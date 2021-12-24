День в истории: казанский врач Владимир Бехтерев, признание буквы "Ё" и паровой автомобиль

Чем примечательна дата 24 декабря?

Сегодня, 24 декабря, в России отмечают День воинской славы — в честь взятия крепости Измаил русскими войсками под командованием Александра Суворова. В разные годы и столетия в этот день войска Богдана Хмельницкого выиграли бой с польской армией под Жванцем, английский механик Ричард Тревитик показал первый паровой автомобиль, в США создали тайную расисткую террористическую организацию Ку-клукс-клан, началась Днепровско-Карпатская операция советских войск в ходе Великой Отечественной войны, самолет Ан-124 «Руслан» отправился в первый полет, в РСФСР приняли закон о собственности, а казанские волейболистки завоевали кубок России. Родились французский историк, основатель египтологии Жан-Франсуа Шампольон, русский мореплаватель Алексей Чириков, английский физик, основоположник термодинамики Джеймс Джоуль, советский писатель Александр Фадеев, актер, режиссер Леонид Филатов. Умерли британский писатель Уильям Теккерей, врач, классик русской медицины Сергей Боткин, казанский психиатр, невропатолог Владимир Бехтерев, первый генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Николай Лемаев. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Первые выборы в местные Советы депутатов трудящихся

24 декабря 1927 года умер казанский врач-психиатр, академик, основоположник рефлексологии и патопсихологии Владимир Бехтерев. Он родился в 1827 в селе Сорали Елабужского уезда. С 1885 года работал профессором Казанского университета и заведующим психиатрической клиникой окружной казанской лечебницы. Во время работы в вузе Бехтерев основал психофизиологическую лабораторию и создал Казанское общество невропатологов и психиатров. В 1927 году ученому присвоили звание заслуженного деятеля науки РСФСР. В настоящее время имя Бехтерева носит республиканская клиническая психиатрическая больница в Казани.

В 1938 году в Татарской АССР прошли первые выборы в местные — районные, городские, сельские и поселковые — Советы депутатов трудящихся. В результате в них избрали 26 702 депутата. Из них 18 068 были мужчинами, 8634 — женщинами. Также 7 171 были коммунистами, 19 531 — беспартийными.

В 2017 году волейболистки «Динамо-Казань» завоевали Кубок России в четвертый раз. Спортсменки одержали победу над красноярским «Енисеем». Первая партия подошла к концу со счетом 25:20 в пользу казанских волейболисток. Одержать победу удалось и во второй: игра завершилась со счетом 25:18. Взяв вверх в третьей партии, спортсменки обеспечили себе победу.

Фото: realnoevremya.ru

В 2019 году в Казани за аферы на 264 млн рублей осудили Илью Застелу. Главу ООО «Лидертрейд», сына представителя Общественной палаты Татарстана суд приговорил к шести годам колонии общего режима. Гособвинитель Рамиль Галеев попросил для Застелы восемь лет колонии общего режима за 11 эпизодов мошенничества, ущерб которого в общей сложности оценили в 294 млн рублей. Однако суд сократил его на 30 млн рублей. По версии ГСУ МВД РТ и прокуратуры, Илья Застела брал деньги у знакомых для операций по перепродаже машин и оптовых закупок гигиенической продукции «ниже заводской стоимости». Большую часть из этих средств, по версии следствия, предприниматель похищал.

В прошлом году «Реальное время» отметили медалью Национального союза благотворителей (НСБ). Церемония награждения прошла в шатре казанской мечети «Ярдэм». Нашему изданию вручили медаль «За вклад и развитие гражданского общества». Участие в награждении принял президент НСБ, председатель совета Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» Илдар Баязитов. Также он выразил благодарность главным редакторам и журналистам за информационную поддержку благотворительных организаций Татарстана.



Фото: Тимур Рахматуллин

В русском алфавите появилась буква «Ё»

В 1900 году вышел первый номер «Искры» — первой общерусской газеты Российской социал-демократической рабочей партии. Революционная нелегальная газета была основана Владимиром Лениным в том же году. По задумке революционера, газета должна была сплотить разрозненное революционное движение в России на основе марксизма. Организация «Искры» стартовала после ссылки в Шушенское. А вот сама редакция газеты расположилась в Мюнхене. Впервые «Искра» увидела свет в Лейпциге. Попытка переправить нелегальную газету в Россию обернулась неудачей. В течение двух лет она издавалась каждый месяц, а после 1902 года — раз в две недели. Тираж газеты приблизился к отметке в восемь тысяч экземпляров. Однако в том же году распространение «Искры» на территории Германии оказалось под запретом, поэтому редакция переехала в Лондон, а затем в Женеву. В 1903 году газета перешла в руки теоретика и последователя марксизма Георгия Плеханова и его соратников, но уже в 1905 году на 112-м номере издание «Искры» прекратилось.

