формы COVID-19. Вполне вероятно, что они по-прежнему будут обеспечивать сопоставимую защиту от тяжелой формы заболевания, вызванного «омикроном», особенно при сравнении с другими вариантами.
То же самое наблюдалось в отношении вакцины Astra Zeneca. Несмотря на то, что она не защищала от легкой и умеренной бета-версии COVID-19 в Южной Африке, она по-прежнему демонстрировала высокий уровень защиты (80% эффективности) от госпитализации, вызванной бета- и гамма-вариантами в Канаде.
Из-за появления нового варианта мы учитываем несколько шагов, которые правительства предпринимать не должны ни в коем случае.
Чего делать нельзя
Во-первых, нельзя без разбора вводить дополнительные ограничения, за исключением массовых собраний в помещении. В Южной Африке за последние три волны не удалось снизить уровень инфицирования, учитывая, что 60—80% людей были инфицированы этим вирусом, как показывают данные серологических исследований и моделирования. В лучшем случае экономически вредные ограничения только увеличивают период времени, в течение которого произошло заражение, примерно на 2-3 недели.
Это неудивительно в контексте Южной Африки, где способность придерживаться высоких уровней ограничений неудобна для большинства населения, а соблюдение режима обычно на низком уровне.
Во-вторых, не стоить вводить запреты на поездки внутри страны (или за границу). Независимо от этого вирус будет распространяться, как это было в прошлом. Наивно полагать, что введение запрета на поездки в нескольких странах остановит импорт того или иного варианта. Этот вирус распространится по всему миру, если вы не островное государство, которое отключит остальной мир.
Отсутствие отчетов о вариантах из стран с ограниченными возможностями по секвенированию не означает отсутствие варианта. Кроме того, если запреты на поездки не будут наложены на все другие страны, которые по-прежнему разрешают поездки со странами из «красного списка», вариант прямо или косвенно все равно попадет в страны, вводящие избирательные запреты на поездки, возможно, немного задержав его.
Кроме того, к моменту введения запрета вариант, скорее всего, уже будет распространен. Это уже очевидно из случаев сообщения об «омикроне» из Бельгии от человека, не имеющего связи с кем-либо из Южной Африки, а также случаев в Израиле, Великобритании и Германии.
Все запреты на поездки в страны, включенные в «красный список», неизбежно отменяются. Возможно, большего результата можно было бы достичь с помощью строгих программ скрининга при выезде и въезде для выявления потенциальных случаев и обязательной вакцинации.
В-третьих, не стоит утверждать нормативные акты, которые не могут быть реализованы или не подлежат исполнению в местных условиях. И не надо делать вид, будто люди их придерживаются. Это включает в себя запрет на продажу алкоголя, где при этом невозможно эффективно контролировать черный рынок.
В-четвертых, не откладывайте и не создавайте препятствий для поддержки людей с высоким уровнем риска. Правительство должно обеспечить взрослых старше 65 лет дополнительной дозой вакцины после того, как им уже сделают две прививки. То же самое относится и к другим группам риска: людям с трансплантацией органов или людям с онкологическими заболеваниями и на химиотерапии, людям с любым другим видом основного иммунодефицитного состояния.
Южная Африка не должна игнорировать рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые рекомендуют ревакцинальные дозы для групп высокого риска. На данный момент следует отменить приоритетность вакцинации детей раннего возраста однократной дозой.
В-пятых, прекратите продавать концепцию коллективного иммунитета. Этого не произойдет и, как это ни парадоксально, подорвет доверие к вакцинам. Вакцины первого поколения очень эффективны для защиты от тяжелой формы COVID-19, но менее предсказуемы для защиты от инфекции и легкой формы заболевания из-за уменьшения количества антител и продолжающихся мутаций вируса. Вакцинация по-прежнему незначительно снижает передачу, что по-прежнему имеет большое значение, но вряд ли приведет к «коллективному иммунитету» в нашей жизни.
