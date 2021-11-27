ЦСКА отберет очки у «Зенита», а «Спартак» не успеет перестроиться на внутренний чемпионат

Прогноз на 16-й тур Российской премьер-лиги

Зимний футбол уже пришел на поля Российской премьер-лиги, что означает снижение и без того невысоких скоростей, но прибавление неожиданных результатов благодаря сложным полям. Прогнозы давать все сложнее, но спортивная редакция «Реального времени» продолжает свою традиционную выходную рубрику. Как сыграют ЦСКА с «Зенитом», что покажет «Спартак» в Уфе и сможет ли «Рубин» взять у «Динамо» реванш за поражение в Москве? Подробнее — в нашем прогнозе.

ЦСКА — «Зенит»: «армейцы» могут зацепиться за очки благодаря шведам

Пожалуй, единственная возможность для ЦСКА забрать в этом матче очки — надеяться, что свои силы и эмоции футболисты «Зенита» отдали в Швеции, в игре ЛЧ с «Мальме», в которой определялось, попадут ли петербуржцы в евровесну.

«Зенит» в нынешнем сезоне без проблем разбирается с топ-командами РПЛ. Команда Сергея Семака без труда разнесла «Спартак» (7:1), «Динамо» (4:1), а тот же ЦСКА в первом круге питерцы обыграли минимально (1:0). А вот в Швеции питерцы отыграли скучно и проблемно — лишь второй пенальти помог спасти ничью.

Фото: fc-zenit.ru

У «армейцев» же дела нынче не очень клеятся. В прошлые выходные команда Березуцкого потеряла очки, не сумев обыграть «Химки». Дебютант сезона Бруно Фукс получил красную карточку уже на 15-й минуте, так что задача выиграть выполнена не была. Перед игрой с «Химками» ЦСКА обыграл «Уфу» (3:1), а до того потерпел поражения от «Сочи» (4:1) и «Рубина» (1:0). Отсутствие стабильности уже стоило «армейцам» места в еврокубковой пятерке. Впрочем, один успешный матч может вернуть «красно-синих» в топ-5.

Прогноз «Реального времени»:



ЦСКА не может выиграть у «Зенита» на протяжении шести игр подряд. А нынешнее состояние ЦСКА никак не располагает к тому, чтобы надеяться на окончание этой серии. Но за ничью у себя дома «армейцы» вполне способны зацепиться.



1:1 — ничья

«Рубин» — «Динамо»: учтет ли Слуцкий ошибки московского матча?

Еще не так давно «динамовцы» принимали «Рубин» на своей «ВТБ Арене», где в скоростной и комбинационной манере обыграли казанцев. Нельзя сказать, что тогда «Рубин» играл безнадежно, но очень уж быстрыми, дерзкими и уверенными были молодые футболисты «бело-голубых» Даниил Фомин, Вячеслав Грулев и экс-«рубиновец» Денис Макаров. А Гильермо Варела с легкостью «сожрал» Хвичу Кварацхелию.

В прошлом туре «Динамо» уничтожило тульский «Арсенал» — 5:1, забив четыре гола уже в первом тайме. А перед этим «Динамо» одержало важную победу над «Краснодаром» — 1:0.

Но «Зенит» и даже скромные «Крылья Советов» не так давно показали, что с этой машиной можно справиться. Самарцы выстояли в контратакующей манере, а питерцы сами задавили москвичей. Какую тактику выберет Леонид Слуцкий? По логике должен бы сыграть от соперника. Игру первого круга Слуцкий смотрел с трибуны — был дисквалифицирован. На этот раз у него будет возможность управлять командой с кромки. Поможет ли?

Фото: rubin-kazan.ru

Ни о какой стабильности в действиях «Рубина» в первом круге речи не шло. В прошлом туре казанцы вырвали победу у «Сочи», хотя опаснее были хозяева поля. Двумя неделями ранее команда Слуцкого получила унизительную оплеуху в Ростове (1:5), а до того в добавленное время забила победный гол ЦСКА.

Прогноз «Реального времени»:



Казанцы сыграют на своем поле, учитывая те ошибки, какие были допущены в московском поединке. Наверняка тренерский штаб больше не позволит себе идти вперед сломя голову, а поставит задачу выжидать свой шанс. Возможно, за счет этого «Рубин» заберет свои очередные 3 очка с топ-клубом.



2:1 — победа «Рубина»

ФК «Уфа» — «Спартак»: «красно-белые» отдали все в матчах с «Наполи»

Московский «Спартак» и «Уфа» — это два феномена российского футбола. «Красно-белые» весь сезон мучаются в Российской премьер-лиге, не выигрывая вот уже пять туров подряд и влача жалкое существование на десятой строчке. Но при этом умудряются давать бой английскому «Лестеру» и дважды обыгрывать топ-команду серии А — «Наполи» под руководством Лучано Спаллетти.

У «Уфы» свои «особенности». Из 16 забитых мячей этой команды 13 забил один футболист — Гамид Агаларов. Вот что значит зависимость от одного игрока. В последней игре с «Ростовом» он забил дважды и уже на три мяча опережает Артема Дзюбу.

Фото: fcufa.pro

Насколько он сможет помочь в игре со «Спартаком»? Вот одна из главных интриг этого противостояние. Вторая: сможет ли команда Руя Витории настроиться на скромную «Уфу» после игры с итальянцами, с которыми точно отдали большую часть своих эмоций. На поездку в столицу Башкортостана их может не хватить. Тем более играть придется с закрытой командой и пытаться взламывать ее.

Прогноз «Реального времени»:



Скорее всего, москвичам будет крайне затруднительно перестроить свои внутренние настройки на эту рядовую игру, хотя «красно-белым» кровь из носу нужно менять положение во внутреннем чемпионате. Самый любимый исход матчей уфимцев — ничьи. Наверняка и из этой игры «горожане» смогут выжать хотя бы одно очко.



1:1 — ничья

ФК «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: Кержаков может закончить черную полосу с самарцами

На берегах Волги вновь столкнутся две команды, громко заявившие о себе во второй половине таблицы, но по-разному. Команда Александра Кержакова тогда была на ходу, обыграв «Спартак», «Сочи» и «Динамо». Но потом последовало первое волжское дерби между этими командами в Премьер-лиге, и все закончилось.

Тогда нижегородцы проиграли 0:2 в гостях, и этот поединок стал первым в неудачной серии из пяти поражений, которая продолжается по сей день. Было бы очень красиво закрыть черную полосу в матче с той же командой, с которой она началась.

Фото: fcnn.ru

Но самарцы за это время только разогнались, и у них наверняка другие планы. Набравшие ход «Крылья Советов» уже запрыгнули на седьмую строчку в таблице, а из двенадцати последних игр они уступили только трижды — и все в играх с грандами российского футбола. Проигрывали «Локомотиву», «Зениту» и ЦСКА на их полях.

Прогноз «Реального времени»:



Если отталкиваться от форм команд и сухой статистики, то фаворитом здесь выглядят «Крылышки». Единственный фактор за нижегородцев — домашний стадион, ведь команда Игоря Осинькина проигрывала свои матчи в основном на чужих полях. Впрочем, победить им на «стрелке» тоже не удастся.



1:1 — ничья

