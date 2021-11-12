В Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах

Фото: Максим Платонов (архив)

Российские власти направили в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Такие инициативы стали экстренными мерами в борьбе с осложнившейся ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Согласно законопроекту «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, заведения общепита и объекты розничной торговли только при предъявлении QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего перенесенный коронавирус или факт медотвода.



Фото: realnoevremya.ru

В сообщении указано, что решение об использовании QR-кодов регионы будут принимать самостоятельно. В то же время у жителей страны остается возможность свободного посещения аптек и организаций с продуктами питания и товарами первой необходимости.

Другой законопроект — «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» предполагает использование QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Как и в предыдущем проекте, россияне могут использовать три варианта документов.

Законом устанавливается переходный период — в полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

Сегодня президент страны Владимир Путин заявил о возможности появления нового и более опасного штамма коронавируса. По его словам, необходимо укреплять систему здравоохранения стран Азиатско-Тихоокеанского региона.



Диана Жиленкова