Вместо этого мы должны говорить о том, как адаптироваться и научиться жить с вирусом.
Существует также список вещей, которые следует учитывать с появлением варианта Omicron, независимо от того, вытесняет ли он вариант Delta.
Что делать?
Во-первых, убедитесь, что медицинские учреждения подготовлены не только на бумаге, но и на самом деле укомплектованы персоналом, средствами индивидуальной защиты, кислородом и так далее.
В Южной Африке 2 000 интернов и будущих врачей общей практики ждут подтверждения о зачислении на 2022 год. Мы не можем снова столкнуться с недостаточно подготовленными медицинскими учреждениями.
Во-вторых, обеспечьте ревакцинацию всем взрослым, получившим однократную дозу вакцины. Это необходимо для повышения защиты от COVID-19 в тяжелой форме. Одна доза вакцины J&J снизила количество госпитализаций из-за варианта Delta в Южной Африке на 62% среди медицинских работников Южной Африки, тогда как две дозы вакцины Astra Zeneca в целом имели более 80—90% защиты от тяжелого заболевания.
Исследования подтверждают, что схема из двух доз вакцины Johnson & Johnson лучше защищает от госпитализации, чем однократная доза. А если вам нужна долговечность защиты, вам нужно ее усилить, что можно сделать с помощью другой дозы Johnson & Johnson.
Очевидно, что тип иммунных ответов от гетерологичного подхода AZ или JJ с последующими мРНК-вакцинами, такими как Pfizer/Biontech, индуцирует лучшие нейтрализующие и клеточно-опосредованные иммунные ответы, чем две дозы нереплицирующихся векторных вакцин.
В-третьих, внедрить паспорта вакцины для входа в любое закрытое пространство, где собираются другие люди, включая церкви и общественный транспорт. В настоящее время можно выбрать вакцинацию, однако этот выбор имеет последствия. Даже если вакцины лишь незначительно сокращают передачу инфекций, которые они предотвращают, исключения у вакцинированного человека представляют меньший риск передачи другим людям, чем инфекция у невакцинированного и ранее неинфицированного человека.
В-четвертых, продолжать усилия по уменьшению числа невакцинированных и недостаточно иммунизированных. Это должно включать в себя специальные целевые программы работы с населением.
В-пятых, немедленно повышайте значение риска для групп старше 65 лет и других людей с иммунодепрессивными состояниями. Поэтому основная цель вакцинации должна заключаться в сокращении тяжелых заболеваний и смертности. Это требует целевых стратегий в отношении того, кому отдавать приоритет.
В-шестых, поощряйте ответственное поведение, отличайте проявление безответственности со стороны меньшинства.
В-седьмых, отслеживайте наличие койко-мест на региональном уровне, чтобы принять решение о региональных действиях, чтобы избежать переполнения учреждений. Более высокие уровни ограничений должны быть адаптированы к ситуации, когда мы ожидаем переполнения медицинских учреждений. Поскольку частота госпитализаций обычно отстает от показателей инфицирования в сообществе на 2-3 недели, отслеживание показателей заболеваемости и госпитализаций может предсказать, какие учреждения и регионы могут оказаться под угрозой.
Это позволит более целенаправленно подходить к введению ограничений, чтобы снизить ожидаемую нагрузку на медицинские учреждения на 2-3 недели раньше запланированного срока. Это не повлияет на общее количество госпитализаций. Но он растянет его на более длительный период времени и сделает его более управляемым.
В-восьмых, научитесь жить с вирусом и получите целостный взгляд на прямые и косвенные последствия пандемии для средств к существованию. Пагубное косвенное воздействие на экономику, общество, образование, психическое здоровье и другие последствия для здоровья кувалдного подхода к борьбе с продолжающейся пандемией угрожает превзойти прямое воздействие COVID в Южной Африке.
В-девятых, следите за наукой и не искажайте ее из соображений политической целесообразности.
В-десятых, учитесь на ошибках прошлого и будьте смелыми в следующих шагах.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым