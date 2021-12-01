Универсиаду в Швейцарии отменили, а мы на нее так рассчитывали

Среди кандидатов было пять татарстанских и трое башкирских хоккеистов

В понедельник на тренировочной базе в Новогорске стартовал и тут же закончился подготовительный сбор мужской студенческой сборной России, которая готовится к участию на международной зимней Универсиаде. В тот же день было объявлено, что перенесенные старты отменят. Подробности — в материале «Реального времени».

Перенесли первый «совместный» проект Матыцина

Уже во второй раз за текущее десятилетие Зимняя всемирная Универсиада переносилась с начала года на конец. Так же было в 2013 году, когда страна-организатор Словения оказалась не способна принять соревнования, после того, как у нее сменилось политическое руководство, которое отказалось от обязательств, взятых предыдущим. Сейчас же проблема стояла еще более глобально, поскольку в дело вмешалась пандемия, и затронула уже обе Универсиады.

Летнюю в Китае пришлось переносить на следующий год, чтобы ее проведение не накладывалось на главный старт четырехлетия — Олимпиаду, а зимнюю планировали провести за два месяца до олимпийских стартов, дав возможность лишний раз проверить свои силы потенциальным олимпийцам. Но новый штамм коронавируса рассудил иначе.



Причем, сейчас Универсиада важна для России и с той точки зрения, что во главе ее соорганизатора ФИСУ стоит Олег Матыцин, который с января нынешнего года возглавляет министерство спорта России. С марта его деятельность президента ФИСУ приостановлена из-за санкций ВАДА, и это не совсем понятно. Буквально, 27 ноября россиянина Алишера Усманова без проблем переизбрали на пост президента Международной федерации фехтования, которой он руководит с 2008 года. И никого в мире не смущает, что Алишер Бурханович — россиянин.

Как бы то ни было, а обязанности главы Международного студенческого союза исполняет швейцарец Леонц Эдер, но влияние России на ФИСУ остается достаточно большим. В том числе и по этой причине объясняется внимание к Универсиаде, даже накануне Пекина-2022.

Олег Матыцин. Фото: Ринат Назметдинов

Особенно это касается женской сборной России по хоккею. Если у мужчин напряженные графики чемпионатов КХЛ и ВХЛ, на носу молодежный чемпионат мира, а в декабре будет традиционный Кубок Первого канала то календарь стартов у девушек гораздо менее загружен. Поэтому в числе кандидатов в студенческую сборную практически те же игроки, которые рассматриваются в число участниц олимпийского старта в Пекине. Из числа тех хоккеисток, которые участвовали в конце лета в чемпионате мира, перенесенного с мая на август, сейчас значились голкипер, пять защитниц, десять нападающих. Среди них воспитанницы татарстанского хоккея Лиана Ганеева и Фануза Кадирова («Динамо-Нева», Санкт-Петербург), а также Ландыш Фаляхова (СКИФ, Нижний Новгород). Плюс хоккеистки уфимской «Агидели» Мария Баталова, Вероника Коржакова, Илона Маркова и Елизавета Роднова.

Вспомним-помянем Родченкова

Любопытно, что помимо них в списке кандидаток на Универсиаду значилась и Анна Шохина, которая была с шестью подругами по сборной страны на Олимпиаде в Сочи, после чего попала в печально знаменитый «список Родченкова». На Олимпиаде-2014 она дебютировала еще до достижения 17-летнего возраста, после чего поступила учиться, и последовательно выиграла три золотые медали на Универсиадах 2015, 2017, 2019 годов.

Любопытно звучит ее комментарий в адрес решения МОК: «Меня не отстранили, потому, что не нашли к чему докопаться». Можно напомнить, кстати, что за год до Олимпиады женская сборная России впервые в своей истории стала бронзовым призером чемпионата мира, стартуя в канадской Оттаве, а через год опустилась на домашней Олимпиаде на шестое место. При этом, семеро хоккеисток того состава, по словам Родченкова, принимали допинг, такая вот логика.

Главный тренер сборной Евгений Бобарико, воспитанник горьковского, ныне нижегородского «Торпедо», сменивший летом 2019 года на посту главного тренера национальной сборной Алексея Чистякова. Бобарико до этого работал с молодежкой, поэтому сборницы ему хорошо знакомы, как и члены тренерского штаба.

Следует отметить, что Федерация хоккея сработала достаточно оперативно со списками кандидатов на участие в студенческой Олимпиаде. Дело в том, что регламент Универсиад предполагает участие спортсменов, либо тех, кто не более года назад закончил учебу. Именно этим условиям не удовлетворял, кстати, танцевальный дуэт Елены Ильиных и Руслана Жиганшина, из-за чего спортсмены в самый последний момент были заменены и не участвовали на Универсиаде 2017 года в Казахстане.

