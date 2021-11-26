Как Арина Федоровцева противостояла «Динамо — Ак Барс»

Без Гилязутдинова казанский клуб уступил «Фенербахче»

В стартовом матче Лиги чемпионов казанское «Динамо — Ак Барс» играло в Стамбуле с местным «Фенербахче». Вместо приболевшего Ришата Гилязутдинова казанскую команду вывели на игру Сергей Сикачев и Инесса Коркмаз (она же Емельянова, она же Саргсян), долгое время игравшая в Турции. Возможно, именно мудрости Гилязутдинова не хватило, чтобы довести успешно складывавшийся матч до победного конца. Подробности в репортаже «Реального времени».

Федоровцева завоевала первое очко «Фенербахче»

Изначально противостояние с турчанками можно было воспринимать как главный экзамен для «Динамо-Ак Барс» на групповом этапе нынешней Лиги Чемпионов. Еще два участника группы французский «Безье» и болгарская «Марица», при всем уважении к ним, воспринимаются, как статисты, по сути, девочки для битья. Во Франции невысок уровень развития именно женского волейбола, в отличие от мужчин, конкретно «Безье» не спасут даже легионерки. В Болгарии женская сборная котируется повыше, но, как раз за счет воспитанниц, выступающих в других странах. Но к этим соперникам логично будет вернуться в конце нашего, надеемся, успешного противостояния, а «Фенербахче» изучить повнимательнее, как вероятного участника турнира плей-офф, и даже потенциального претендента на победу в Лиге Чемпионов.

Квартет легионерок «Фенербахче» выделялся в прошлом сезоне на общем фоне команды, но фундамент ее составляют, все-таки, местные волейболистки. 34-летняя Эда Эрдем, бывший игрок сборной Турции, остается в строю, но затем к ней к ней присоединились бывшие подруги по сборной страны 31-летняя Наз Айдемир Акьол (кстати, двоюродная сестра футболиста сборной Германии Илкая Гюндогана), а с этого сезона еще и 28-летняя Гизем Орге, обе из «Вакыфбанка», вице-чемпиона Лиги Чемпионов 2021. Ушедшая в российский чемпионат Бьянка Буша из Сербии (сейчас играет в калининградском «Локомотиве») освободила место в составе для ровесницы и соотечественницы, 27-летней Мины Попович, и двух россиянок Анны Лазаревой (сестры казанской динамовки Ангелины Лазаревой) и Арины Федоровцевой.

Фото: fenerbahce.org

«Фенербахче»: опыт турчанок и молодость легионерок

Арина и завоевала для своей команды первое очко в игре против своей бывшей команды, которая была просто блистательна на старте: 14:3 это все равно, что недавние — 3:0 по ходу матча футбольного «Спартака» в Неаполе. Проводя параллели с футболом, отметим, что в женском волейболе у России совсем другая ситуация, поскольку в национальном чемпионате зачастую приходится сложнее, чем в Европе. Этим, кстати, объясняются две легкие победы Калининграда и московского «Динамо» на старте Лиги Чемпионов. Самым сложным противником россиянок были турчанки, которые начали подбираться к Казани — 10:15 на планирующей подаче 28-летней Мелихи Исмаилоглу.

Возраст турчанок мы называем специально, поскольку комментаторы матча Владимир Стецко и Татьяна Грачева почему-то в унисон называли «Фенербахче» молодой, ориентируясь на юность 18-летних Федоровцевой и бразильянки Аны Кристины. Скорее надо говорить о «молодости» команды, поскольку из прошлогоднего состава ушли сразу 11 человек, и осталось совсем-ничего, в лице уже названного ветерана Эды Эрдем, которая проводит всю карьеру в «Фенербахче», и стала за это время живым талисманом стамбульского клуба.

Но честь и хвала игрокам казанского клуба, что они не стали мандражировать в момент, когда турчанки к ним приблизились, восстановили статус-кво, и выиграли первый сет с максимальным преимуществом, с которым они лидировали по его ходу — 25:15!

