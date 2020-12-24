«Реальное время» отмечено медалью Национального союза благотворителей

Руководство интернет-газеты «Реальное время» получило медаль «За вклад и развитие гражданского общества» и диплом к нему от Национального союза благотворителей. Награждение состоялось в шатре казанской мечети «Ярдэм».

Представителей татарстанских СМИ, освещавших тему благотворительности, в торжественной обстановке наградил президент НСБ, председатель совета Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» Илдар Баязитов.

Он поблагодарил главных редакторов и журналистов за информационную поддержку благотворительных организаций Татарстана. Также он рассказал о знаковых проектах своей организации.

«Фонд «Ярдэм», несмотря на препятствия пандемии, продолжает развиваться и реализует проекты, внося свою лепту в развитие нашего общества», — сказал Илдар хазрат.

Он сообщил, что в 2021 году благодаря меценатам и волонтерам фонда будет построен спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории мечети «Ярдэм». Здесь будет проходить подготовка команды инвалидов параолимпийскому виду спорта бочче. Также фонд намерен построить новый реабилитационный центр для опорников и колясочников. С начала 2021 фонд «Ярдэм» запускает реставрацию мечети «Сулейман» в поселке Левченко. В обновленной мечети планируется открыть детскую школу Коран-хафизов.

Как писало «Реальное время», муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, посетивший Казань, выразил готовность развивать и масштабировать благотворительные проекты НИБФ «Ярдэм».