Цитаты недели: Бастрыкин — об отмене ЕГЭ, Песков — о проверке QR-кодов в транспорте Татарстана
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Об указании в СМИ национальности всех преступников
Так дискуссию вокруг законопроекта чеченских депутатов о запрете СМИ упоминать национальность преступника прокомментировал глава региона Рамзан Кадыров. Он предложил указывать в материалах национальность всех преступников и обвинил нескольких журналистов и политиков в ангажированной и согласованной позиции по этому вопросу: «Соловьев, Попов, Шевченко, Дризе, Меркачева, Затулин, Миронов, вы бы хоть паузу выдержали, чтобы ваше мнение выглядело более естественно. Но каждый из вас решил угодить общему куратору и высказаться как можно быстрее».
О начале проверок QR-кодов в транспорте Татарстана
С 22 ноября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации, перенесенном заболевании или медотводе. В первый день были зафиксированы случаи нападения на кондукторов. О том, как в Кремле относятся к этому, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
О запрете ЕГЭ и возрождении советского образования
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на этой неделе призвал отменить проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он считает, что нужно вернуться к советской системе образования, которая прекрасно работала — средняя школа, техникум, высшее образование. Также, по мнению Бастрыкина, необходимо восстановить престиж профессорского труда и возродить аспирантуру в лучших советских традициях.
О расстреле за покупку сертификатов о вакцинации против коронавируса
Такое заявление сделал депутат Рязанской областной думы от «Единой России» Владимир Сидоров. Позже депутат извинился и объяснил свои слова эмоциями — он месяц лежал в больнице, а из-за коронавируса у него умерла жена: «Я искренне сожалею, что в своем выступлении в очень резкой форме высказался в отношении людей, продающих и покупающих справки о вакцинации против ковида. Мои слова прозвучали излишне эмоционально, но прошу не воспринимать их буквально. Еще раз приношу свои извинения».
О поступке директора Казанского цирка
В телеграм-каналах появилось видео, на котором мужчина, похожий на директора Казанского цирка Рамиля Шарифуллина, с ножом в руках пытается открыть запертую дверь. Позже он принес извинения. Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова заявила, что у ведомства нет претензий к главе цирка и вопрос его увольнения не обсуждался. Однако президент республики Рустам Минниханов заявил, что подобное поведение требует дисциплинарного взыскания, после чего по итогам проверки Шарифуллина все же уволили.
О вопросе по поводу единого президента в Союзном государстве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью британскому изданию BBC заявил, что никогда не обсуждал вопрос о должности главы белорусско-российского Союзного государства с Владимиром Путиным. А под словом «союз», как говорит Лукашенко, подразумевается выстраивание отношений между двумя суверенными и независимыми государствами.
О критике КПРФ
В ходе пленарного заседания Госдумы, где решался вопрос о снятии неприкосновенности с застрелившего лося в Саратовской области депутата от фракции КПРФ Валерия Рашкина, лидер ЛДПР Владимир Жириновский резко перешел на критику коммунистов в целом. Ему прямо с места попытался ответить депутат Николай Харитонов — Жириновский назвал его «колхозником». После этого глава либерал-демократов сообщил, что «призрак коммунизма (бродящего по Европе) надо поймать, упаковать и спрятать туда же, где лось (которого застрелил Рашкин)». По окончании выступления коммунисты скандировали слово «позор». В итоге неприкосновенность с Рашкина сняли, а Жириновский позже написал у себя в telegram-канале: «Мы оцениваем коммунистов не по убийству этого несчастного лося, а по общему впечатлению от их деструктивной деятельности за последние 100 лет. Все негативные явления, которые происходят в нашей стране сегодня, — это последствия незаконного захвата большевиками власти и установления их диктатуры, полной политической монополии на 70 лет».
О торговле наркотиками
Такое заявление на неделе сделал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» в Москве. После обвинений, по данным СМИ, Моргенштерн уехал из России — при этом недавно его концерт в Казани перенесли на 26 марта 2022 года.
О подготовке госпереворота на Украине
Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Вывод он сделал на основе аудиозаписи разговора, на которой якобы представители России и Украины обсуждают план переворота на Украине. По словам Зеленского, в перевороте будет участвовать бизнесмен Ринат Ахметов (он уже опроверг это, — прим. ред.), а на его организацию предполагается привлечь $1 миллиард.
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