Вот и сейчас тренерам предстоит просмотреть кандидатов в сборную, а администраторам проверить их зачетки. Правда, и здесь остаются небольшие вопросы. Дело в том, что один из членов тренерского штаба Александр Кофанов указан, как тренер по физической подготовке как студенческой, так и юниорской сборной страны, которая в эти же дни готовится стартовать на Юношеском олимпийском фестивале в Финляндии. Кстати, ее теперь тоже отменят?



Евгений Бобарико. Фото: fhr.ru

«Татары» и «башкиры» в сборной России

Касаемо предполагаемого состава кандидатов в состав мужской хоккейной сборной, можно отметить, что впервые за долгое время это была сборная страны, а не одного клуба, как это часто случалось. В 2009 и 2011 годах Татарстан формировал сборные страны на базе команд Казани, Альметьевска и Нижнекамска. В 2013 году сборную тренировал экс-казанец Ильнур Гизатуллин, который работал в Волжске, и сформировал команду на основе игроков местной «Ариады» и тольяттинской «Лады».

В 2017 году состав был сформирован на основе тверской команды ТХК, откуда пригласили восьмеро хоккеистов. В 2019 году Универсиада проходила в Красноярске, и сборная была составлена на базе питерских команд, когда восемь хоккеистов представляли местные СКА, «Динамо» и «СКА-Нева», плюс пятерка из красноярского «Сокола». Любопытно, что главным тренером обеих студенческих сборных был Владислав Хромых, в 2017 году работавший в Твери, а в 2019-м в Красноярске. Кстати, Владислав Анатольевич известен тем, что воспитал дочь-фигуристку Майю Хромых. Сейчас Хромых-старший работает в Барнауле, откуда, само собой, никого нельзя было позвать в сборную.



В числе кандидатов в сборную были Иван Сушинский, однофамилец знаменитого хоккеиста, выступающий за «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы. В этом городе Свердловской области ранее культивировался футбол, а с недавних пор там больше в почете хоккей, включая женский, есть команда СКСО. Правда, мужская переехала из башкирского города Учалы. Наконец, еще два кандидата в сборную Михаил Шалагин и Кирилл Меляков защищают цвета команды АКМ из Тульской области. Это воспитанник ярославского хоккея, сын известного в прошлом местного игрока Игоря Мелякова.

Татарстанские воспитанники Данил Гизатуллин и Радель Фазлеев — это еще два наследника хоккейных династий. Данил сын уже упомянутого Ильнура Гизатуллина, который сейчас руководит альметьевским «Нефтяником». А Радель — сын его партнера по СК им. Урицкого Равиля Фазлеева. Радель Фазлеев — самый титулованный игрок студенческой сборной, ранее выступавший за юниорскую команду России, и бывший серебряным призером молодежного чемпионата мира 2016 года.

Хотя самым востребованным сейчас является, пожалуй, Кирилл Крутов из «Барса», которого нынешней осенью вызывали в состав олимпийской сборной России. Плюс его партнеры по «Барсу» Артур Ахтямов и Марк Янчевский, воспитанник «Ак Барса» Максим Баин, защищающий сейчас цвета новокузнецкого «Металлурга». Еще три игрока представляют башкирский хоккей Сергей Варлов, Владислав Лукин и Даниил Скориков, защищающий цвета нефтекамского «Тороса».

Владислав Хромых. Фото: fhr.ru

Также любопытными игроками сборной, которая из студенческой превратилась в виртуальную, можно назвать призера юношеской Олимпиады и юниорского чемпионата мира Богдана Жилякова, участника МЧМ Владислава Шевченко, уроженца Эстонии Даниила Огирчука, воспитанника «Салавата Юлаева» Павла Шена, бронзового призера молодежного чемпионата мира. Сейчас он числится в «Сочи», который командировал его в аффилированный с этим клубом «Ростов».



По идее тренер команды уровня ВХЛ и должен был бы возглавить студенческую сборную, например, тот же Гизатуллин. Помимо сына, Фазлеева, он тренировал и хорошо знает еще одного кандидата в сборную Ивана Воробьева, выступающего сейчас за «Ладу». Плюс практически весь состав кандидатов, поскольку большинство из них играет в ВХЛ. Но, возможно, перенос турнира с февраля на декабрь, и привел к тому, что наставники команд вышки сейчас не могли отвлекаться от работы в своих командах.



Необходимо также напомнить о других татарстанских кандидатах для участия в Универсиаде. Сразу восемь спортсменов представляют индивидуальные виды. Самая большая группа — это лыжники Сергей Ардашев, Виктор Иванов, Ярослав Рыбочкин, Виктор Семенов, Егор Трефилов, а также Христина Мацокина и Виктория Трошина. Пусть Универсиада уже не состоится в 2021 году, но этот список дает понимание о том, какой зимний вид спорта успешно развивается в республике.



Джаудат Абдуллин