Уфа пытается создать каток на Набережной, а в Стерлитамаке скандал из-за переноса елки

Как в Башкирии готовятся встречать Новый год

Фото: Эмиль Зиянгиров

В Башкортостане полным ходом идет подготовка к празднованию Нового года. Вопрос непраздный в свете установленного негласного соперничества с соседями — все помнят фразу Радия Хабирова, когда он поручил градоначальнику Уфы удивить новогодним оформлением так, «чтобы где-то в 520 километрах, или где находится мэрия Казани, мэр одного большого, красивого, близкого нам города рыдал». Нынче в братской республике, как и по всей России, второй раз готовятся встречать праздник в условиях антиковидных ограничений. Однако, несмотря ни на что, башкортостанцев обещают удивить и порадовать размахом праздничных гуляний у елочных городков, катками и новогодней иллюминацией. Как в Башкирии готовятся встречать 2022-й год — подробности в материале «Реального времени».

Количество новогодних площадок в Уфе увеличат



Наиболее активно к праздникам готовится Уфа. Именно в столице Башкортостана откроются самые большие новогодние площадки, и их будет больше, чем обычно. Как рассказали «Реальному времени» в администрации города, это должно помочь с рассредоточением граждан и избежать большого скопления людей в одном месте:

— Учитывая неблагополучную эпидемиологическую обстановку, в целях недопущения массового скопления людей в текущем году принято решение увеличить количество новогодних площадок. Всего будет подготовлена 321 площадка, в том числе основные — 22. По сравнению с предыдущим годом увеличение на 74 площадки (в 2020 году — 247). Отметим, в этом году будут установлены елки и смонтированы иллюминационные инсталляции, светодиодные конструкции и элементы, закупленные в прошлых годах.

В прошлом году тридцатиметровая уфимская елка на площади Ленина оказалась самой высокой в России. В этом году там же появится лесная красавица точно такой же высоты. А вот искусственное дерево на площади Салавата Юлаева оказалось даже выше.

В прошлом году тридцатиметровая уфимская елка на площади Ленина оказалась самой высокой в России. Фото: сайт мэрии Уфы

— На площади им. С. Юлаева завершены работы по монтажу искусственной пиксельной елки (высота ее составляет 32 метра). В соответствии с проектом входная группа ледового городка будет представлять собой конструкцию в виде чисел «2022», символизирующих предстоящий Новый год. На площади будут установлены ледовые фигуры Деда Мороза и Снегурочки, светодиодные конструкции — фигуры в виде падающих комет, а также будет установлен ледовый городок с лабиринтом. Все конструкции имеют светодиодную подсветку. Кроме этого, на площади предусмотрена праздничая иллюминация фонтана в виде цветка курая, а также оформление опор освещения светодиодной иллюминацией, — уточнили нашему изданию в администрации Уфы.

Главной новинкой этого года обещает стать ледовый каток на новой набережной реки Белой. Об этом на совещании в уфимской мэрии рассказал глава города Сергей Греков:

— Обсуждали вопрос организации ледового катка на набережной реки Белой. Там помимо катка необходимо сделать еще такую ледовую дорожку. Я думаю, что она должна быть уникальным сооружением, привлекать всех жителей города. Там будет несколько километров по льду. Я думаю, что это будет очень интересная, красивая такая, наша новогодняя история.

Уфимцы отнеслись к инициативе неоднозначно, кто-то отмечает транспортную недоступность уфимской набережной, а кто-то видит явные параллели с Казанью.

— Опять повторяют за Казанью, там давно так делают, — заметил Евгений Егоров.

— А кто туда поедет, на эту набережную? Сначала спускаться туда по серпантину, а потом идти в гору пешком после катания на коньках? Нет уж, спасибо, — добавила Ануза Файзуллина.

