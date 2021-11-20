«На самом деле, можно говорить о чем угодно»

В MOÑ — инклюзивный спектакль «Коллекционеры»

Фото: Ринат Назметдинов

В рамках проекта «Театр горожан» театральная площадка MOÑ представила инклюзивный спектакль «Коллекционеры». В комфортной обстановке люди в колясках, люди с ДЦП и люди, чьи ограничения по здоровью не так видны на первый взгляд, рассказывают свои истории.

«Лиана танцует под шуршунчиков»

Спектакль поставил Александр Савчук, режиссер петербургского театра Lusores, преподаватель СПбГИК и, к примеру, школы «Инклюзион. Санкт-Петербург». Этот же проект он делает с казанским «Инклюзионом»: фонд «Живой город» — его партнер, проект реализован на грант Российского фонд культуры.

«Коллекционеры» во многом напоминают «TRUE сторис» Регины Саттаровой, один из спектаклей, с которого стартовал «Инклюзион» в 2018 году. Есть в этих постановках даже повторяющиеся актеры. Правда, там, непрофессионалам помогали более матерые ребята из саттаровского «Пакет-театра» — все вместе они сидели напротив зрителей и рассказывали «Десять! Маленьких! Историй!», смешных, но необязательных.

Для «Коллекционеров» же участников набирали, как это постоянно происходит в «Театре горожан», через опен-кол. На сцене силами художника Ксении Шачневой создана атмосфера «между праздниками» — черный бокс борется со цветастыми лентами. Особенно резко эта двойственность проявляется, когда участники под руководством хореографа Ильдара Алекбаева пускаются в пляс.

За музыку отвечает ансамбль «НеЗаМи». Диляра Залялиева, Булат Минуллин и Владимир Ненастин сидят в углу с инструментами и своими мамами, а их наставник Дмитрий Бикчентаев, возвышаясь среди последних рядов, руководит музыкантами через родителей. Партитура прекрасна — тут и «Сузуки-блям», и «Дурка», и указание, что «Лиана танцует под шуршунчиков». И никак уже не забыть кавер на Deep Purple.

В спектакле герои делятся коллекцией моментов — «точек бытия, ради которых стоит жить». «На самом деле, можно говорить о чем угодно», — вот эта фраза, кажется, больше подходит для концепции фестиваля. На инклюзивном спектакле на зрителя возложено больше, чем на обычной постановке, тут зацепляешься за одну хорошую фразу во всем необязательном монологе. Или хотя бы на то, что в углу, у двери, спит собака-поводырь Бирка. У Бирки на шее конус, потому что она повредила ногу. В первой половине спектакля она немного подает голос, но потом засыпает и почти неслышно храпит.



«КиШ», «Сваты», медресе...



Эффект сопричастности возникает в обыденности, а не в том, к примеру, моменте, когда актеры начинают вместе повторять какие-то занятные фразы или проговаривают глубокую мысль. Вероятно, все происходит вообще вне воли режиссера и участников.

«Смотрели «Сватов». Ревели».



«Они улыбаются они ждут когда я закончу писать» (именно так, без запятых, но с паузой после каждого слова).



«Бабушки, которые так каблучками цокают — они никогда не стареют».

Иван Журавлев в 2018 году рассказывал про концерт «Арии» в московской «Горбушке» (тем и запомнился). Сейчас он говорит, как сходил на «Короля и Шута», а потом не смог попасть в родную общагу, так что решил переждать ночь в местной «разливайке». Там его компании встретились байкеры: «В косухах, с черепами — сразу видно, интеллигентные люди». И в чем его момент? В том, что его подруга, упав с коляски, не разбила ни одной бутылки из ящика! Отличная история. Она мне ничего не говорит об Иване, но пива я бы с ним выпил.

Да, герои почти не говорят о своих болезнях или травмах. Вероятно, им не хочется. Или надоело. Иногда их высказывания — о преодолении. Что можно купить машину и почувствовать себя свободным человеком. Или в старости ставить бабушкиным подругам «Арам-зам-зам».

В середине спектакля одна из актрис, Айгуль Исмагилова, рассказывает историю о том, как ее не взяли в медресе. Речь ее, по понятным причинам, не совсем ясна, но вскоре начинает звучать аят — и это звучит невероятно внушительно.

И это уже тот момент, ради которого стоило дожить до ноября.

1 / 19 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов