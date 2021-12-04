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Видеоопрос: «Какую продолжительность новогодних каникул вы считаете оптимальной?»

00:00, 04.12.2021
Видеоопрос: «Какую продолжительность новогодних каникул вы считаете оптимальной?»
Фото: realnoevremya.ru

Правительство России утвердило, что новогодние каникулы продлятся десять дней, с 31 декабря по 9 января. Однако среднестатистический россиянин считает оптимальной продолжительностью выходных семь дней, говорится в результатах исследования Superjob. От одного до трех дней готовы отдыхать 16% респондентов. А 6% опрошенных признались, что готовы вообще не отдыхать после Нового года.

— А вы какую продолжительность новогодних каникул считаете оптимальной? Уже есть планы на Новый год? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
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