Бизнес-аккаунт дня: казанский магазин медалей, кубков и наград

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 206-я

На рынке наградной атрибутики казанская компания «Золотой город» работает с 2010 года. Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Все для победителей

Казанская компания «Золотой город» более 10 лет изготавливает медали, кубки, дипломы, памятные значки и другие награды для всевозможных конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, которые проводятся в Татарстане и России.

Награды создают не только из традиционного металла, но и из пластика и дерева. Например, изделия местных мастеров стали трофеями для победителей республиканской «Студенческой весны», лидеров гонки Timerman и многих других соревнований и конкурсов.

Сегодня аналитический разбор и советы по развитию аккаунта наградной мастерской дает Олег Кашин — сооснователь агентства «Кружок», в сфере деятельности которого — графический и motion-дизайн, SMM, интернет-реклама.

Задача «Био» — убедить клиента в том, что он зашел в нужный ему аккаунт

В погоне за продажами в интернете предприниматели часто делают одну и ту же ошибку в социальных сетях. Они почему-то думают, что их бизнес — это в первую очередь их продукция или услуга. А лучший способ продать — постоянно показывать только товар.

Аккаунт @zolotoygorod_kazan_kubok_medal очень хорошо иллюстрирует эту ошибку. Но давайте сверху вниз. Ник профиля не очень хороший по нескольким причинам. Во-первых, он очень длинный. Из-за этого ник тяжело прочитать, осмыслить и запомнить.

Во-вторых, он делает внешний вид аккаунта отталкивающим и неаккуратным. Будет лучше все же укоротить ник, тем более что он никак не помогает в продвижении.

А вот помогает в продвижении имя профиля, которое участвует в поисковой индексации внутри Instagram. Сейчас это «кубки медали награды». В целом имя правильное, но сюда просится привязка к гео — нужно добавить «Казань», чтобы аккаунт находили люди из города, где и работает бизнес.

«Био» профиля — это возможность бренда раскрыть свое УТП (уникальное торговое предложение), завлечь потенциального клиента и предложить что-то особенное. Сейчас «Био», конечно, никуда не годится, так как просто не несет в себе продающей информации: «ЗОЛОТОЙ ГОРОД Казань, награждаем с 2010г.».

В «Био» ограничено количество слов, поэтому важно подбирать их с особым трепетом. Напомню, что задача стоит убедить потенциального клиента, что он зашел в нужный аккаунт. Поэтому не нужно писать здесь название бренда, оно либо уже было в нике, либо в имени профиля. Привязка к гео, если она нужна, должна быть в нике и имени профиля. Остается только «награждаем», что придает бизнесу особенности.

Я советую написать:

перечень изготавливаемой продукции,

реальное УТП,

значимое число, например количество изготовленной продукции или престижный конкурс, для которого компания сделала награду.

Ссылка в аккаунте ведет в WhatsАpp. Никогда не понимал любви к этому мессенджеру — по сути удлиняете путь клиента по воронке продаж на одно действие. Если человек захочет, то он напишет в директ, зачем ему переходить туда, где уже есть такой же функционал?

Для бюджетных проектов могу посоветовать Taplink — простой сервис, на котором можно добавить возможные каналы связи, дополнительные прогревающие инструменты и FB Pixel. Это код, который устанавливается на сайт и очень помогает таргетологу находить клиентов для бизнеса.

Контент должен вызывать интерес у аудитории соцсети

Хайлайтсы. Закрепленные истории очень нужны для прогрева и информирования потенциальных клиентов. Их не нужно делать слишком много, потому что иначе они не будут помещаться все на главном экране, а листать их вряд ли кто-то будет.

С этим в аккаунте все нормально, но есть другая проблема — лишние рубрики. Две одинаковые рубрики «Процесс» и две «Награждение». Вторую рубрику можно поместить в отзывы, это по сути они и есть, а весь процесс изготовления прекрасно бы поместились в одну обложку. А вот чего не хватает, так это цен и перечня изготавливаемой продукции.

Самая большая проблема в аккаунте — это контент. Он скучный, потому что всегда про одно и то же — про продукцию. Тексты неинтересно читать, ведь там всегда будет про то, что компания изготавливает различные награды. И другого контента в аккаунте нет.



Аккаунту явно не хватает контент-плана и рубрикатора, который бы затрагивал минимум 3 темы: продающий контент, информационный и развлекательный. Важно вызывать интерес у подписчиков, делать публикации, которые бы закрывали «боли» клиентов, быть человечнее.

Вторая проблема с контентом — частота постинга. Каждый день — это слишком много. 9—12 публикаций в месяц вполне достаточно. Такое количество вполне можно продумать заранее, написать хороший текст, подобрать к нему визуал. Напомню, что визуал — это вообще основное, что должно быть качественным и интересным в Instagram-аккаунте. Потому что люди в этой соцсети потребляют в первую очередь картинку, а не текст.