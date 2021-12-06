«Рубин» оступился в Нижнем Новгороде: явная нехватка крайних защитников, а лидером стал Дрейер

Плюс возвращение Деспота в строй

В чемпионате России по футболу стартовал второй круг и казанский “Рубин” продолжает борьбу за попадание в верхнюю восьмерку. Подопечные Леонида Слуцкого располагаются на десятой позиции и в очередном туре РПЛ сошлись в “волжском дерби” с командой «Нижний Новгород». После неожиданно уверенного старта подопечные Александра Кержакова сдали позиции и уже находятся в зоне стыковых матчей за право остаться в элитном российском дивизионе, поэтому любой матч для команды из Нижнего Новгорода на вес золота, особенно против по-прежнему проблемного «Рубина». Дрейер становится лидером Рубина? Как проявил себя Хвича? Ответы на эти и другие вопросы — в материале “Реального времени”.

Проблемы в обороне никуда не делись. «Рубину» нужны крайние защитники

Уже по ходу первого тайма у казанской команды возникли большие проблемы. “Нижний Новгород” за первые 45 минут сумел отличиться дважды, оба раза выходя вперед. «Рубин» же был вынужден весь тайм безуспешно атаковать, по статистике казанцы были сильно впереди, но в плане реализации уступили своему сопернику.

Многократно говорилось о проблемах “Рубина” в обороне, но раньше в первую очередь разговор шел о паре центральных защитников, особенно после прихода в команду Тальби. Сейчас же раскрылась проблемная зона на флангах защиты. Да, слева у казанцев есть Илья Самошников игрок сборной России, но повреждение выбило его из обоймы команды и сейчас на его позиции действует Александр Зуев. А вот на правом фланге Георгий Зотов уже не в первый раз совершает результативную ошибку. Особенно это бросилось в глаза в эпизоде со вторым голом “Нижнего Новгорода”, когда из зоны Зотова игрок «Нижнего Новгорода» сумел пробить дважды без сопротивления.

Калинскому никто не помешал оформить дубль уже в первые 45 минут. Игрок “Нижнего” раз за разом тревожил правого защитника Рубина, и Зотов далеко не всегда справлялся со своими прямыми обязанностями в обороне. 31-летний игрок, либо в силу возраста, либо в силу класса не всегда способен стабильно закрывать свой фланг как это делает его визави Самошников на противоположной бровке. Возможно, казанскому клубу в зимнее трансферное окно придётся обратить внимание на доступных игроков на эту позицию, поскольку пока, как кажется, именно зона флангового защитника выделяется со знаком минус. Да, есть Владислав Игнатьев, ветеран российского футбола, но ему ещё больше лет, и он уже ещё точно не в состоянии весь сезон быть основным защитником, в команде он во многом в роли опытного дядьки, а реальную пользу на длинной дистанции от него получить сложно. В этой связи и напрашивается новое приобретение, возможен вариант как с россиянином, так и с иностранцем.

Грузинский полузащитник провёл очередную блеклую игру и был заменён уже в перерыве

Кварацхелию заменили уже в перерыве. Грузин снова не в форме?

Помимо проблем в обороне «Рубин» также не сильно блистал и в атаке. Казанцы хоть и больше били по воротам, естественно, больше владели мячом, но большого количества опасных моментов от «Рубина» не было все 90 минут. Красивой и главное результативной игры ждут именно от Хвичи, однако грузинский полузащитник провёл очередную блеклую игру и был заменён уже в перерыве. Хвича явно не был доволен заменой, но решение уже было принято. На послематчевой пресс-конференции Леонид Слуцкий сказал: “Я не знаю доволен или недоволен, но его действия на футбольном поле предполагали замену ещё перерыве”.

Вместо него на поле появился Бакаев, но выглядел он не сильно опаснее. Грузин в последнее время явно не и форме и матч за “Рубин” это подтверждают. Ранее даже при блеклой игре Леонид Слуцкий оставлял одного из своих лидеров на поле, но замена, ещё настолько раняя, говорит о многом.

