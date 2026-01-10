Казанский УНИКС обыграл «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

Хозяева площадки потерпели поражение со счетом 80:105

Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Напомним, что встреча команд прошла в субботу, 10 января.

Хозяева площадки потерпели поражение со счетом 80:105 (21:25, 19:26, 20:31, 20:23). Самым результативным игроком матча стал Маркус Бингэм из казанского клуба, в активе которого 24 очка. Его партнер по команде Алексей Швед оформил дабл-дабл из 13 очков и 12 передач. В составе хозяев больше всех очков набрал Никита Михайловский — 23.

В этой игре дебютировал недавно подписанный Тай Брюэр. Баскетболист набрал 17 очков и сделал семь подборов за 31 минуту на площадке.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

УНИКС выигрывает восьмой раз подряд и с 18 победами в 20 играх лидирует в турнирной таблице. «Самара» (одна победа в 19 матчах) располагается на последнем, 11-м месте.

Следующая игра УНИКСа пройдет на выезде в рамках внутрисезонного турнира Winline basket cup против «Уралмаша». Игра в Екатеринбурге начнется 14 января в 17:00 мск.

Никита Егоров