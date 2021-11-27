Видеоопрос: «Как думаете, QR-коды в транспорте могли повлиять на снижение заболеваемости ковидом?»
После введения QR-кодов в общественном транспорте Татарстана и других принятых ограничительных мер темпы прироста заболеваемости коронавирусом в республике на этой неделе хоть и медленно начали снижаться. В ходе своего еженедельного видеоопроса «Реальное время» решило узнать мнение казанцев, могло ли данное нововведение повлиять на улучшение эпидситуации.
— Как считаете, QR-коды в транспорте могли повлиять на снижение заболеваемости ковидом? Верите в эффективность этой меры? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым