Фехтовальщица из Казани Мартьянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира

В полуфинальном поединке Мартьянова уступила спортсменке из США

Фото: Динар Фатыхов

Рапиристка из Казани Марта Мартьянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира. Соревнования прошли в Гонконге, пишет ТАСС.

В полуфинальном поединке Мартьянова уступила спортсменке из США Ли Кефер (9:15). Американка победила на этапе Кубка мира, в финале одолев итальянку Франческу Палумбо (15:12).

Напомним, что Мартьянова родилась 1 декабря 1998 года в столице Татарстана. Она начала заниматься фехтованием с 8 лет и на сегодняшний день является олимпийской чемпионкой в командном турнире рапиристок. Также в ее активе две серебряные награды чемпионатов Европы.

Ранее сообщалось, что Марта Мартьянова взяла третий Кубок России подряд.

Никита Егоров