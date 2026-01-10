Фехтовальщица из Казани Мартьянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира
В полуфинальном поединке Мартьянова уступила спортсменке из США
Рапиристка из Казани Марта Мартьянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира. Соревнования прошли в Гонконге, пишет ТАСС.
В полуфинальном поединке Мартьянова уступила спортсменке из США Ли Кефер (9:15). Американка победила на этапе Кубка мира, в финале одолев итальянку Франческу Палумбо (15:12).
Напомним, что Мартьянова родилась 1 декабря 1998 года в столице Татарстана. Она начала заниматься фехтованием с 8 лет и на сегодняшний день является олимпийской чемпионкой в командном турнире рапиристок. Также в ее активе две серебряные награды чемпионатов Европы.
Ранее сообщалось, что Марта Мартьянова взяла третий Кубок России подряд.
