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В Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах

18:59, 12.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах
Фото: Максим Платонов (архив)

Российские власти направили в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Такие инициативы стали экстренными мерами в борьбе с осложнившейся ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Согласно законопроекту «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, заведения общепита и объекты розничной торговли только при предъявлении QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего перенесенный коронавирус или факт медотвода.

Фото: realnoevremya.ru

В сообщении указано, что решение об использовании QR-кодов регионы будут принимать самостоятельно. В то же время у жителей страны остается возможность свободного посещения аптек и организаций с продуктами питания и товарами первой необходимости.

Другой законопроект — «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» предполагает использование QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Как и в предыдущем проекте, россияне могут использовать три варианта документов.

Законом устанавливается переходный период — в полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

Сегодня президент страны Владимир Путин заявил о возможности появления нового и более опасного штамма коронавируса. По его словам, необходимо укреплять систему здравоохранения стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:07
    Ну да, теперь каждый месяц будут объявлять о новом, ещё более опасном штамме. А что? Очень удобно! Сейчас QR-коды, ограничение свободного передвижения, а потом, глядишь, и гетто подтянутся.
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