Фото: wikipedia.org

В 1942 году вышел приказ Наркомпроса РСФСР об обязательном употреблении буквы «Ё» в школьной практике. Изначально использование этой буквы впервые предложила княгиня Екатерина Дашкова в 1783 году. Ее идею поддержали ведущие деятели культуры того времени. Например, первым использовать букву "Ё" в личной переписке стал русский поэт Гавриил Державин. А в 1904 году Орфографическая комиссия при Императорской академии наук признала употребление буквы "Ё" желательным, но не обязательным. И, наконец, обязательное употребление буквы в школьной практике было введено 24 декабря 1942 года приказом народного комиссара просвещения РСФСР Владимира Потемкина.

В 1958 году Верховный Совет СССР принял закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». Так, было введено всеобщее восьмилетнее обязательное образование, а также положено начало созданию сети ПТУ. Главной целью реформы являлась подготовка технически грамотных кадров для промышленности и сельского хозяйства. Переход с семилетнего на восьмилетнее образование был осуществлен к 1963 году. А осуществление полного среднего образования, срок которого увеличили на один год до 11 лет, предусматривалось на основе объединения обучения с трудом в дневной или вечерней школе, либо в техникуме. Так, дважды в неделю ученики старших классов дневных школ работали на предприятиях или в сельском хозяйстве, а при выпуске из средней школы вместе с аттестатом зрелости получали получали свидетельство о специальности. Но в 1964-1966 годах школа вернулась к 10-летнему сроку обучения, в то же время сохранилось восьмилетнее образование как обязательное.

Фото: vr-vyksa.ru

Первый паровой автомобиль и основание Ку-клукс-клана

В 1801 году английский механик-конструктор Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль. Он был рассчитан на восемь пассажиров. Движение обеспечивала паровая машина с горизонтальным цилиндром и котлом высокого давления на раме между двух огромных задних колес. В 1829 году паровики завоевали титул наиболее быстрого транспорта для пассажиров, их скорость достигала 24 км/ч. Однако можно предположить, что самые первые шаги в этом деле сделал фламандский иезуит-миссионер и ученый Фердинанд Вербист еще в 1672 году. Лишь в 1687 году он рассказал о разработке в качестве игрушки для китайского императора паровой тележки, которая возможно была первым работающим паровым транспортным средством.

Фото: facebook.com/Machinepedia.org

В 1811 году близ побережья Ютландии разбились британские линейные корабли Defence и St. George. В результате двойной морской катастрофы погибли 1318 человек. На первом корабле из 593 человек удалось спастись только шестерым членам экипажа, на втором корабле из 738 человек находившихся на борту выжили только семь. В течение нескольких дней эти и другие корабли боролись со штормом в Северном море. Но утром 24 декабря St George и Defence выбросило на ютландский берег. Большую часть тел погибших, которых выбросило на берег, похоронили в прибрежных песчаных дюнах. С тех пор они стали известными как «мертвые дюны».

В 1865 году был основан «Ку-клукс-клан». Это ультраправая расистская американская террористическая организация, которая отстаивала такие идеи, как превосходство белых и белый национализм. Предпосылкой для появления клана стала Гражданская война 1861-1865 гг. После поражения южан сильно изменились отношения черного и белого населения США, повысился уровень расизма среди белого населения. Тайное общество основали бывшие солдаты-южане. Поначалу члены клана только пугали чернокожих, закутавшись в белые простыни. Затем на смену пришли убийства, в том числе и тех, кто оспаривал превосходство белых. В 1870-х организацию формально распустили, но она продолжила существовать и возродилась в 1915 году. Но члены клана преследовали уже не только темнокожих, но и католиков, евреев, иммигрантов и иностранцев. Еще одно возрождение организация пережила после Второй мировой войны. Ку-клукс-клан существует и по сей день, однако его деятельность ограничивается декларациями и спорами в интернете.