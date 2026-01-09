«Ведется правильная работа»: Зинэтула Билялетдинов оценил игру «Ак Барса»

С начала года казанцы одержали две победы в трех матчах и вернулись на вторую строчку Восточной конференции

Фото: Максим Платонов

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил текущую игру команды под руководством Анвара Гатиятулина.

С начала года «Ак Барс» в трех матчах одержал две победы. 4 января казанцы обыграли «Автомобилист» (5:0), 6 января уступили «Авангарду» (1:2). Накануне казанский «Ак Барс» одержал победу над астанинским «Барысом». Благодаря этому команда набрала 60 очков в 44 матчах и вернулась на вторую строчку Восточной конференции, обойдя омичей, у которых 59 очков после 42 игр.

По словам Билялетдинова, несмотря на поражение от «Авангарда», команда «играла очень хорошо».

— Думаю, что сейчас ведется правильная работа, — заявил экс-рулевой «барсов» в интервью Metaratings.ru, отвечая на вопрос о том, что стоит поменять «Ак Барсу» перед плей-офф.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом Билялетдинов не стал сравнивать «Ак Барс» в период своего тренерства с текущей командой Гатиятулина: «Разное время, разные периоды. Мне нравится, как ребята работают и показывают хорошую результативность».

Денис Петров