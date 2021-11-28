Цитаты недели: Бастрыкин — об отмене ЕГЭ, Песков — о проверке QR-кодов в транспорте Татарстана

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

Об указании в СМИ национальности всех преступников

Ваша показная «свобода слова» распространяется, только если в деле замешаны кавказцы: чеченцы, ингуши, дагестанцы. Я ни в коем случае не пытаюсь выгородить кого-то. Если виновен, нужно наказать по закону! Однако если все дружно считают, что называть национальность необходимо, давайте честно, без оправданий или отговорок называть каждого. Покажите в этом случае вашу пресловутую свободу слова. За последние дни я ни разу не услышал и не прочитал ни одного внятного, аргументированного, взвешенного и убедительного комментария против этого законопроекта, отвечающего своим содержанием принципам национальной политики Российской Федерации. Звучат какие-то неуместные отсылки на свободу слова, цензуру, на некое вырванное из общей массы узкое общественное мнение, просьбы не учить их работать. Хотите абсолютнейшую свободу слова? Вперед! С завтрашнего дня называйте всех — русский, башкир, казак, татарин, еврей, удмурт, бурят, якут... — всех без исключения! Заодно узнаем, кто больше всех преступает закон.

Так дискуссию вокруг законопроекта чеченских депутатов о запрете СМИ упоминать национальность преступника прокомментировал глава региона Рамзан Кадыров. Он предложил указывать в материалах национальность всех преступников и обвинил нескольких журналистов и политиков в ангажированной и согласованной позиции по этому вопросу: «Соловьев, Попов, Шевченко, Дризе, Меркачева, Затулин, Миронов, вы бы хоть паузу выдержали, чтобы ваше мнение выглядело более естественно. Но каждый из вас решил угодить общему куратору и высказаться как можно быстрее».



О начале проверок QR-кодов в транспорте Татарстана

В данном случае этот регион использует те особые полномочия, которые на фоне пандемии регионам предоставлены. Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе. Надеемся, что скоро эта ситуация выровняется, и главное, что все это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей, потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии.

С 22 ноября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации, перенесенном заболевании или медотводе. В первый день были зафиксированы случаи нападения на кондукторов. О том, как в Кремле относятся к этому, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



О запрете ЕГЭ и возрождении советского образования

Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда. И на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ — это просто пытка какая-то для молодежи. Отменить эти все бакалавриаты, специалитеты.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на этой неделе призвал отменить проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он считает, что нужно вернуться к советской системе образования, которая прекрасно работала — средняя школа, техникум, высшее образование. Также, по мнению Бастрыкина, необходимо восстановить престиж профессорского труда и возродить аспирантуру в лучших советских традициях.



О расстреле за покупку сертификатов о вакцинации против коронавируса

Сегодня покупают эти сертификаты от прививок. Вообще, за это надо расстреливать. Я посчитал… я сам бы принял участие в расстрелах. Обязательно это надо делать.

Такое заявление сделал депутат Рязанской областной думы от «Единой России» Владимир Сидоров. Позже депутат извинился и объяснил свои слова эмоциями — он месяц лежал в больнице, а из-за коронавируса у него умерла жена: «Я искренне сожалею, что в своем выступлении в очень резкой форме высказался в отношении людей, продающих и покупающих справки о вакцинации против ковида. Мои слова прозвучали излишне эмоционально, но прошу не воспринимать их буквально. Еще раз приношу свои извинения».



О поступке директора Казанского цирка

С точки зрения руководства цирком у нас к Рамилю Дамировичу претензий нет, поскольку даже в условиях пандемии все показатели исполняются. Недавно у них была проверка, которая отметила, что никаких нареканий по финансовой деятельности нет. Меня очень радует, что у нас появляются самостоятельные номера в цирке, они исполняются не только на территории республики, но и за ее пределами. Для меня это принципиально как для руководителя. Многие из нас жили в советский период, когда звонили в партком и говорили про моральный облик людей. Я предлагаю всем обратиться к нормам права и руководствоваться ими.