Едва ли не первым делом после назначения Газизов вынес на голосование перенос пиксельной елки на территорию перед Городским дворцом культуры. Фото: Сергей Крамсков / srgazeta.ru

Новогодний переполох в Стерлитамаке

В Стерлитамаке недавно назначенный исполняющий обязанности главы города Рустем Газизов подошел к вопросу празднования нового года очень ответственно. Едва ли не первым делом после назначения он озвучил и вынес на голосование перенос пиксельной елки от площади в районе бывшего кинотеатра «Салават» на территорию перед Городским дворцом культуры. Ознакомиться с итогами опроса на данный момент негде — после завершения голосования оно было удалено, как пишет сам Газизов, его инициативу жители города поддержали:

— Голосование, которое мы проводили по определению места для пиксельной ели, завершилось. Большинство из вас высказалось за перенос елки с площади перед кинокомплексом «Салават» на площадь перед Городским дворцом культуры. Конечно, площадь в старой части города не останется без елки. Здесь мы установим ель, украсим ее, зажжем праздничную иллюминацию. Совсем скоро начнется установка елок. Посмотрим, как все это будет выглядеть в деле, полюбится ли такая перестановка нашим горожанам. Если окажется, что нет, то на следующий год мы все исправим.

Однако удаление результатов голосования возмутило стерлитамаковцев. Горожане обрушились на Рустема Газизова с критикой.

— Все голосование Вконтакте шли на равных, разница несколько десятков голосов была, а в Инстаграме и вовсе 56/44%, но при этом победило ГДК. Хотя мы другого и не ждали от вас... Не с того вы на должность вступаете, — негодует Дарья Черепанова.

— Я изначально не поняла, зачем нужен был этот опрос. Реально проблем больше нет. В парке было красиво, на ГДК может не так. Нет бы задуматься, как сделать красивее на СК, нет, нужно заморочиться, точнее показать вид суеты. Еще был бы перевес очень внушительный, тогда еще можно было бы о чем-то говорить. По мне чистой воды имитация бурной деятельности, — пишет Лиана Кунаккузина.

— Мощная инициатива! Вот это дельный мэр! Сразу разглядел все проблемы города и ударил по самой значимой! — иронизирует Игорь Сергеенко.

Радий Хабиров заметил, что праздники могли бы получиться еще более яркими, если бы не сложный период пандемии. Фото glavarb.ru

1000 городков и 2000 елок

Новогоднюю атмосферу на улицах башкортостанцы почувствуют уже первого декабря — с этого дня начнется оформление городов и сел к празднику. Полное завершение работ намечено к 20 декабря.



— До 1 декабря необходимо обеспечить новогоднюю подсветку зданий жилых домов, входных групп, улиц, общественных пространств, парков и скверов. До 20 декабря обеспечить установку елок, ледяных скульптур, новогодних городков и провести торжественное открытие новогодних городков. За последние пару лет мы кардинально улучшили качество и уровень новогоднего оформления наших населенных пунктов. Но, вместе с тем, на мой взгляд, с каждым годом планы должны становиться более амбициозными, — подчеркнул министр.

Глава Башкортостана Радий Хабиров, в свою очередь, заметил, что праздники могли бы получиться еще более яркими, если бы не сложный период пандемии:

— Я откровенно признаюсь, мы предполагали каждый год усиливать, делать наряднее, привлекать самые лучшие формы освещения. Не до этого сейчас, мы должны понимать. Нет таких денег. Все деньги на коронавирус очень сильно направляем.

В этом году жителям Башкирии обещают в полтора раза больше новогодних арт-объектов — около 5 тысяч. По традиции, они вызывают большой интерес и становятся излюбленным местом фотосессий.

В планах обустроить 1160 новогодних городков, из них 722 — на площадях, 258 — во дворах, 174 — в прочих местах и 6 — на набережных. Также будут оборудованы более 756 ледовых катков и более 1173 горок.

На улицах городов и сел республики наведут праздничный марафет. Установят 2291 ель, почти все живые и только 146 — искусственных.

— В сегодняшних условиях вынужденных ограничений, связанных с пандемией, создание для людей возможности позитивно, радостно и, особо подчеркну, безопасно встретить долгожданный праздник — это наша важнейшая задача. Организуемые новогодние общественные пространства должны соответствовать праздничным ожиданиям жителей всех возрастных групп и соответствовать требованиям безопасности, — отметил и.о. министра ЖКХ РБ Алан Марзаев.