Американский хоккеист «Барыса» сравнил Казань с Москвой: «Также красиво, но масштаб поменьше»

Майкл Веккьоне заявил, что близкие с удивлением слушают о России

Нападающий «Барыса» Майкл Веккьоне после матча с казанским «Ак Барсом» рассказал о своих впечатлениях от России и Казахстана.

Американец перешел в казахский клуб летом прошлого года.

— Москва с Красной площадью показалась очень красивой, тем более в период Рождества. В Казани, кстати, я второй раз. И здесь также красиво, но масштаб поменьше. Близкие на родине спрашивают о России и с приятным удивлением слушают мои рассказы, — приводит слова Веккьоне Metaratings.

Накануне казанский «Ак Барс» одержал победу над астанинским «Барысом». Благодаря этому команда набрала 60 очков в 44 матчах и вернулась на вторую строчку Восточной конференции, обойдя омичей, у которых 59 очков после 42 игр.

Денис Петров