В телеграм-каналах появилось видео, на котором мужчина, похожий на директора Казанского цирка Рамиля Шарифуллина, с ножом в руках пытается открыть запертую дверь. Позже он принес извинения. Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова заявила, что у ведомства нет претензий к главе цирка и вопрос его увольнения не обсуждался. Однако президент республики Рустам Минниханов заявил, что подобное поведение требует дисциплинарного взыскания, после чего по итогам проверки Шарифуллина все же уволили.



О вопросе по поводу единого президента в Союзном государстве

Вы — с Америкой, я — с Россией. В чем проблема? У вас больше, чем Союзное государство. Вам американцы сказали уйти из Европейского союза (Трамп сказал), вы ушли... Когда вы с американцами выстраиваете союз, речи не идет о том, что у вас не будет королевы и парламента. Точно так и мы. Формируя свой союз с середины 1990-х годов, еще начиная с [Борисом] Ельциным, четко определялись, что это будут две страны — Беларусь и Россия, которые выстроят союз. И он будет мощнее, чем унитарное государство... — подчеркнул белорусский лидер. — А вопрос «один президент», «два президента»... Мы никогда с [Владимиром ] Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью британскому изданию BBC заявил, что никогда не обсуждал вопрос о должности главы белорусско-российского Союзного государства с Владимиром Путиным. А под словом «союз», как говорит Лукашенко, подразумевается выстраивание отношений между двумя суверенными и независимыми государствами.



О критике КПРФ

У вас руки в крови не только этого лося несчастного в Саратове, мы его знать не знали... Недавно показывают портрет Зюганова, повесил огромный портрет Ленина — это главный террорист планеты, в крови вся планета... Вы сдохнете все, прежде чем меня к чему-либо привлечь! Вы, коммунисты, подсчитывайте те дни, когда вы окончательно будете запрещены... Вы совершили столько преступлений! Вам никогда не отмыться! Вся Европа против нас, это из-за вас!

В ходе пленарного заседания Госдумы, где решался вопрос о снятии неприкосновенности с застрелившего лося в Саратовской области депутата от фракции КПРФ Валерия Рашкина, лидер ЛДПР Владимир Жириновский резко перешел на критику коммунистов в целом. Ему прямо с места попытался ответить депутат Николай Харитонов — Жириновский назвал его «колхозником». После этого глава либерал-демократов сообщил, что «призрак коммунизма (бродящего по Европе) надо поймать, упаковать и спрятать туда же, где лось (которого застрелил Рашкин)». По окончании выступления коммунисты скандировали слово «позор». В итоге неприкосновенность с Рашкина сняли, а Жириновский позже написал у себя в telegram-канале: «Мы оцениваем коммунистов не по убийству этого несчастного лося, а по общему впечатлению от их деструктивной деятельности за последние 100 лет. Все негативные явления, которые происходят в нашей стране сегодня, — это последствия незаконного захвата большевиками власти и установления их диктатуры, полной политической монополии на 70 лет».



О торговле наркотиками

Блогер Моргенштерн торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. А мы тут сидим, абстрактно рассуждаем, что значит высшая ценность и права человека нарушать нельзя.

Такое заявление на неделе сделал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» в Москве. После обвинений, по данным СМИ, Моргенштерн уехал из России — при этом недавно его концерт в Казани перенесли на 26 марта 2022 года.



О подготовке госпереворота на Украине

Есть большие вызовы в середине нашего государства, которые уже фиксируют разведки других стран. Я скажу вам откровенно, я живу в этом процессе, например, получил я информацию о том, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. Интересная же информация, мне кажется, что важная информация. 1—2 декабря.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Вывод он сделал на основе аудиозаписи разговора, на которой якобы представители России и Украины обсуждают план переворота на Украине. По словам Зеленского, в перевороте будет участвовать бизнесмен Ринат Ахметов (он уже опроверг это, — прим. ред.), а на его организацию предполагается привлечь $1 миллиард.

