«Волга-Волга» и с КВН не расстается, и в Суперлиге дебютировала

Популярная казанская музыкальная группа начала отмечать юбилей концертом-квартирником

Четверть века с момента создания отметит в наступающем году вечно молодая казанская группа «Волга-Волга». Не расставаясь с 60-летним КВН, она уже вступила в дружеские отношения с Суперлигой. Об этом и многом другом на «квартирнике для своих» рассказал лидер коллектива Антон Салакаев. «Реальное время» «рассказывает, как создатели «Иры-рай-ру-риры» загадывают на будущее, не забывая о прошлом.

Юбилей основания группы на фоне юбилея КВН и распада страны

Два года назад «Реальное время» публиковало эксклюзивное интервью с Антоном Салакаевым и касалось оно нового места обитания «Волги-Волги», где, кстати, и собирались проводить «квартирники» группы, история которой тогда насчитывалась 22 годами. Так что стилистически нет никакой ошибки в том, что «Волга-Волга» планирует отмечать свое 25-летие именно в следующем году, да и администратор группы Павел Солдатов подтвердил, что отсчет следует вести не с какой-то абстрактной даты, а с «момента выпуска первого альбома группы под названием «Дудки выдумки» в 1997 году. Сейчас канун двадцатипятилетия, что мы и отмечаем в собравшейся компании».

Кстати, в общественной жизни Солдатова в этом году был еще один юбилей, поскольку татарстанский мини-футбол отметил 30-летие со дня проведения первого турнира. Павел Солдатов вписал свое имя и в это событие, став лучшим бомбардиром одного из турниров прошлого столетия.

Еще один совместный юбилей у «волжан-волжан» связан с КВН, которому — 60. Никто, включая нынешнего директора КВН РТ Евгения Курышева, так и не смог вспомнить, когда же через «Четырех татар» в международный клуб веселых и находчивых проникла группа обаятельных и поющих волжан?

— Этот вопрос логичнее задавать кому-то из первого состава «Четырех татар», — задумывается Курышев, который знаком более молодой публике как директор команды КВН «Сборная «Татнефти». — Скорее всего, вместе участвовали в одном из многочисленных тогда концертов, поскольку и те и те были очень востребованными, так и сдружились.

Но не важно — когда, важно — как. Группа влилась органично, став настолько важным элементом вечно молодой игры, что на праздновании 60-летия КВН операторы специально выхватили Антона Салакаева, сидящего в «Крокус Сити Холле». А создатели «Суперлиги на СТС» решили не задерживать с коллаборацией «Волги-Волги» и произвели ее уже на шестом выпуске нового юмористического шоу, и 6 декабря телезрители увидели, как Антон Салакаев и ВВ помогали выигрывать миллион рублей Алексею Кривене и команде КВН «Русская дорога».

Советский стол, как ответ шведскому

Кстати, Курышев поделился информацией, что «Сборная «Татнефти» сейчас нарасхват, одни члены группы выступают в Суперлиге за команду «Волга», другие в «Между нами шоу» на том же СТС, а Татарстан ждет новой плеяды веселых и группы находчивых, чтобы в очередной раз ринуться в соревновательно-развлекательную среду «Планеты КВН». И, может быть «та-даа», как выражается Вадим Галыгин в образе Вениамина Карловича Рубилова, команда из Татарстана наконец-то использует «Волгу-Волгу» либо в своем номере, либо в отбивках. Ну, слушайте, «Сборная Снежногорска» выводила парней на сцену большого КВН, «Раисы» и многие-многие другие кайфовали на отбивках ВВ, а ни сам Курышев не смог вспомнить, ни Салакаев не нашелся, пожалуй, единственный раз за весь вечер, чтобы ответить: когда обоюдная любовь и безмерное уважение «Волги-Волги» и «КВН РТ» нашли бы отображение в каком-либо юмористическо-музыкальном номере.

— Почему мы не выступали с татарской командой? Это к ним вопрос, не к нам. Мы никогда ни к одной из команд не напрашивались, то есть к нам обратились Снежногорск, «Русская дорога», еще, кстати, было много разных предложений, они не срастались, потому что занятость была или еще что-то. Как только кто-то из татарстанских команд предложит что-то сделать, не только в республике, но и где-то там на центральном телевидении, то мы с удовольствием.

Курышев пояснил, что «когда «Волгу-Волгу» попросили сыграть в номере «Сборной Снежногорска», Антон мне перезвонил, спросил: «Если мы будем нужны «Сборной «Татнефти», то готовы отказаться», поскольку в той игре мы соперничали».

Курышев поделился информацией, что «Сборная «Татнефти» сейчас нарасхват. Фото: vk.com/tatneft_team

Килька, сало, сырок «Дружба»: что еще народу нужно? Разве что бутылку кефира с полбатоном

Не понятно, были ли мысли у организаторов вечеринки отметить-помянуть еще и 30-летие распада СССР, во время которого как раз и вошли в жизнь тогдашней молодежи такие мероприятия, как квартирники. Но это напоминание о Союзе, как советский стол с набором продуктов более привычных 70—80-м годам — кильки в томате, сырка «Дружба», конфет «Раковая шейка» и сала — шокировал бы любого миллениала, выросшего на «Макдональдсе» и шведском столе.

Кстати, сам Салакаев отметил, что рождение группы пришлось на времена, когда Советский Союз доживал последние дни.

