«Ак Барс» поднялся на вторую строчку Востока после победы над «Барысом»

Решающий гол был забит в концовке третьего периода Артемом Галимовым

Казанский «Ак Барс» одержал победу над астанинским «Барысом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — итоговый счет 3:1. Эта победа позволила казанской команде вернуться на вторую строчку Восточной конференции.

Первый гол в матче забил нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский. Он оказался в выгодной позиции на пятачке и после подбора отправил шайбу в ворота соперника. Голевую атаку организовали партнеры Хмелевского по звену — Дмитрий Яшкин и Кирилл Семенов, выступившие в роли ассистентов.

Второй гол в активе форварда Григория Денисенко, для которого эта шайба стала второй в трех последних матчах. Однако вскоре «Ак Барс» пропустил: в ситуации меньшинства форвард «Барыса» Макс Уиллман сумел реализовать момент и сократить отставание.

Решающий гол был забит в концовке третьего периода. Гости, стремясь сравнять счет, сняли вратаря, но получили шайбу в пустые ворота — автором гола стал Артем Галимов.

Благодаря этой победе «Ак Барс» набрал 60 очков в 44 матчах и вернулся на вторую строчку Восточной конференции, обойдя «Авангард», у которого 59 очков после 42 игр.

Следующий матч «Ак Барс» проведет дома 13 января — соперником станет нижнекамский «Нефтехимик».

Рената Валеева