Кудерметова объявила о паузе в карьере, чтобы восстановиться от травмы

Спортсменка отметила, что последние два-три года были для нее очень сложными

Фото: Динар Фатыхов

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова пропустит часть сезона, чтобы восстановиться после операции. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

В посте спортсменка отметила, что последние два-три года были для нее очень сложными: то травмы, то поиск нового в теннисе, то поиск мотиваций для себя. По ее словам, она хотела достойно представлять свою республику, свой город и даже начала «вставать на спортивные рельсы, но в канун Нового года ей сделали операцию (спортсменка не стала уточнять подробности).

— В погоне за результатами и победами я совсем перестала уделять внимание своему здоровью. Ведь так сложно остановиться в тот момент, когда ты на подъеме и многое получается!! Вот теперь встал выбор между теннисом и здоровьем, пришло время немного остановиться и уделить наконец-то внимание себе и своему телу: подлечиться, восстановиться, наполнить свой внутренний мир новой энергией. И уже в обновленном состоянии вернуться на корт, но уже сильнее, — написала Кудерметова в посте.

Ранее сообщалось, что теннисистка не попала в состав первого старта в сезоне — Australian Open и не сыграет в паре с Элизе Мертенс, с которой выступала в прошлом сезоне.

На данный момент 28-летняя Кудерметова занимает 30-е место в личном рейтинге WTA и 6-е в парном. В прошлом сезоне она победила с Мертенс в парном турнире Уимблдона.

Никита Егоров