В Казани за аферы на 264 млн рублей осужден Илья Застела

Фото: "Реальное время"

Сегодня Вахитовский суд Казани вынес приговор по делу директора ООО «Лидертрейд» Ильи Застелы, сына представителя Общественной палаты РТ. Он приговорен к 6 годам колонии общего режима за мошенничество, передает из суда журналист «Реального времени».



В прениях гособвинитель Рамиль Галеев запросил для обвиняемого 8 лет колонии общего режима за 11 эпизодов мошенничества с ущербом 294 млн рублей.

Суд счел нужным сократить доказанный размер ущерба на 30 млн рублей.

Сам Застела признал вину в аферах с деньгами физических лиц, заявляя о непричастности к хищению средств потерпевших организаций.

По версии ГСУ МВД Татарстана и прокуратуры, предприниматель брал деньги у знакомых под некие операции вроде перепродажи машин и оптовых закупок гигиенической продукции «ниже заводской стоимости», часть возвращал назад под видом «прибыли», но большую часть похищал.