Тарасова надеется, что Валиева хорошо выступит на ЧР по прыжкам
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила надежду, что российская фигуристка Камила Валиева хорошо выступит на чемпионате России по прыжкам.
Ранее основатель академии «Наши надежды» олимпийская чемпионка Татьяна Навка сообщила, что Валиева, скорее всего, выступит на чемпионате России по прыжкам.
— Я очень надеюсь, что Камила будет хорошо выступать, — цитирует Тарасову РИА «Новости».
Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов в 2026 году пройдет с 31 января по 1 февраля на «Навка Арене» (Москва). Напомним, что 25 декабря 2025-го закончился срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил.
