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Кто самый сильный на селе?

12:40, 27.11.2021

В Казани проходит финал Всероссийского турнира по силовому экстриму среди сельского населения

Кто самый сильный на селе?
Фото: ruc.su

Сегодня в Казани проходит финал Всероссийского турнира по силовому экстриму среди сельского населения «Самый сильный на селе». Участниками состязаний стали более полутора тысяч сельчан из 31 субъекта РФ. В полуфинал прошли 160 спортсменов, лучшие из них сегодня встречаются в финале. В программе соревнований — подъем снарядов и мешков с отягощением, кантовка покрышек, ручная буксировка сельхозтехники, «фермерская прогулка» (перенос тяжестей на скорость) и многое другое.

Видео: Камиль Исмаилов
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