Кто самый сильный на селе?
В Казани проходит финал Всероссийского турнира по силовому экстриму среди сельского населения
Сегодня в Казани проходит финал Всероссийского турнира по силовому экстриму среди сельского населения «Самый сильный на селе». Участниками состязаний стали более полутора тысяч сельчан из 31 субъекта РФ. В полуфинал прошли 160 спортсменов, лучшие из них сегодня встречаются в финале. В программе соревнований — подъем снарядов и мешков с отягощением, кантовка покрышек, ручная буксировка сельхозтехники, «фермерская прогулка» (перенос тяжестей на скорость) и многое другое.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым