Видеоопрос: «Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки в этом году?»
Бюджет на новогодние подарки ожидаемо растет с увеличением уровня доходов (и конечно, цен на них). В среднем россияне в этом году готовы потратить на подарки на Новый год 13 тыс. рублей, говорится в результатах исследования SuperJob. Чаще всего жители России готовят подарки для родственников — 66%. Удивительно, но всего лишь каждый третий планирует одарить чем-нибудь своего спутника жизни, и только 9% респондентов не забудут и про коллег.
— Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки в этом году? Будете ли поздравлять коллег? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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