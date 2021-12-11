Новости общества

01:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Видеоопрос: «Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки в этом году?»

00:00, 11.12.2021
Видеоопрос: «Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки в этом году?»
Фото: kafanews.com

Бюджет на новогодние подарки ожидаемо растет с увеличением уровня доходов (и конечно, цен на них). В среднем россияне в этом году готовы потратить на подарки на Новый год 13 тыс. рублей, говорится в результатах исследования SuperJob. Чаще всего жители России готовят подарки для родственников — 66%. Удивительно, но всего лишь каждый третий планирует одарить чем-нибудь своего спутника жизни, и только 9% респондентов не забудут и про коллег.

— Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки в этом году? Будете ли поздравлять коллег? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости общества

01:06 МСК Все новости
Новости раздела