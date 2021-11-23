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На льду «Зиланта» — студенческая лига

13:40, 23.11.2021 2

12 хоккейных дружин разыграют Кубок ПФО

На льду «Зиланта» — студенческая лига
Фото: fhrt.ru

Сегодня в казанском ледовом дворце «Зилант» стартовал турнир по хоккею среди любительских студенческих команд на Кубок Приволжского федерального округа. В соревнованиях принимают участие 12 команд, представляющие высшие учебные заведения Татарстана, Башкортостана, Чувашской Республики, Республики Марий Эл, Мордовии, Пензенской, Кировской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, а также команда из Пермского края.

Видео: Камиль Исмаилов
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