Фото: championsleague.cev.eu

Экспансия турецкого женского волейбола

Все-таки, групповой этап достаточно долгий, в шесть матчей, что позволяет вплотную познакомиться с нынешними реалиями европейского клубного волейбола, в данном случае, женского. И тут беглый взгляд на итоги еврокубков последних лет и актуальные составы турецкой Суперлиги говорит о том, что Турция вышла на первый план в Старом Свете, доминируя, как советские клубы до развала СССР, Италия в конце 20-начале 21 веков, наконец, Азербайджан в начале десятых.

Сейчас Туркиш вомен волейбол лиг — это 14 команд, половина которых представляют Стамбул, еще три столицу страны Анкару. При этом знаменитый «Бешикташ» играет на уровне второго по рангу дивизиона, тоже весьма сильного по составу и команд и игроков. Можно сказать, что, экспортом кожаных курток, турецкого золота и сластей страна поднимала клубный футбол, а также мужской баскетбол в 90-е годы, а с ростом популярности турецких курортов для туристов всего мира, и экспортом фруктов и овощей, набрал силу и женский клубный волейбол. Всё-таки, развитие спорта — это одно из наиболее заметных индикаторов силы или слабости национальной экономики. Достаточно посмотреть наименования команд, зачастую совпадающих с названиями их генеральных спонсоров: «Вакифбанк», «Зираатбанка», «Халкбанк», «Турк Телеком», «Туркиш Хава Йоллары» (турецкие авиалинии), многоотраслевая индустриальная компания «Экзасибаши» или оставшиеся в прошлом пивной «Эфес Пилсен» и сладкий спонсор «Улкер Генчлик».

Начало второго сета ожидалось с опасением, поскольку стартовую партию выиграли в одну калитку. Еще великий баскетбольный тренер Станислав Еремин любил приговаривать, что на балу удачи все танцуют красиво. Выиграть у растерянного и ошарашенного противника это хорошо, но рассчитывать, что он будет находиться в таком состоянии всю игру, было бы наивно. Так и случилось, турчанки наладили игру, и хотя бы восстановили равновесие во второй партии — 6:6, после чего Казань начала методично дожимать соперниц. Их наставник серб Зоран Терзич, много работавший в России, был вынужден взять перерыв, и на чистом русском выговаривать Федоровцевой: «Нет линии, нет диагонали, нет ничего». И правда, счет — 7:11 огорчал настолько, что хоть самому на площадку выходи. Внушение дало свои плоды, турчанки приблизились к соперницам на расстояние одного очка, после чего «Динамо-Ак Барс» включило форсаж и снова умчалось — 17:12. У наших же было все, и линия, и диагональ, и роль лидера, которую в прошлом сезоне зачастую брала на себя ушедшая Федоровцева, в этот вечер готовы были примерить на себя практически все игроки стартовой шестерки, и кое-кто из запасных. Честно говоря, давно не приходилось видеть таких растерянных турецких фанатов и слушать тишину на играх, в которых они обычно не умолкают. Ну, как тишину, не будешь же радоваться очкам чужой команды, которые завоевываются гораздо чаще. Показателен момент, когда Ирина Королева без блока забивала мяч , после передачи одной из турчанок — 22:16. И тут же Королева вбила очередной гвоздь на подаче Арины Федоровцевой. Три подряд очка на подаче Мины Попович немного подзавели трибуны, но, в целом, это была плохая мина при плохой игре и счете — 22:25. В протоколах счет выглядит партии выглядит, как более-менее равный, но по ходу партии запомнились только два форсажа Казани, с которым они уносились от соперниц к итоговой победе.

Фото: fenerbahce.org

Конец сказки

Кстати, ход второй партии — это уже самое то, что необходимо, поскольку в ней казаночки перебороли соперниц, каждый раз не давая им набраться уверенности в своих силах.

