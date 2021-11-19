«Не встречал такого понимания и поддержки со стороны вузов, когда учился». Как в КИУ наградили киберспортсменов
Как Айрат Silent Газиев наставления следующему поколению татарстанских киберспортсменов давал
Сегодня в Казанском инновационном университете им В.Г. Тимирясова прошла церемония награждения команды вуза, ставшей победительницей чемпионата Татарстана по киберспорту. Казалось бы, рядовое событие. Однако, во-первых, дать свое наставительное слово юным спортсменам пожаловал за один месяц ставший звездой мирового масштаба Айрат Silent Газиев — тренер российской команды Team Spirit, победительницы The International 2021. А во-вторых, здесь было подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Федерацией компьютерного спорта РТ, татарстанским отделением Федерации компьютерного спорта России и КИУ. А самое интересное — представлена новая международная конвенция «Игры будущего» — спортивные соревнования по инновационным дисциплинам, которые пройдут в Казани в следующем году. Представляем наши видео- и фотоотчеты с мероприятия.
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