Деспот вернулся на поле, заменив Онугху уже после перерыва. Кажется, место основного форварда не обсуждается

Из позитивного в игре с “Нижним Новгородом” можно отметить возвращение на поле Деспота. Серб появился на поле во втором тайме и за отведённое ему время не сумел отличиться результативным действием, но при этом был достаточно опасен. Особенно в концовке, когда «Рубин» пошел в навал, чтобы отыграться. Забросы на сербского нападающего стали одним из главных орудий атаки Рубина. Да, забить не получилось, но это, в первую очередь, связано со слабой игрой всего «Рубина» плюс отличная оборона от «Нижнего Новгорода».

Серб появился на поле во втором тайме и за отведённое ему время не сумел отличиться результативным действием

Но видя, как Деспот играет после такого долгого перерыва, можно рассчитывать на то, что он наберет форму крайне быстро и уже на сборах и далее весенней части чемпионата сумеет выйти на свой уровень. И это плохой знак для нападающего, который заменял Деспота все его время отсутствия, а именно для Германа Онугхи. Российский нападающий изо всех сил старался проявить себя и иногда у него это даже неплохо получалось, но очевидно, что как только Деспотович вернулся на поле, то позиция основного нападающего закрепляется за ним. Если даже после такой долгой травмы Слуцкий не смог держать его на скамейке запасных дольше 45 минут, это говорит о том, что в следующем матче серб явно выйдет в стартовом составе, а Герман сядет на скамейку.

Дрейер превращается в главную голевую силу «Рубина». У датчанина уже семь голов в чемпионате

Пожалуй, единственным светлым пятном в этом поражении “Рубина” является датчанин Дрейер. Полузащитник казанцев отметился забитым мячом, который стал для него седьмым в 11 матчах за клуб, что является лучшим показателем в команде на текущий момент. И это при том, что датчанин выступает за «Рубин» только с сентября.

Напомним, что уже в дебютной игре с Уралом Дрейер оформил хет-трик, и пока это самое выделяющаяся покупка «Рубина» в летнее трансферное окно. Понятно, что он покупался под еврокубки, в который “Рубин” отчаянно пытался попасть, но поражение от польской команды “Ракув” не позволила казанцам выступить в розыгрыше Лиги Конференций. Да и результаты текущего чемпионата пока не позволяют “Рубину” претендовать на высокие позиции, но если датчанин продолжит так играть, то сохранить его будет одной из важнейших задач клуба на следующий сезон. Он уже вызывается в национальную команду Дании, которая сейчас является чуть ли не самой перспективной сборной в Европе, так что иметь такого футболиста в своем составе большая удача. И Леонид Слуцкий точно будет просить руководство сохранить датчанина в команде. Но сделать это будет крайне сложно, особенно если Дрейер продолжит выступать так как он это делает сейчас.

Леонид Слуцкий точно будет просить руководство сохранить датчанина в команде

У “Рубина” остался лишь один матч перед зимним перерывом. А дальше — работа над ошибками

Процент владения во втором тайме: 82 процента на 18 в пользу “Рубина”. Но при этом итоговый счет на табло 2:1 в пользу хозяев, а именно “Нижнего Новгорода”, которые набирают три очка и поднимаются на 13-е место. Казанцы же располагаются на 10-й позиции после 17 туров, что является достаточно низким показателем, особенно учитывая старт нынешнего сезона. “Рубин” растерял свою игру и к зимнему перерыву особо не прибавил. В 2021 году у «Рубина» остался один единственный матч против самарских Крыльев Советов, который состоится 11 декабря на “Ак Барс арене”.

Ну а далее у команды, да и у всех представителей лиги, наступает зимний перерыв, который продлится до конца февраля. У Леонида Слуцкого будет достаточно много времени для того, чтобы изучить все ошибки и недочеты, которые он его игроки допустили по уходу первой части чемпионата. И уже на сборах начать нарабатывать игровые связи и готовится к решающему рывку. Времени более чем достаточно, но при этом сразу же после возобновление чемпионата казанцам предстоит сложнейший экзамен — 26 февраля “Рубин” сыграет С “Зенитом” в Санкт Петербурге.

Игорь Белоногов, фото rubin-kazan.ru