Увы, умение сильно и ровно провести весь матч с сильным противником осталось в славном советском прошлом. Сейчас уровень нашего чемпионата пониже, уровень выступающих там команд пожиже, в том числе и потому, что мы делимся своими лидерами с другими странами. Третий сет мы проиграли достаточно легко — 17:25. Тут у тренеров был выбор: попробовать взять наскоком всю игру, или дать передохнуть лидерам, изрядно уставшим на старте. Все-таки скамейка у Казани коротковата, как кольчужка воина из древнего советского фильма «Александр Невский». Наш тренерский штаб решил рискнуть, лидеры дополнительно нагрузились, и в четвертом сете дважды не смогли зацепиться за преимущество в счете вначале в четыре, а затем в два очка. В итоге — 17:20 в концовке партии, и 21:25 в итоге. В семь игроков основы, как периодически получается в чемпионате страны, матчи такого уровня не выигрываются.

Начало тай-брейка было просто катастрофичным — 0:4, и после минутного перерыва мы проиграли сразу два очень длительных розыгрыша очка — 1:7. Мы опасались Федоровцевой, а у турчанок разыгралась Анна Лазарева, забивавшая и у сетки, и с подачи. В это время запасные «Фенербахче» не просто отдыхали за площадкой, а исполняли нечто вроде канкана, счастливые от того, что переломили ход крайне неудачно складывающейся для них игры. 15:7 это счет обидный, но, положа руку на сердце, мы же опасались такого исхода в каждой из сыгранных партий. А так — 2:3 и одно очко, завоеванное по ходу этой игры, это очень даже неплохо в итоге. Еще из положительного: обе россиянки в основе турецкого суперклуба, а, значит, к началу сезона сборных мы получим волейболисток, находящихся в тонусе.

Фото: championsleague.cev.eu

По заветам древнего Рима и Джорджа Вашингтона

В целом, выступления казанских динамовок на старте нынешнего сезона подтверждают правоту пословицы либо крылатого выражения: «Армия ослов под руководством льва сильнее армии львов под руководством осла». Авторство этой пословицы относят к древним римлянам, а крылатое выражение было произнесено президентом США Джорджем Вашингтоном, изображение которого мы имеем счастье лицезреть на долларовой банкноте.

Вот и «Динамо-Ак Барс» во главе со львом тренерского цеха Ришатом Гилязутдиновым переживает очередную реинкарнацию, доказывая, что есть жизнь, после... С 2016-го года доказывали, что есть жизнь, после Гамовой. Сейчас доказывают, что есть жизнь, после Старцевой и Федоровцевой. Справедливости ради, с недавних лет Казань начала другой этап жизни, свой и Екатерины Великой, доказывая, что легендарная спортсменка может быть полезна и в роли руководительницы волейбольной школы имени себя. Так, что и на счет Федоровцевой мы бы не стали зарекаться, что Казань для нее — это пройденный этап, несмотря на то, как она отсюда уходила. Среди потерь нынешнего лета, скорее Евгения Старцева выглядит, как уже отрезанный ломоть, а Арина — лакомый кусочек, в возвращении которого заинтересованы и в казанском клубе, и в федерации волейбола России.

В чемпионате России у Казани шесть побед, и единственное поражение в домашней встрече с калининградским «Локомотивом». Дружина Андрея Воронкова, как набрала темп в концовке прошлого сезона, так и не снижает его со старта нынешнего. По ходу чемпионата калининградки обыграли и казанское и московское «Динамо», которое, как раз трясет «не по детски». Поражения от Казани, Калининграда и Екатеринбурга привели к тому, что руководство клуба сменило главного тренера Желько Булатовича на Константина Ушакова. Именно с москвичками Казани предстоит сыграть полуфинал 27 декабря в Питере в розыгрыше Кубка России. Они все равно остаются очень грозными соперницами, и лучше рассчитывать на свою силу, чем на возможную слабость москвичек.

