Как заработать на инвестициях в 2022 году: бесплатный вебинар от Ак Барс Финанс

7 декабря компания Ак Барс Финанс проводит обучающий вебинар, который идеально подходит и тем, кто решил стать инвестором, но не знает с чего начать, и тем, кто уже имеет опыт инвестирования на фондовом рынке. Участвовать в вебинаре могут не только клиенты Ак Барс Финанс, но и все желающие — абсолютно бесплатно.

Текущая ситуация на рынке, мировые тенденции и положение дел в России сигнализируют: использование только классических вкладов в банках или вложения в недвижимость существенно ограничивают ваши возможности в получении дополнительного дохода. Пора серьезно присмотреться к альтернативным вариантам сохранения и приумножения денег. В случае со вкладами велик риск не обогнать инфляцию, а при покупке недвижимости должна быть большая стартовая сумма. Инвестиции на фондовом рынке как раз и стали такой альтернативой — вложения могут принести ощутимую прибыль даже начинающим инвесторам, «порог входа» достаточно низкий, а консультации специалистов Ак Барс Финанс дают возможность сделать правильный выбор. То, что «это работает», подтверждают тысячи успешных кейсов клиентов Ак Барс Финанс. На вебинаре все слушатели узнают о том, «как это работает»: подробный разбор ситуации на рынке, анализ секторов и конкретных активов, а также перспективы инвестиций в наступающем 2022 году.



Темы вебинара:

Примеры инвестиционных портфелей с разными уровнями риска;

Как создать инвестиционный портфель на 100 000 рублей;

Что делать частному инвестору в сложившейся ситуации на фондовом рынке;

Самые актуальные идеи на фондовом рынке в 2022 году;

Разбор самых перспективных эмитентов.

Если у вас есть вопросы на тему инвестиций — вы получите на них ответы: отдельным блоком в конце вебинара разберем все интересующие участников моменты.

Вести вебинар будет специалист Ак Барс Финанс — инвестиционный советник Алексей Черемисин (экономист по специальности «Мировая экономика»; имеет сертификат ФСФР 1.0 ·CFA Level 2 candidate).

Участвовать в вебинаре, который начнется 7 декабря в 19.00, могут все желающие, зарегистрировавшиеся на сайте.

