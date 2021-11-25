Почему инфляция временная, а рост процентных ставок принесет больше вреда, чем пользы

Фото: Илья Репин

К концу года инфляция в России составит 8,04% — пришли к выводу ведущие аналитики из крупнейших банков и рейтинговых агентств страны. При этом их оценки отличаются от прогноза Центробанка, который ожидает, что темпы роста цен будут зафиксированы в промежутке от 7,4 до 7,9%. Между тем, инфляция, которая наблюдается и во многих других крупных странах, носит временный характер, и повышение регуляторами процентных ставок может лишь навредить, нежели помочь экономикам этих государств. Об этом в своей статье для международного издания The Conversation пишет доцент экономики и финансов Хаддерсфилдского университета Мухаммед Али Насир. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

Временный характер инфляции

Опасения по поводу инфляции нарастают. Годовая ставка в Великобритании в октябре достигла 4,2% , что является самым высоким показателем за десятилетие, и во многих других странах наблюдается аналогичная картина .

Это вызвало много споров среди руководителей центральных банков относительно наиболее правильного курса действий. Некоторые говорят, что сегодняшний всплеск инфляции носит временный характер и что он пройдет без какого-либо вмешательства. Другие обеспокоены тем, что это начало более длительного периода безудержного роста цен, и утверждают, что мы должны повышать процентные ставки и сокращать «печатание денег» — также называемое количественным смягчением инфляции, которое в большинстве крупных экономик, включая Великобританию, практиковались в последние годы.

Пока что Федеральная резервная система США начала довольно неторопливо сокращать свое ежемесячное количественное смягчение, а так же были разговоры о повышении ставок по обе стороны Атлантики, но в целом центральные банки пока воздерживаются от агрессивных действий. Но поскольку показатели инфляции выросли, а давление усилилось, есть все основания опасаться, что они поставят на первое место свою репутацию и уступят. Насколько мы понимаем, это было бы совершенно неверным шагом.

Инфляция стала серьезной проблемой только после того, как экономика вновь открылась после закрытия на эпидемию COVID-19. Фото: Илья Репин

Дело для голубей

Инфляция похожа на температуру тела — это не причина, а симптом скрытых потенциальных проблем. Поэтому, прежде чем назначать какие-либо политические средства, вам сначала необходимо провести правильную клиническую оценку того, что вызвало эту ситуацию. Недавний рост инфляции вызван не только тем, что центральные банки стимулируют экономику количественным смягчением и сверхнизкими процентными ставками. Если бы это было так, инфляция резко возросла бы после глобального финансового кризиса 2007–2009 годов, когда была введена такая политика.

Инфляция стала серьезной проблемой только после того, как экономика вновь открылась после закрытия на эпидемию COVID-19. Здесь нужно отметить две вещи. Во-первых, ситуация не так плоха, как предполагают некоторые борцы с инфляцией. В годы после глобального финансового кризиса, это не инфляция , но риски дефляции , которые были сдержаны центральными банками в развитых странах все равно просыпаются в темное время , особенно в Европе и Японии.

Этому дефляционному периоду можно найти множество объяснений, в том числе жесткую экономию, отсутствие государственных и частных инвестиций, низкие цены на нефть и заторможенную глобализацию, которая обычно помогает удерживать заработную плату и другие расходы на максимально низком уровне. На приведенной ниже диаграмме показано, что инфляция в основных экономиках с 2015 года постоянно была ниже 2%, что является уровнем, которого центральные банки хотят достигать каждый год для обеспечения стабильности.

Даже с учетом недавнего всплеска инфляции цены в еврозоне и Японии соответственно на 3,7% и 9,5% ниже, чем они были бы, если бы они последовательно следовали траектории инфляции в 2% в год. Великобритания сейчас чуть выше целевой траектории (на 0,7%), а США — на 3,6% — единственное существенное отклонение в другую сторону, но вряд ли катастрофическое. Одной (хорошей) причиной инфляции является экономический рост, и США пережили особенно устойчивое восстановление после COVID-19, с ожидаемым ростом ВВП на 6% в 2021 году. Тот факт, что инфляция растет в результате этого роста, стоит всех затрат.

Такие организации, как Банк Англии и Европейский центральный банк , прогнозируют снижение инфляции в следующем году. Фото wikipedia.org

Во-вторых, причиной недавнего всплеска инфляции является не чрезмерное денежно-кредитное стимулирование, а возрождение глобального спроса, превышающего способность поставщиков справляться с ситуацией (сбои в цепочке поставок), в сочетании с резким ростом энергопотребления.

Когда спрос и предложение снова синхронизируются, рост цен снова стабилизируется, поскольку многие из дефляционных факторов последних лет, вероятно, сохранятся и в будущем. Вот почему такие организации, как Банк Англии и Европейский центральный банк , прогнозируют снижение инфляции в следующем году. Даже в США, где инфляция, по-видимому, самая высокая, ожидается, что недавний рост прекратится и цены могут даже начать падать ниже 2% траектории.

Последствия

Поэтому у центральных банков нет веских причин для реакции. Резкая реакция на инфляцию также может задушить рост, который уже должен замедлиться в 2022 году . Это может вызвать спад на финансовых рынках и привести к увеличению долга на балансах государственного сектора, сделав займы для правительств более дорогими.

Кроме того, последствия не будут ограничиваться только национальными границами — особенно в случае США. Ужесточая денежно-кредитную политику, государство увеличивает стоимость национальной валюты — и действительно, в последнее время доллар уже растет по отношению к корзине мировых валют. Поскольку доллар является резервной валютой мировой экономики, он используется для установления цен на все, от нефти до долгов большинства развивающихся стран (и их крупных компаний).

Сильный доллар — это слишком затратно для мировой экономики. Фото pixabay.com

Если доллар растет, нефть дорожает, что имеет огромные последствия для мировой экономики. Точно так же более сильный доллар вызывает рост долгов развивающихся стран, что может дестабилизировать их экономику. Это может привести к утечке капитала, когда инвесторы сбрасывают государственные облигации как балласт, что снижает стоимость местной валюты и усугубляет их долговые проблемы. Короче говоря, сильный доллар — это слишком затратно для мировой экономики.

Если продолжить нашу аналогию с температурой, то всплеск глобальной инфляции аналогичен симптомам вакцины против COVID-19. Мировая экономика нагревается, но эта жара является незначительной ценой для долгосрочного здоровья мировой экономики. Чтобы смазать колеса экономики, нужна небольшая здоровая инфляция. Когда силы спроса и предложения найдут свое постпандемическое равновесие, инфляция, скорее всего, снова снизится, как и говорили центральные банки. Главное, что им нужно сделать, — это устоять перед лицом искушений и не прыгать в омут с головой.