«Рубин» вернет должок «Нижнему Новгороду», а «Спартак» возьмет долгожданные три очка

Какие сюрпризы нам стоит ждать от 17 тура РПЛ?

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Предпоследний тур РПЛ стартует сегодня и на первый взгляд может показаться будничным и неинтересным с точки зрения каких-то интриг. Однако не стоит забывать, что на следующей неделе пройдет заключительный групповой этап еврокубков для наших клубов. А это значит, что по итогам 17 тура мы будем делать первые выводы, в каком составе и в каких кондициях российские команды будут подходить к ЛЧ и ЛЕ. Сможет ли «Спартак», наконец, прервать свою чудовищную серию игр без побед в местном чемпионате, чем «Ростов» попробует удивить «Зенит» в предстоящем туре, возьмет ли «Рубин» реванш у «Нижнего Новгорода» за досадное поражение в Казани? Спортивная редакция «Реального времени» продолжает свою традиционную рубрику прогнозов и разбирается во всех интригах предстоящего тура. Подробнее — в нашем новом материале.

«Спартак» выиграет «Ахмат», чтобы не играть против «Легии» с головной болью

Символично, но «Ахмат» — именно та команда, у которой «Спартак» последний раз выигрывал в РПЛ. А было это давным-давно, 3 октября. Москвичи уже на протяжении 6 туров не могут взять три очка в национальном чемпионате. Парадоксальным образом это ложится на весьма неплохое выступление «Спартака» в ЛЕ. Последний матч с «Уфой» показал, что москвичи по-прежнему имеют большие проблемы в игре в обороне.

«Спартак» пропускает стабильно, как минимум, по одному мячу, начиная с октябрьского матча против «Динамо». Вероятно, и против «Ахмата» московский клуб не сможет удержать ворота на замке и один гол все же пропустит. Но родные трибуны и поддержка болельщиков сделают свое дело. «Спартак» выйдет на игру очень мотивированным. Впереди важнейшая игра с «Легией», в которой решится — выйдет ли московская команда в плей-офф ЛЕ. Поэтому, чтобы перед матчем против поляков обезопасить себя от посторонних мыслей по поводу провального выступления в РПЛ, игрокам и Рую Витории нужно обязательно одолеть «Ахмат». Иначе можно сильно перегореть перед еврокубками от давления болельщиков.

Прогноз «Реального времени»:



«Спартак» скорее всего пропустит, тем более что атака «Ахмата» во главе с Беришей, Уткиным и Конате добротно себя показывает в этом сезоне. Однако спортивная злость москвичей и их умение обыгрывать грозненскую команду все-таки возьмут верх над подопечными Андрея Талалаева. Итоговый счет: 2-1 в пользу «Спартака».





«Спартак» выйдет на игру очень мотивированным. Фото spartak.com

«Зенит» обыграет «Ростов», но, как минимум, разок точно пропустит

Питерцы настроены, как всегда, решительно взять первое место в РПЛ, поэтому на зимнюю паузу постараются уйти с запасом в шесть очков. «Зенит» демонстрирует очень уверенную игру в чемпионате, чего не скажешь о выступлении в Лиге чемпионов. Больше всех забивает и меньше всех пропускает.

Если взять первую десятку игроков из гонки бомбардиров, мы увидим там целых трех представителей «Зенита» (Дзюба — 10 мячей, Азмун — 7 мячей, Ерохин — 6 мячей). К тому же и Малком с Клаудиньо все также продолжают наводить ужас на защитников своих соперников.

В этом плане «Ростов» не может похвастаться такой стабильностью. Подопечные Виталия Кафанова сейчас играют так, будто сидят на детских качелях: то вверх, то вниз. Феерично обыграв не так давно «Рубин» со счетом 5-1, «Ростов» сначала не смог одолеть «Уфу» (2-2), а потом проиграл «Ахмату» (2-0). Ростовчане играют задорно и часто неоправданно открываются, поэтому и пропускают так много (29 мячей — это второй результат после тульского «Арсенала», у которого 32 мяча). Если позволить им играть в атаку, как это сделал «Рубин» или «Арсенал», пропустившие пять и четыре мяча соответственно, ростовчане будут этим непременно пользоваться. Но, думается, вряд ли питерцы будут допускать в обороне так много ошибок.

Прогноз «Реального времени»:



«Зенит» будет играть 100% первым номером и забьет точно 2-3 мяча. У ростовчан тоже будут моменты при контратаках, поэтому вполне возможно без гола они тоже не уйдут, но ошибки в защите им, к сожалению, не позволят удержать на «Газпром-арене» даже ничьи. Итоговый счет: 3-1 в пользу «Зенита».

«Зенит» демонстрирует очень уверенную игру в чемпионате, чего не скажешь о выступлении в Лиге чемпионов. Фото fc-zenit.ru

«Рубин» возьмет три очка в Нижнем Новгороде

Матч первого круга между этими командами в Казани завершился минимальной победой новгородцев со счетом 0-1. Как и в ситуации со «Спартаком», эта победа с начала октября пока является последней для подопечных Александра Кержакова в чемпионате. В этом плане у казанцев дела получше: победа над «Сочи» в позапрошлом туре (1-2) вернула оптимизм игрокам «Рубина».

Однако на прошлых выходных у казанцев было мало приятного, так как, ведя по ходу матча с «Динамо» 2-1, «Рубин» не смог удержать победу и проиграл 2-3. В целом, команда Слуцкого пока не может похвастаться стабильным состоянием из-за огромной череды травм. В последнем матче, к примеру, довольно жуткую травму (перелом лодыжки) получил Михаил Костюков. По-прежнему у казанцев в лазарете Самошников, Деспотович, Владислав Игнатьев. Да, травмы — это головная боль Слуцкого сейчас, но даже с кадровыми проблемами можно и нужно играть против «Нижнего Новгорода».

Прогноз «Реального времени»:



В последних двух играх новгородцы пропустили 8 мячей: три от «Ахмата» и пять от «Зенита». Закономерно, что «Рубин» будет атаковать много и постарается забить, как минимум, два раза. Помимо всего прочего и в защите казанцы сыграют организованно и не допустят каких-то фатальных ошибок. Допускаем игру на ноль от обороны «Рубина» и лично Юрия Дюпина. Итоговый счет: 2-0 в пользу «Рубина».