— Наши 25 лет они сомнительные, с того момента, как тогда еще ансамбль «НЗ» записал первый авторский альбом, и мы начали раздавать его на концертах. А по большому счету там за тридцатку переваливает, и страшно говорить вообще об этих цифрах. Тут присутствует известный тележурналист Дмитрий Второв, который учился вместе со мной в школе, на год помладше. Когда я уже очень увлекался музыкой, Дима занимался журналистикой, и один из самых первых своих сюжетов он снимал именно про нас. Сегодня он мне принес флэшку с этим интервью целиком. Это ноябрь 1991 года. В процессе празднования своего 25-летия мы оттуда какие-то кусочки будем брать, это очень интересно на самом деле.

Сам концерт перемежался, как и принято на «квартирниках», общением с благодарной в прямом смысле этого слова публикой. Солировал, опять же в прямом и переносном, Антон Салакаев.

— История о том, чтобы научиться хорошо петь — это, конечно, не ко мне. Я может быть и хотел бы попробовать, но силы воли у меня в этом плане вообще нет. Пару раз я пытался заниматься вокалом профессионально. Первый раз, поскольку преподаватель был такой очень серьезный, у меня просто не хватило мочи, честно говоря, когда на три занятия всего сходил, а потом концерты-концерты — и я забросил. Второй раз это было общение с одним хорошим преподавателем в Москве. Он послушал наше творчество в интернете, послушал меня и сказал: «Зачем тебе это нужно?».

Поскольку художественный руководитель камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов был в первых рядах слушателей живого концерта «Волги-Волги», журналисты тут же обратились к нему с уточнением, и он, собрав всю принципиальность, ответил: «Я согласен со вторым преподавателем».

Антон Салакаев: «Когда мы будем официально праздновать, надеюсь, будут все участники «Волги-Волги» за всю историю»

— Как мы будем отмечать Новый год? Года полтора назад в предновогоднюю и посленовогоднюю историю мы были шесть раз на центральных каналах. В этом году было очень много предложений, мы всем отказали (смеется), решив нигде не светиться. Мы занимаемся сейчас творчеством и даем концерты. Если где-то нас покажут, будет очень приятно.

С КВН у нас не взаимодействие, это дружба. В этом году мы снова приглашены компанией «Амик» в Сочи, это будет наше традиционное выступление для квнщиков, которые съезжаются на фестиваль, на днях должна быть одна из передач Суперлиги на СТС, где мы участвуем с командой «Русская дорога». Для нас это было просто смешно, потому что нас позвали сделать то, что мы обычно не делали.

Я бы очень хотел, честно говоря, чтобы весь этот год вы провели вместе с нами, чтобы атмосфера «Волги-Волги» в течение года накрывала вас разными активностями, потому что все, что мы приготовили, надеюсь, будет интересно. Мы решили не ждать конца года, когда у нас наберется целый альбом. Некоторые песни еще в процессе написания, некоторые в процессе аранжировки, некоторые еще даже не написаны, мы даже сами не знаем, что это будут за песни. Но, самое главное, — они точно будут. Мы решили делать все маленькими блоками-синглами, то есть каждые примерно 3 месяца в течение юбилейного года мы будем выпускать по три-четыре песни в свет. Фишкой этих маленьких синглов будут дуэты с артистами разного плана как с татарскими эстрадными певцами, так и с татарстанскими и не только рок-исполнителями.

Когда мы будем официально праздновать, надеюсь, будут все участники ансамбля «Волга-Волга» за всю историю. Они сделали для коллектива огромное количество добрых и хороших вещей. Очень бы хотелось, чтобы мы вместе с вами прошли этот год двадцатипятилетия. Хочется видеть ваши лица и чувствовать вас на концертах.

Андрей Кондратьев: «Мне кажется, что КВН и «Волга-Волга» были знакомы... всегда»

В громадье планов, которыми Антон Салакаев делился со сцены, перемежая их общением с публикой исполнением старых и новых композиций «Волги-Волги», можно захлебнуться, как в реке, давшей название группе. Тут и совместное выступление с другими коллективами, и выступление на Сочинском фестивале КВН, куда «Волгу-Волгу» пригласили уже в 11-й раз. А остальные активности группы раскиданы по временам года: летом 7-й фестиваль «Волги-Волги», в течение года записи синглов с Евгением «временным машинистом» Маргулисом, Сергеем «Серьгой» Галаниным, Салаватом абый Фатхутдиновым, белорусской группой «Леприконсы», крымской командой «Ундервуд», татарстанским коллективом «Мураками». Концертный тур «Волги-Волги» будет состоять из множества направлений: Москва, Питер, Екатеринбург, Альметьевск, конечно же родная Казань, и еще более десяти городов.

Но это мы заглянули в ближайшее будущее, а завершить хотим, оглянувшись в прошлое с Андреем Кондратьевым, ныне председателем центральной избирательной комиссии Татарстана. Он, кстати, тоже был в числе приглашенных гостей на юбилее КВН, будучи одним из отцов-основателей татарстанского клуба, и резюмировал свои впечатления сразу от двух торжественных мероприятий, прошедшего и стартующего.

— Наши большие друзья из группы «Волга-Волга» являются музой КВН, как во многом и клуб веселых и находчивых стал музой для «Волги-Волги». Я даже не могу сказать вам точной даты, когда произошло наше знакомство, по моему, мы были знакомы всегда, по творческой жизни мы идем вместе, и, я считаю, это является одним из залогов наших успехов. Несмотря на юбилеи с такими страшными цифрами, как, например, 60 лет КВН, это движение вечно молодо, как молод президент нашего клуба Александр Васильевич Масляков, молодо движение КВН Татарстана, которому 30 лет, и мы скоро также совместно отметим эту дату.

Джаудат Абдуллин, Эмиль Зиянгиров