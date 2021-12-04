Видеоопрос: «Какую продолжительность новогодних каникул вы считаете оптимальной?»
Правительство России утвердило, что новогодние каникулы продлятся десять дней, с 31 декабря по 9 января. Однако среднестатистический россиянин считает оптимальной продолжительностью выходных семь дней, говорится в результатах исследования Superjob. От одного до трех дней готовы отдыхать 16% респондентов. А 6% опрошенных признались, что готовы вообще не отдыхать после Нового года.
— А вы какую продолжительность новогодних каникул считаете оптимальной? Уже есть планы на Новый год? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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