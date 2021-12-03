Как заработать на инвестициях в 2022 году: бесплатный вебинар от Ак Барс Финанс
7 декабря компания Ак Барс Финанс проводит обучающий вебинар, который идеально подходит и тем, кто решил стать инвестором, но не знает с чего начать, и тем, кто уже имеет опыт инвестирования на фондовом рынке. Участвовать в вебинаре могут не только клиенты Ак Барс Финанс, но и все желающие — абсолютно бесплатно.
Текущая ситуация на рынке, мировые тенденции и положение дел в России сигнализируют: использование только классических вкладов в банках или вложения в недвижимость существенно ограничивают ваши возможности в получении дополнительного дохода. Пора серьезно присмотреться к альтернативным вариантам сохранения и приумножения денег. В случае со вкладами велик риск не обогнать инфляцию, а при покупке недвижимости должна быть большая стартовая сумма. Инвестиции на фондовом рынке как раз и стали такой альтернативой — вложения могут принести ощутимую прибыль даже начинающим инвесторам, «порог входа» достаточно низкий, а консультации специалистов Ак Барс Финанс дают возможность сделать правильный выбор. То, что «это работает», подтверждают тысячи успешных кейсов клиентов Ак Барс Финанс. На вебинаре все слушатели узнают о том, «как это работает»: подробный разбор ситуации на рынке, анализ секторов и конкретных активов, а также перспективы инвестиций в наступающем 2022 году.
Темы вебинара:
- Примеры инвестиционных портфелей с разными уровнями риска;
- Как создать инвестиционный портфель на 100 000 рублей;
- Что делать частному инвестору в сложившейся ситуации на фондовом рынке;
- Самые актуальные идеи на фондовом рынке в 2022 году;
- Разбор самых перспективных эмитентов.
Если у вас есть вопросы на тему инвестиций — вы получите на них ответы: отдельным блоком в конце вебинара разберем все интересующие участников моменты.
Участвовать в вебинаре, который начнется 7 декабря в 19.00, могут все желающие, зарегистрировавшиеся на сайте.
Справка
Подробнее по ссылке akbf.ru или по телефону 8 (800) 200-53-02,
Москва, Одесская, д. 2, корпус C, этаж 16.
АО ИК «АК БАРС Финанс»
Возрастное ограничение 16+
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