Артига ушел из ангольского клуба и может возглавить «Рубин»

Испанского тренера рассматривают на место главного тренера вместо Рашида Рахимова

Фото: Динар Фатыхов

Испанский тренер Франк Артига покинул пост главного тренера «Петру Атлетику». Об этом сообщили в пресс-службе ангольского клуба.

По данным издания «Спорт-Экспресс», Артига в ближайшее время возглавит казанский «Рубин». На этом посту испанец сменит Рашида Рахимова, который работает в клубе с весны 2023 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В декабре стало известно, что попечительский совет «Рубина» признал результат и игру команды неудовлетворительными. Сообщалось, что Рахимов может быть уволен с поста главного тренера казанцев.

На неделе агент Артиги российский функционер Дмитрий Селюк подверг критике работу тренерского штаба «Рубина».



Зульфат Шафигуллин