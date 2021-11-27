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Видеоопрос: «Как думаете, QR-коды в транспорте могли повлиять на снижение заболеваемости ковидом?»

00:00, 27.11.2021
Видеоопрос: «Как думаете, QR-коды в транспорте могли повлиять на снижение заболеваемости ковидом?»
Фото: Максим Платонов

После введения QR-кодов в общественном транспорте Татарстана и других принятых ограничительных мер темпы прироста заболеваемости коронавирусом в республике на этой неделе хоть и медленно начали снижаться. В ходе своего еженедельного видеоопроса «Реальное время» решило узнать мнение казанцев, могло ли данное нововведение повлиять на улучшение эпидситуации.

— Как считаете, QR-коды в транспорте могли повлиять на снижение заболеваемости ковидом? Верите в эффективность этой меры? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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