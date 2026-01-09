Новости спорта

Вероника Кудерметова снялась с Australian Open

15:53, 09.01.2026

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 18 января по 1 февраля

Фото: Руслан Ишмухаметов

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова не сыграет на первом в сезоне турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Это следует из заявочных протоколов.

Причины снятия 5-й ракетки России и 30-й ракетки мира не уточняются.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 18 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составит рекордные $111,5 млн.

Напомним, в ноябре 2025-го Вероника Кудерметова в паре с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс победила в итоговом турнире WTA.

Денис Петров

