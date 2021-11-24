Уфу подготовят к юбилею за 215 миллиардов рублей

Подробности подготовки к празднованию 450-летия башкирской столицы рассказал мэр Сергей Греков

Подготовка к 450-летнему юбилею Уфы, который отметят в 2024 году, продолжается. Глава администрации города Сергей Греков выступил перед депутатами горсовета и подробно рассказал о планах по подготовке к мероприятию и объектах, которые появятся в башкирской столице уже в самое ближайшее время. Подробности — в материале «Реального времени».

Капитальное строительство и парки

Общий бюджет подготовки к юбилею составит 215 миллиардов рублей. Из федерального бюджета поступит 89,2 миллиарда рублей, из республиканского — 44,3 миллиарда рублей, из городского — 15,1 миллиарда. Еще 66,7 миллиарда составят инвестиции бизнеса. Сергей Греков обратил внимание, что наибольшая сумма, 115,5 миллиарда рублей, будет направлена на капитальное строительство новых объектов в Уфе:

— Мы уже давно говорим о предстоящем юбилее, но к конкретной работе до сих пор пока еще, к сожалению, не приступили. Радий Хабиров буквально на днях озвучил список федеральных объектов, которые будут реализованы к 450-летию города Уфы. В блок «Капитальное строительство» мы включили те здания, которые будут построены. Здесь такие важные объекты, как Научно-образовательный центр мирового уровня, Центр борьбы, Евразийская библиотека, которая будет построена на Южном склоне, депозитарий «Городище Уфа-2», который будет возведен на улице Пушкина, комплекс сооружений гребного слалома в Инорсе, Центр фехтования и другие.

На вопросы, связанные с благоустройством, транспортом, жилищно-коммунальным хозяйством и экологией, планируется потратить 92,1 миллиарда рублей. Особое внимание здесь будет уделено обновлению старых и строительству новых парков и общественных пространств.

На вопросы, связанные с благоустройством, транспортом, жилищно-коммунальным хозяйством и экологией, планируется потратить 92,1 миллиарда рублей. Фото ufacity.info

— Вы знаете, какое внимание мы уделяем строительству парков. Буквально в каждом районе города будет построен новый парк. Мы приступили к проектированию Парка нефтехимиков в Черниковке. Это создаст новый центр притяжения, который соединит парк Победы и парк Первомайский. Ведем переговоры с инвестором по реконструкции стадиона «Строитель», который находится в Парке нефтехимиков. Мы уверены, что создадим в этом месте новый большой центр активности. Здесь же будут восстановлены бульвар и фонтан. Приступили к проектированию Центрального парка в Дёме. Работы начнутся в 2022 году. Парк озера Теплого в Инорсе, сквер «Южный», который мы закончили в этом году, парк «Волна», который мы продолжаем, два этапа закончили в этом году, к третьему этапу приступаем на будущий год, — подчеркнул Сергей Греков.

«Химпром», школы и объекты культурного наследия

Одной из важнейших задач, стоящих перед городом в преддверии юбилея, Сергей Греков назвал рекультивацию территории заброшенного завода «Химпром». В шламонакопителях предприятия до сих пор находятся опасные вещества, и, по его словам, накопленный вред для окружающей среды необходимо ликвидировать.

— Большой вопрос — это, конечно же, «Химпром». Переговоры идут, сделали экспертизу участка, результат мы получим со дня на день. Уверен, госпожа Радионова включит нас в программу по рекультивации данного объекта. Это значимый для города объект, болячка на теле Уфы, уверен, что к 2024 году мы будем активно ею заниматься, — пообещал мэр города.

Одной из важнейших задач, стоящих перед городом в преддверии юбилея, Сергей Греков назвал рекультивацию территории заброшенного завода «Химпром». Фото: Radiolexx / wikipedia.org

Другая проблема — разрушающиеся исторические памятники архитектуры в центре города. Во многих из них до сих пор живут люди. Старые дома нуждаются в расселении и реставрации. Сергей Греков анонсировал взаимодействие с частными инвесторами, которое помогло бы в кратчайшие сроки решить проблему:

— Объекты культурного наследия — это наша давнишняя боль. Уверен, что к 2024 году мы сумеем значительно их преобразовать. В первую очередь это, конечно, улица Октябрьской Революции. Ведем переговоры, уверен, что федеральный центр выделит деньги на благоустройство данной улицы и реконструкцию дорожной части от фасада до фасада. Благоустраиваем территории, которые находятся за улицей. Город занимается расселением домов. Дома будем по конкурсу продавать частным инвесторам. Уверен, что каждый из этих домов найдет своего инвестора и будет реконструирован. Это тоже большая работа. Важно, чтобы дом был не просто отремонтирован и приобрел первоначальный вид, но и приобрел душу.

Нехватка социальной инфраструктуры в городе — еще один вопрос, требующий решения. В некоторых районах Уфы не хватает школ, а существующие учебные заведения, особенно рядом с новыми жилыми комплексами, бывают переполнены.

— На сегодняшний день мы принимаем участие в федеральной программе по строительству новых школ. 13 500 школьных мест должно быть построено к 2024 году. Это на самом деле много, мы уверены, что по многим школам перейдем с двусменной на односменную работу. Министерство образования анонсирует такие же программы по садикам и по детским лагерям, — объявил Сергей Греков.

В некоторых районах Уфы не хватает школ, а существующие учебные заведения, особенно рядом с новыми жилыми комплексами, бывают переполнены. Фото ufacity.info

Работа с бизнесом, горожанами и депутатами

Говоря об инвестициях со стороны бизнеса, Греков подчеркнул, что основной вклад здесь делают застройщики. За счет инвесторов к 2024 году планируется построить немало объектов, к возведению некоторых уже приступили.

— Если говорить об инвестициях бизнеса, то в первую очередь это наши застройщики. Они строят комфортное новое жилье в нашем городе. Если мы в год строим 700—800 тысяч квадратных метров жилья, соответственно, мы понимаем, какая сумма будет вложена в это до 2024 года. К примеру, это деньги, которые вложены в строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Менделеева, к работам по которому уже приступили. К 2024 году тоже будет построен. Это частные больницы, медучреждения, это Музей современного искусства, который тоже планируют строить частные инвесторы, это развитие «Арт-квадрата» и преобразование объектов культурного наследия, — сообщил глава администрации Уфы.

Градоначальник подчеркнул необходимость взаимодействия с активными уфимцами. По его словам, важно прислушиваться к их идеям, ведь зачастую они знают проблемы города глубже, чем чиновники:

— Ведем работу с нашими активными гражданами. Стараемся привлечь как можно больше людей к тем объектам, которые строим. Уверен, что наши граждане предложат новые интересные идеи, которые будут востребованы нами. Наш горожанин живет на земле, он, может быть, лучше нас знает ту территорию, по которой ходит несколько раз в день.

Чтобы контролировать сроки и ход строительства, Сергей Греков предложил депутатам горсовета стать кураторами объектов. Фото ufacity.info

Чтобы контролировать сроки и ход строительства, Сергей Греков предложил депутатам горсовета стать кураторами различных возводимых и реконструируемых объектов:

— Наши встречи будут регулярными, раз в квартал буду докладывать вам о тех проектах, объектах, которые мы ведем. Уже не в общем, а по каждому конкретному отдельно. Федеральные объекты работают на уровне республики, и, слава богу, там кураторство есть, работа есть, я уверен, они будут сданы. Мы с вами должны заниматься объектами городскими, финансированием городским или инвесторов.